По слухам, «Торпедо» уже отказали в лицензировании, а в деле Даниила Секача новые подробности.

За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ

Весна – это время не только развязки футбольного сезона, но и подготовки к следующему. Клубы Лиги Pari потихоньку подают документы на лицензию РФС-1, позволяющую играть в МИР РПЛ. Но кому-то приходится параллельно решать и насущные проблемы. Всё самое интересное – в дайджесте «Чемпионата».

Футболист «Урала-2» задержан по делу об убийстве

В Москве задержан 20-летний футболист Даниил Секач, который является воспитанником академий «Локомотива», «Строгино» и «Мастер-Сатурн». Защитник выступал за молодёжку «Ростова» и «Урал-2». В сезоне-2025 сыграл 14 матчей во Второй лиге «Б».

Дело уже получило широкий резонанс. По версии следствия, 14 марта Секач обманом проник в квартиру на Строгинском бульваре в Москве и нанёс смертельные ножевые ранения 48-летней предпринимательнице. Рядом с ней нашли взломанный сейф, откуда исчезли деньги и драгоценности.

Преступнику дверь открыла 16-летняя дочь погибшей. Изначально она была дома одна. Ей позвонили мошенники, которые представились сотрудниками ФСБ и попросили впустить Секача. При себе у него были болгарка, лом и кувалда – для взлома сейфа. Вскоре мать девочки вернулась домой. Дочь сказала ей, что в квартире находится сотрудник спецслужб. Секач напал на женщину.

После этого убийца вынес содержимое сейфа и выбросил всё в окно, под которым стоял подосланный мошенниками курьер. Преступник ещё сутки удерживал в квартире дочь жертвы – всё это время он был на связи с аферистами.

Секача задержали на Звенигородском шоссе. Суд арестовал его до 15 мая. Сейчас спортсмен находится в СИЗО. Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ ( «Убийство, совершённое организованной группой из корыстных побуждений») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованный группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). Рассматривается версия, что игрок мог действовать под влиянием мошенников. Силовики устанавливают детали произошедшего. Также ведётся работа по возможным соучастникам преступления – их как минимум четверо.

Уже задержан 17-летний студент одного из столичных колледжей. Он третий фигурант в деле. По мнению следствия, деньги, похищенные из сейфа, парню передала 22-летняя москвичка, задержанная ранее. Именно она подобрала средства и другие ценности, которые после убийства сбросил из окна Секач. Затем, как сообщается, студент отдал похищенное следующему участнику криминальной схемы, его личность выясняют. СК в ближайшее время предъявит молодому человеку обвинение.

В «Урале» тяжело переживают произошедшее с Секачом. Григорий Иванов уже высказался.

Григорий Иванов президент «Урала» «Это трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для родителей, для нас. Но мы ничего не знаем, как и что произошло, это же нефутбольные дела. Все говорят, что он был спокойным парнем. Я лично с Секачом не был знаком, видел его два раза в жизни, недавно смотрел игру с «Челябинском-2». Так что я его не знаю, однако ребята отзываются о нём хорошо».

«СКА-Хабаровск» строит планы на РПЛ

По информации журналиста Сергея Ильёва, в следующем сезоне перед дальневосточниками поставят амбициозную задачу – выйти в РПЛ. Сейчас СКА сознательно не подаёт документы на лицензию РФС-1, так как в приоритете завершение работ на стадионе.

В Хабаровске уже закупили новое освещение, готовят СКУДы (система контроля и управления доступом) для трибун и планируют закрыть все вопросы по инфраструктуре летом. Бюджет клуба составляет около 700 млн рублей (с учётом школы и второй команды), при этом в составе нет миллионных зарплат.

При чуть большем финансировании и готовом стадионе «СКА-Хабаровск» реально может включиться в борьбу за выход в Премьер-лигу. В последний раз команда играла в элите в сезоне-2017/2018.

У «Сокола» новый тренер

Младен Кашчелан покинул саратовский клуб после трёх весенних поражений подряд. Сейчас «Сокол» замыкает таблицу Первой лиги. Новым тренером стал Евгений Харлачёв. Он уже работал в Саратове в сезоне-2022/2023.

Контракт обсуждался с прицелом на долгую перспективу. Харлачёв может остаться в команде даже в случае вылета во Вторую лигу. Также в новый тренерский штаб войдёт Евгений Чернухин, который покинул нижегородскую «Победу».

Серьёзная травма у Колтакова

Полузащитник «Торпедо» Алексей Колтаков в концовке первого тайма матча с «Нефтехимиком» повредил колено и покинул поле.

Официальный диагноз – разрыв передней крестообразной связки. 20-летний опорник перешёл в «Торпедо» этой зимой из «Ростова» за € 56 тыс. Колтаков сразу ворвался в стартовый состав – провёл полные матчи с «Черноморцем» (2:0) и «Родиной» (0:2). Серьёзная потеря.

Возобновилась проверка по делу Соболева

Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев может получить до 10 лет отстранения от футбольной деятельности. Ранее КДК уже дисквалифицировал его на пять лет за подкуп арбитров ФНЛ. Однако, по данным инсайдера Ивана Карпова, бизнесмен продолжает участвовать в делах клуба. После выхода из СИЗО Соболев, как сообщается, влиял на управленческие решения – участвовал в смене менеджмента и возвращении Олега Кононова.

Более того, Соболев присутствовал на матче «Торпедо» – «Нефтехимик» и контактировал с представителями тренерского штаба.

Теперь КДК может ужесточить санкции — увеличить срок отстранения до 10 лет, а также наложить штраф на клуб. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании.

«Енисей» и «Урал» скоро выйдут из манежей

Матч с «Уфой» 28 марта станет для «Енисея» последним в манеже. Несмотря на желание Сергея Ташуева вернуться на Центральный стадион чуть раньше, красноярцы сыграют ближайшую домашнюю встречу под крышей. Уже в середине апреля, после двух выездов, команда планирует вернуться на открытое поле.

При этом заметно, что манеж не даёт серьёзного преимущества. В этом сезоне «Енисей» дома ни разу не забивал больше одного мяча. Похожая ситуация и у «Урала». Его ближайшая игра с «Енисеем» также, вероятно, станет последней в манеже. Уже 5 апреля команду планируют вернуть на «Екатеринбург Арену», если поле одобрит комиссия.

Клубы Первой лиги подают заявки на лицензию РПЛ

Подступает всеми любимая тема. На лицензию РФС-1 документы подали семь клубов: «Факел», «Урал», «Ротор», «Родина», «Челябинск», костромской «Спартак» и… «Торпедо». Последним, по слухам, уже отказали в лицензировании.

«Родина» заявила «Арену Химки» и параллельно ищет резервный стадион. Из вариантов – «ВТБ Арена» или «ВЭБ Арена»

А вот у «Челябинска» проблемы с домашней ареной. Отсутствует СКУД плюс одна из трибун «Центрального» находится в аварийном состоянии. На устранение недостатков всё меньше времени.

У костромского «Спартака» ситуация ещё сложнее – стадион фактически не готов. «КАМАЗ» и «СКА-Хабаровск», которые идут достаточно высоко в турнирной таблице, не подали документы на лицензию.

Если часть клубов не пройдёт проверку, то возможен сценарий, при котором в стыках просто не будет одной пары. На данный момент самым надёжным кандидатом выглядит «Ротор» (если команда вообще удержится в топ-6).