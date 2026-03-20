Насыщенное 21 марта: Кубок Первого канала по фигурному катанию, матчи «ПСЖ», «Баварии» и «Юве», «Детройт» против «Голден Стэйт» и теннис!

Топ-события субботы: Овечкин несётся к 1000 шайб, «Краснодар» и ЦСКА в РПЛ, биатлон и НБА

Время в материале указано по Москве.

🎾 1:30*: Лейла Фернандес (Канада, 26) — Оксана Селехметьева (Россия), Майами, второй круг

Интрига: что покажет Селехметьева в матче с финалисткой ТБШ?

Оксана Селехметьева успешно дебютировала на «тысячнике» в Майами, одержав первую победу на всех турнирах подобной категории. Теперь, чтобы пробиться в третий круг, 23-летней россиянке необходимо справиться со своей ровесницей — финалисткой ТБШ Лейлой Фернандес из Канады. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница матча далее сразится с кем-то из пары Франческа Джонс — Джессика Пегула.

🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: ждём 1000-й гол Ови?

С турнирной точки зрения у команд всё довольно печально. «Нью-Джерси» провёл очередной сезон намного хуже ожиданий и практически полностью потерял шансы на попадание в восьмёрку. У «Вашингтона» очков чуть побольше, но шансы на плей-офф лишь чуть более эфемерные. Так что единственная интрига связана с очередной погоней Овечкина за вечностью.

🏀 2:30: «Детройт Пистонс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто лучше проявит себя без звёзд?

«Детройт», видимо, не может пройти регулярный чемпионат без травм. На этот раз у команды шикарный сезон, первое место на Востоке, и лидер клуба Каннингем получил очень редкую травму (спавшее лёгкое). Скорее всего, вылет ненадолго, но пока «Пистонс» без звезды. Как и «Голден Стэйт» — без Карри. Соперникам предстоят противостояние в отсутствии главных лиц. Кто проявит себя?

🏀 3:00: «Хьюстон Рокетс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дюрант остановит разбушевавшихся «ястребов»?

«Атланта» буквально неостановима в последнее время: клуб выиграл 11 встреч кряду. Не сказать, что там были совсем сильные соперники из топ-6 Запада или Востока, но и такого результата у «ястребов» не было 10 лет. Вот «Хьюстон» с Дюрантом — это уже серьёзная проверка. Да, у «Рокетс» присутствуют проблемы, однако команда с таким уровнем исполнителей всегда может дать бой любому сопернику.

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, масс-старт, мужчины, 15 км и эстафета, женщины, 4x6 км

Интрига: победит ли Халили в масс-старте?

Лидер сборной России Карим Халили победил в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете. Теперь настала пора показать класс в гонке с общего старта. На чемпионате страны в Тюмени призёр ОИ пребывает в отличной форме. Кто навяжет ему конкуренцию в бою?

Та самая конкуренция непременно будет и в соревнованиях у стреляющих лыжниц, где будет разыгран комплект наград в эстафете 4х6 км.

⚽️ 10:30: «Бэйцзин Гоань» — «Шанхай Шэньхуа», Суперлига Китая, 3-й тур

Интрига: команда Слуцкого одержит вторую победу в сезоне?

«Шанхай Шэньхуа» начал сезон с «-10» очками из-за наказания, связанного с договорными матчами. Пострадали практически все клубы лиги, однако команда Леонида Слуцкого — сильнее других. Впрочем, если «Шэньхуа» будет стабильно побеждать, то ещё сможет побороться за титул. Впереди — выезд в Пекин к «Бэйцзин Гоань».

⚽️ 13:45: «Ахмат» — «Ростов», РПЛ, 22-й тур

Интрига: «Ахмат» продлит неудачную серию «Ростова»?

