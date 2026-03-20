Расписание спортивных матчей 21 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: Овечкин несётся к 1000 шайб, «Краснодар» и ЦСКА в РПЛ, биатлон и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 марта 2026 года
Комментарии
Насыщенное 21 марта: Кубок Первого канала по фигурному катанию, матчи «ПСЖ», «Баварии» и «Юве», «Детройт» против «Голден Стэйт» и теннис!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Лейла Фернандес (Канада, 26) — Оксана Селехметьева (Россия), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 04:00 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Интрига: что покажет Селехметьева в матче с финалисткой ТБШ?

Оксана Селехметьева успешно дебютировала на «тысячнике» в Майами, одержав первую победу на всех турнирах подобной категории. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 23-летней россиянке необходимо справиться со своей ровесницей — финалисткой ТБШ Лейлой Фернандес из Канады. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница матча далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Джессика Пегула.

Оксана привыкает к WTA-туру:
Захарова и Селехметьева вышли во 2-й круг Остина. Блинкова потерпела 4-е поражение подряд
Захарова и Селехметьева вышли во 2-й круг Остина. Блинкова потерпела 4-е поражение подряд

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждём 1000-й гол Ови?

С турнирной точки зрения у команд всё довольно печально. «Нью-Джерси» провёл очередной сезон намного хуже ожиданий и практически полностью потерял шансы на попадание в восьмёрку. У «Вашингтона» очков чуть побольше, но шансы на плей-офф лишь чуть более эфемерные. Так что единственная интрига связана с очередной погоней Овечкина за вечностью.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Что писали о шайбе №999:
«Когда Ови завершит карьеру, станет тихо». Реакция Америки на необычный 999-й гол Овечкина
«Когда Ови завершит карьеру, станет тихо». Реакция Америки на необычный 999-й гол Овечкина

🏀 2:30: «Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто лучше проявит себя без звёзд?

«Детройт», видимо, не может пройти регулярный чемпионат без травм. На этот раз у команды шикарный сезон, первое место на Востоке, и лидер клуба Каннингем получил очень редкую травму (спавшее лёгкое). Скорее всего, вылет ненадолго, но пока «Пистонс» без звезды. Как и «Голден Стэйт» — без Карри. Соперникам предстоят противостояние в отсутствии главных лиц. Кто проявит себя?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Подробнее о травме Кейда:
Лёгкое Кейда Каннингема не выдержало. «Детройт» рискует остаться без лидера в плей-офф
Лёгкое Кейда Каннингема не выдержало. «Детройт» рискует остаться без лидера в плей-офф

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дюрант остановит разбушевавшихся «ястребов»?

«Атланта» буквально неостановима в последнее время: клуб выиграл 11 встреч кряду. Не сказать, что там были совсем сильные соперники из топ-6 Запада или Востока, но и такого результата у «ястребов» не было 10 лет. Вот «Хьюстон» с Дюрантом — это уже серьёзная проверка. Да, у «Рокетс» присутствуют проблемы, однако команда с таким уровнем исполнителей всегда может дать бой любому сопернику.

Статистика регулярного чемпионата НБА
Что творит Дончич?!
Что за уровень у Дончича! Словенец накидал 60 очков — уверенно и легко
Что за уровень у Дончича! Словенец накидал 60 очков — уверенно и легко

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, масс-старт, мужчины, 15 км и эстафета, женщины, 4x6 км

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x6 км
21 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: победит ли Халили в масс-старте?

Лидер сборной России Карим Халили победил в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете. Теперь настала пора показать класс в гонке с общего старта. На чемпионате страны в Тюмени призёр ОИ пребывает в отличной форме. Кто навяжет ему конкуренцию в бою?

Та самая конкуренция непременно будет и в соревнованиях у стреляющих лыжниц, где будет разыгран комплект наград в эстафете 4х6 км.

Статистика чемпионата России по биатлону
Неутомимый Халили:
№1. Карим Халили продолжил доминировать на чемпионате России по биатлону — 2026!
№1. Карим Халили продолжил доминировать на чемпионате России по биатлону — 2026!

⚽️ 10:30: «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа», Суперлига Китая, 3-й тур

Китай — Суперлига . 3-й тур
21 марта 2026, суббота. 10:30 МСК
Бэйцзин Гоань
Пекин
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Слуцкого одержит вторую победу в сезоне?

«Шанхай Шэньхуа» начал сезон с «-10» очками из-за наказания, связанного с договорными матчами. Пострадали практически все клубы лиги, однако команда Леонида Слуцкого — сильнее других. Впрочем, если «Шэньхуа» будет стабильно побеждать, то ещё сможет побороться за титул. Впереди — выезд в Пекин к «Бэйцзин Гоань».

Статистика Суперлиги Китая
Подробности скандала с договорными матчами:
Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное
Клуб Слуцкого пострадал от скандала с договорняками в Китае больше всех. Главное

⚽️ 13:45: «Ахмат» — «Ростов», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ахмат» продлит неудачную серию «Ростова»?

