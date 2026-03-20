Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лига Европы и Лига конференций 19 марта 2026 года: обзор матчей 1/8 финала, кто на кого вышел, кто с кем сыграет в 1/4 финала

Гол россиянина, шоу с 4:3 в Риме, Эмери — босс. Итоги еврокубков после ЛЧ
Георгий Илющенко
Комментарии
А еще три не забитых подряд пенальти у соперника «Ноттингем Форест»!

1/8 финала теперь завершена во всех еврокубках. Ещё в среду мы узнали, что «Брага» отыграла у «Ференцвароша» два пропущенных в первом матче гола. И закинула сверху ещё столько же – 4:0 с дублем Рикарду Орты. Дальше расскажем, как прошли остальные встречи в ЛЕ и ЛК.

Что случилось неделю назад:
Эмери и «Порту» царят, Николич снёс команду Иосифова и два чудо-гола. Главное в еврокубках
Видео
Что там в Лиге Европы

А Гинтер точно не нападающий «Фрайбурга»?

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
5 : 1
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Гинтер – 19'     2:0 Матанович – 25'     2:1 Сметс – 39'     3:1 Грифо – 53'     4:1 Судзуки – 57'     5:1 Эггештайн – 79'    

Немецкий клуб испепелил «Гент», хотя ранее минимально уступил ему в гостях. Спасибо Маттиасу Гинтеру. На всякий случай напомним: мужчина играет в центре обороны. Просто он уже к 25-й минуте и сам забил, высоко выпрыгнув под подачу Винченцо Грифо, и скинул (головой, конечно) на дальнюю штангу Игору Матановичу.

Константинос Карецас в ответ сотворил забавное: попал в штангу, но сам же поймал отскок и ассистировал Маате Сметсу. Однако дальше шагнули всё равно немцы. Тот же Сметс отдал слишком сильную и неточную передачу назад, и прессинг Грифо не прошёл зря. Юито Судзуки удачно завершил контратаку, а точку поставил Максимилиан Эггештайн.

«Лион» — «Сельта»

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

«Лион» сам себя обезглавил. «Сельта» благодарна

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго, Испания
0:1 Руэда – 61'     0:2 Жутгла – 90+2'    
Удаления: Ньякате – 19', Тальяфико – 90+6' / нет

Французский клуб в первом матче 1/8 финала играл в большинстве с 55-й минуты (1:1). А теперь Мусса Ньякате устроил ответную «любезность»: наступил сопернику на голеностоп и отправился отдыхать на 19-й минуте. Ну а когда ещё удаляться 19-му номеру? Может, защитнику на удачу взять хотя бы 99-й?

Доминику Грейфу пришлось то и дело спасать своих, но количественная разница всё-таки сказалась: Хави Руэда дождался прострела Уго Альвареса. Последний вышел на замену. Как и ещё трое его одноклубников уже к 58-й минуте. Задавили на свежести. В добавленное время окончательный приговор оформил Ферран Жутгла, после чего раньше положенного ушёл и Николас Тальяфико.

Игроки «Ноттингема»

Фото: Joern Pollex/Getty Images

«Ноттингему» не забили три пенальти подряд!

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Домингес – 41'     0:2 Йейтс – 52'     1:2 Эрлич – 69'    

«Ноттингем Форест» славится плохой реализацией моментов. Однако иногда везёт и ему. Причём как! Датский «Мидтьюлланн» сотворил сенсацию и увёз из Англии победу с минимальным перевесом. И повторил подвиг дома: после голов Николаса Домингеса и Райана Йейтса ответили забитым мячом Мартина Эрлича и дотерпели до пенальти. Хотя Йейтс на 118-й минуте отличился из офсайда. А что за комедия началась дальше…

Подход Чхо Кю Суна к «точке» завершился звоном левой от него штанги. Следом от датчан бить отправился Араль Шимшир. И попал туда же! А Эдвард Чилуфья просто поскользнулся и пальнул выше цели. Фантастическое невезение! «Ноттингему», чтобы победить в серии, потребовалось три удара.

«Порту» — «Штутгарт»

Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

«Порту» безжалостен к «Штутгарту»

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Гомес – 21'     2:0 Фрохольдт – 72'    
Удаления: нет / Нартей – 77'

Португальцы во многом неожиданно увезли победу из Германии. И повторили на «Драгау». Франческо Фариоли хватался за голову, когда на 73-й минуте Виктору Фрохольдту удался идеально точный выстрел издали. «Штутгарт» и в первом тайме пропустил: пока пёр в атаку, не уследил за быстрым выпадом Борхи Сайнса. Пас вдоль ворот привёл к одному из самых лёгких голов в карьере Виллиама Гомеса.

Предголевая передача Мартинеса добила «Лилль»

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Макгинн – 54'     2:0 Бэйли – 86'    

Оливье Жиру вновь не помог «Лиллю» в противостоянии с «Астон Виллой». Да и что суперветеран мог поделать, когда предголевые пасы раздаёт Эмилиано Мартинес? Вратарь во втором тайме выбил далеко вперёд, а Джейдон Санчо результативно прострелил на Джона Макгинна. Позже трюк повторила связка Олли Уоткинса и Леона Бэйли. Французы не забили англичанам ни дома, ни на выезде. Унаи Эмери и Лига Европы — в истории их любви написана новая страница.