«Ахмат» здорово начал весну и борется за финиш в топ-8 РПЛ. «Ростов» же дважды уступил и ещё раз сыграл вничью. Южане всего на два очка опережают зону стыков. Тревожная ситуация. Поэтому команде Джонатана Альбы очень нужны победы. Но увезти три очка из Грозного будет очень трудно.

Статистика РПЛ
Проанализировали гонку за выживание в РПЛ:
Аутсайдеры РПЛ набирают очки в темпе топ-клубов — но кто выживет? Полные расклады
Аутсайдеры РПЛ набирают очки в темпе топ-клубов — но кто выживет? Полные расклады

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала по фигурному катанию

Интрига: Москва или Санкт-Петербург?

Основные соревнования очередного внутреннего сезона в фигурном катании состоялись. Теперь настало время более развлекательных стартов — здесь не будет горечи от поражений и битвы за попадание в национальную команду. Кубок Первого канала всегда считался большим праздником, от которого огромное удовольствие получают и сами фигуристы, и зрители. Но кое-кто в этот раз будет привлекать к себе особое внимание — это Камила Валиева.

Чемпионка мира среди юниоров возвращается к соревновательной деятельности после дисквалификации — уже с новым тренерским штабом. Новоиспечённая ученица Светланы Соколовской представит свои новые программы. Какими они будут — пока неизвестно. Зато Камила намекнула, с каким именно контентом она планирует выйти на лёд: на тренировках Валиева показала и четверной тулуп, и тройной аксель! Так что наблюдать за очередным противостоянием Москвы и Санкт-Петербурга будет особенно интересно.

Валиева впервые представит программы после дисквалификации:
Валиева готова к первой победе после дисквалификации. Интриги Кубка Первого канала — 2026
Валиева готова к первой победе после дисквалификации. Интриги Кубка Первого канала — 2026

⚽️ 15:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль», АПЛ, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 15:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» выиграет впервые за три тура?

«Ливерпуль» потерял очки в последних двух встречах АПЛ. Команда Арне Слота уступила «Вулверхэмптону» и сыграла вничью с «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы занимают пятое место, которое с вероятностью в 99% даст квалификацию в Лигу чемпионов. Однако борьба за топ-5 очень жёсткая, и новые потери очков могут обернуться проблемами. Поэтому «Ливерпулю» необходимо побеждать на выезде «Брайтон».

Статистика АПЛ
Как «Ливерпуль» вышел в четвертьфинал ЛЧ:
«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем. Видео
«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем. Видео

🎯 15:45: Биатлон, Кубок мира, этап 9, гонки преследования, женщины и мужчины, 10 км и 12,5 км

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 10 км Гонка преследования
21 марта 2026, суббота. 15:45 МСК
Не началось
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Не началось

Интрига: Эберг и Легрейд оформят «золотой» дубль?

Ханна Эберг победила в женском спринте Хольменколлена, а после сборная Швеции впервые в своей истории завоевала Кубок наций. Праздник на улице шведов может продолжиться, ведь опытная Ханна может оформить «золотой» дубль.

Есть шансы на очередную победу и у Стурлы Легрейда. На домашней трассе он с промахом привёз соперникам несколько важных секунд, добыв золото. Если учитывать последние результаты Стурлы, подиум он не собирается покидать!

Статистика Кубка мира по биатлону
Скандинавки взяли командный трофей:
Шведские биатлонистки сотворили историю! Они впервые забрали Кубок наций
Шведские биатлонистки сотворили историю! Они впервые забрали Кубок наций

⚽️ 16:00: ЦСКА — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кошмар ЦСКА закончится?

ЦСКА проиграл во всех трёх весенних турах РПЛ. А ещё команда упала в нижнюю сетку Кубка, в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ разгромно уступив «Краснодару» (0:4). Рестарт сезона москвичи откровенно проваливают. Но когда-то же надо начинать побеждать. Домашний матч с махачкалинским «Динамо» — отличная возможность прервать неудачную серию в чемпионате.

Статистика РПЛ
Ещё одна негативная новость из клуба:
Защитник ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок после ссоры с Челестини

⚽️ 17:30: «Бавария» — «Унион», Бундеслига, 27-й тур

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Унион
Берлин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Бавария» не заметит середняка Бундеслиги?

«Бавария» уверенно идёт за очередным золотом чемпионата Германии. Вопрос один: за сколько туров до финиша команда оформит титул? В следующем туре мюнхенцы примут дома идущий в середине таблицы «Унион». Проблем возникнуть не должно. Или ждём сенсацию?

Статистика Бундеслиги
Аналитики высоко оценивают шансы «Баварии» на победу в ЛЧ:
⚽️ 18:15: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» не даст шанса «Зениту»?

«Краснодар» и «Зенит» — два фаворита в борьбе за победу в РПЛ. В таблице команды разделяет всего одно очко. Поэтому любая потеря серьёзно скажется на гонке. Краснодарцы в следующем туре принимают набравший ход «Пари НН». Нижегородцы одержали две победы подряд и улучшили положение в борьбе за выживание. Но отнять очки у лидера будет невероятно сложно.

Статистика РПЛ
Сперцян отметится голевым действием с Нижним?
Сперцян идёт за уникальным достижением в РПЛ! Оно покорялось только Дзюбе
Сперцян идёт за уникальным достижением в РПЛ! Оно покорялось только Дзюбе

🏒 20:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Питтсбург» продолжит борьбу за плей-офф?

В Столичном дивизионе победитель уже фактически известен, и это «Каролина». За два места, которые гарантируют прямой проход в плей-офф, идёт жёсткая рубка, где три команды разделяет одно очко. «Питтсбург» в последнее время играл хуже конкурентов, но пока опережает их. «Виннипег» неожиданно для многих снова идёт около зоны плей-офф на Западе, однако «Джетс» для успешного рывка надо обогнать сразу несколько конкурентов.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Малкин снова забивает:
Видео
«Винтажный Джино». Малкин оформил дубль и забил чудо-гол, как в лучшие годы

⚽️ 20:30: «Балтика» — «Сочи», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» запрыгнет на третье место?

«Балтика» после рестарта сезона собрала полный комплект. Калининградцы одолели ЦСКА, сыграли вничью с «Ростовом» и уступили «Зениту». Но всё равно команда Андрея Талалаева остаётся в борьбе за медали. Отставание от «Локо» — два очка. И если «Балтика» обыграет дома «Сочи» (16-е место), то временно окажется в топ-3.

Статистика РПЛ
Претендент на переход в топ-клуб РПЛ?
Лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас. Как забивал Хиль и почему Талалаев его прикладывал
Лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас. Как забивал Хиль и почему Талалаев его прикладывал

⚽️ 20:30: «Эвертон» — «Челси», АПЛ, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» наберёт важные очки в борьбе за зону ЛЧ?

«Челси» вылетел из Лиги чемпионов от «ПСЖ». Теперь команда борется за новое попадание в турнир по итогам сезона. Пока что лондонцы идут шестыми и пролетают мимо. Матч с «Эвертоном» очень важен. Можно либо выиграть и остаться в гонке, либо серьёзно отпустить конкурентов.

Статистика АПЛ
В прошлом туре лондонцы показали необычный командный круг:
Уникальный ритуал «Челси» с судьёй! Но «Ньюкасл» всё равно отбросил их от ЛЧ
Уникальный ритуал «Челси» с судьёй! Но «Ньюкасл» всё равно отбросил их от ЛЧ

🎿 21:25: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 12, спринты, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2026, суббота. 21:25 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 12, Лейк-Плэсид, США
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2026, суббота. 21:30 МСК
Не началось

Интрига: кто заберёт спринтерский зачёт у женщин?

Главный вопрос спринтерских гонок на заключительном этапе Кубка мира — 2025/2026 — кто победит в женском зачёте? В мужском досрочную победу одержал Йоханнес Клебо, который даже решил пропустить спринт в США. А вот в женском — интрига. На «Хрустальный глобус» есть три явных претендентки, и две ещё не потеряли математических шансов.

Статистика Кубка мира по лыжам
Расклады на финал Кубка мира — 2025/2026:
Клебо поборется за последний «Глобус». Что нужно знать о финале лыжного Кубка мира в США?
Клебо поборется за последний «Глобус». Что нужно знать о финале лыжного Кубка мира в США?

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Сассуоло», Серия А, 30-й тур

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Юве» заберётся в топ-4 Серии А?

«Ювентус» борется за выход в Лигу чемпионов. Пока что туринцы занимают пятое место и находится вне зоны ЛЧ. Но уровень состава обязывает решать задачу. И домашняя победа над «Сассуоло» — отличная возможность набрать три очка.

Статистика Серии А
Туринцы хотят воспитанника «МЮ»:
🏒 23:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Панарина усилит позиции в борьбе за плей-офф?

«Баффало» продолжает творить чудеса: в один момент команда из аутсайдера лиги превратилась в её топа, «клинки» уже делят первое место конференции с «Каролиной». «Лос-Анджелес» идёт в восьмёрке Запада, однако конкуренция за места в зоне уайлд-кард очень высока, а «короли» дома играют на уровне аутсайдеров НХЛ.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как Панарин помогает новой команде:
🏒 23:00: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют два лидера сезона НХЛ?

Вполне возможно, мы видим потенциальную репетицию первого раунда плей-офф. Странная схема плей-офф мешает «Миннесоте» и «Далласу»: команды, которые входят в топ-5 лиги по набранным очкам, могут встретиться в первом же раунде. Однако у «Далласа» появились шансы на первое место конференции и всей лиги, «Колорадо» растерял бо́льшую часть своего преимущества.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
У техасского клуба отличный ход:
⚽️ 23:05: «Ницца» — «ПСЖ», Лига 1, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» исправится за поражение в прошлом туре?

«ПСЖ» дважды разгромил «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но до этого парижане уступили в Лиге 1 «Монако». Команда Луиса Энрике остаётся на первом месте, однако оступаться нежелательно. Ещё одна осечка — и «Ланс» может подобраться на расстояние в одно очко. Поэтому на Лазурный Берег к «Ницце» парижане едут за победой.

Статистика Лиги 1
Как же Матвей тащил в Лондоне!
Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё! Видео
Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё! Видео