«Бетис» выбил Бенитеса и его «Панатинаикос»

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
4 : 0
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Руибаль – 8'     2:0 Амрабат – 45+1'     3:0 Эрнандес – 53'     4:0 Антони – 66'    

Здесь можно было бы написать всего одно слово — «сокрушительно». Испанцы как следует отомстили за поражение в Греции и напихали «Панатинаикосу» охапку голов. Несмотря на семь спасений Альбана Лафона. Король футбола и стиля Антони забил и примерил во время празднования головной убор с острым козырьком. Айтор Руибаль с Кучо Эрнандесом обменялись голевыми передачами. Софьян Амрабат на радостях от решения сделать Марокко чемпионом Африки вколотил издали. Рафаэль Бенитес мог и не привозить команду в Севилью.

Игроки «Болоньи»

Фото: Claudio Pasquazi/Getty Images

Лучший матч вечера от «Болоньи» и «Ромы»

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 4
ДВ
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Роу – 22'     1:1 Н'Дика – 32'     1:2 Бернардески – 45+2'     1:3 Кастро – 58'     2:3 Мален – 69'     3:3 Пеллегрини – 80'     3:4 Камбьяги – 111'    

Когда друг на друга в еврокубках попадают команды из одной страны, всегда становится немного грустно: ваши противостояния и так постоянно видим, лучше бы сразились с другими. Только вот «Болонья» с «Ромой» сделали так, что, почувствовав вкус такого блюда, гарантированно попросишь добавку.

Болонцы к 68-й минуте вели с комфортными 3:1. Эван Н'Дика, конечно, отреагировал на подачу Лоренцо Пеллегрини с углового. Но Джонатан Роу выиграл забег у Джанлуки Манчини, Федерико Бернардески реализовал пенальти за снос Надира Цортеа, а Сантьяго Кастро набежал к линии штрафной и вколотил в дальний угол.

Всё, хороним «Рому»? Не-а! Дониэлл Маллен не подвёл с ответного 11-метрового, а Пеллегрини уложил с левой и перевёл дело в дополнительное время. Камбэк там не продлился: Николо Камбьяги забил от штанги. И всё равно спасибо римлянам за характер.

Четвертьфинальные пары ЛЕ:

  • «Брага» — «Бетис»;
  • «Фрайбург» — «Сельта»;
  • «Порту» — «Ноттингем Форест»;
  • «Болонья» — «Астон Вилла».

Что там в Лиге конференций

Марко Николич

Фото: Georgia Panagopoulou/EPA/ТАСС

Иосифов забил команде Николича. Но лишь гол престижа

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Окончен
0 : 2
Целе
Целе, Словения
0:1 Иосифов – 13'     0:2 Vancas – 42'    

Интрига в этой паре была уничтожена неделю назад, когда греческий клуб увёз из Словении 4:0. Никита Иосифов всё же чуть подогрел её, самостоятельно сделав гол на 13-й минуте: ушёл с правого края в центр и забил через рикошет. В 14 матчах турнира у россиянина достойные 3+3. «Целе» даже 2:0 оформил. Но что толку, когда вчистую позоришься дома?

Игроки «Кристал Пэлас»

Фото: George Wood/Getty Images

«Кристал Пэлас» помог «привоз» Златана

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Окончен
1 : 2
ДВ
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 13'     1:1 Саборит – 63'     1:2 Сарр – 99'    
Удаления: Саборит – 73', Янну – 120+4' / нет

Разумеется, речь не о Златане Ибрагимовиче. Тот давно завершил карьеру. А вот немецкий вратарь АЕКа из Ларнаки Златан Аломерович сотворил нечто странное в матче с «Кристал Пэлас»: на 14-й минуте зачем-то далеко выбежал из ворот, и его опередил Исмаила Сарр. Сенегалец позже забил и из офсайда.

Энрик Саборит стал главным действующим лицом второго тайма: и счёт сравнял, и вторую жёлтую получил. Киприоты всё равно дотянули до овертаймов, а там Сарр вновь отличился. Был он близок и к хет-трику, да зарядил и в перекладину, и в штангу. Трудовая победа английского клуба.

Матч «Фиорентины» доказал пользу VAR

Лига конференций . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Фиорентино, Италия
1:0 Струски – 46'     1:1 Пикколи – 68'     1:2 Понграчич – 90+7'    

Если вам доказывают вредительство VAR, можете смело парировать: «А вот в матче «Фиорентины» и «Ракува»…». Если конкретнее, там поляки на 85-й минуте получили возможность сравнять счёт в противостоянии до 3:3. Джонатан Брёут Брунес упал после контакта с вратарём, и судья незамедлительно назначил пенальти, чтобы дождаться подсказки помощников, оценить повтор и вместо 11-метрового выдать жёлтую за симуляцию. Поляки всё равно продолжили мчать вперёд. И пропустили в пустые ворота при контратаке.

Остальные результаты ЛК:

  • «Майнц» — «Сигма» — 2:0 (2:0 по сумме двух матчей);
  • «Страсбург» — «Риека» — 1:1 (3:2 по сумме двух матчей);
  • «Спарта» — АЗ — 0:4 (1:6 по сумме двух матчей);
  • «Райо Вальекано» — «Самсунспор» — 0:1 (3:2 по сумме двух матчей);
  • «Шахтёр» — «Лех» — 1:2 (4:3 по сумме двух матчей).

Четвертьфинальные пары ЛК:

  • «Шахтёр» — АЗ;
  • «Кристал Пэлас» — «Фиорентина»;
  • «Райо Вальекано» — АЕК (Афины);
  • «Майнц» — «Страсбург».
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android