«Ахмат» здорово начал весну и борется за финиш в топ-8 РПЛ. «Ростов» же дважды уступил и ещё раз сыграл вничью. Южане всего на два очка опережают зону стыков. Тревожная ситуация. Поэтому команде Джонатана Альбы очень нужны победы. Но увезти три очка из Грозного будет очень трудно.

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала по фигурному катанию

Интрига: Москва или Санкт-Петербург?

Основные соревнования очередного внутреннего сезона в фигурном катании состоялись. Теперь настало время более развлекательных стартов — здесь не будет горечи от поражений и битвы за попадание в национальную команду. Кубок Первого канала всегда считался большим праздником, от которого огромное удовольствие получают и сами фигуристы, и зрители. Но кое-кто в этот раз будет привлекать к себе особое внимание — это Камила Валиева.

Чемпионка мира среди юниоров возвращается к соревновательной деятельности после дисквалификации — уже с новым тренерским штабом. Новоиспечённая ученица Светланы Соколовской представит свои новые программы. Какими они будут — пока неизвестно. Зато Камила намекнула, с каким именно контентом она планирует выйти на лёд: на тренировках Валиева показала и четверной тулуп, и тройной аксель! Так что наблюдать за очередным противостоянием Москвы и Санкт-Петербурга будет особенно интересно.

⚽️ 15:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль», АПЛ, 31-й тур

Интрига: «Ливерпуль» выиграет впервые за три тура?

«Ливерпуль» потерял очки в последних двух встречах АПЛ. Команда Арне Слота уступила «Вулверхэмптону» и сыграла вничью с «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы занимают пятое место, которое с вероятностью в 99% даст квалификацию в Лигу чемпионов. Однако борьба за топ-5 очень жёсткая, и новые потери очков могут обернуться проблемами. Поэтому «Ливерпулю» необходимо побеждать на выезде «Брайтон».

🎯 15:45: Биатлон, Кубок мира, этап 9, гонки преследования, женщины и мужчины, 10 км и 12,5 км

Интрига: Эберг и Легрейд оформят «золотой» дубль?

Ханна Эберг победила в женском спринте Хольменколлена, а после сборная Швеции впервые в своей истории завоевала Кубок наций. Праздник на улице шведов может продолжиться, ведь опытная Ханна может оформить «золотой» дубль.

Есть шансы на очередную победу и у Стурлы Легрейда. На домашней трассе он с промахом привёз соперникам несколько важных секунд, добыв золото. Если учитывать последние результаты Стурлы, подиум он не собирается покидать!

⚽️ 16:00: ЦСКА — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 22-й тур

Интрига: кошмар ЦСКА закончится?

ЦСКА проиграл во всех трёх весенних турах РПЛ. А ещё команда упала в нижнюю сетку Кубка, в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ разгромно уступив «Краснодару» (0:4). Рестарт сезона москвичи откровенно проваливают. Но когда-то же надо начинать побеждать. Домашний матч с махачкалинским «Динамо» — отличная возможность прервать неудачную серию в чемпионате.

Ещё одна негативная новость из клуба: Эксклюзив Защитник ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок после ссоры с Челестини

⚽️ 17:30: «Бавария» — «Унион», Бундеслига, 27-й тур

Интрига: «Бавария» не заметит середняка Бундеслиги?

«Бавария» уверенно идёт за очередным золотом чемпионата Германии. Вопрос один: за сколько туров до финиша команда оформит титул? В следующем туре мюнхенцы примут дома идущий в середине таблицы «Унион». Проблем возникнуть не должно. Или ждём сенсацию?

Аналитики высоко оценивают шансы «Баварии» на победу в ЛЧ: Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов после 1/8 финала

⚽️ 18:15: «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 22-й тур

Интрига: «Краснодар» не даст шанса «Зениту»?

«Краснодар» и «Зенит» — два фаворита в борьбе за победу в РПЛ. В таблице команды разделяет всего одно очко. Поэтому любая потеря серьёзно скажется на гонке. Краснодарцы в следующем туре принимают набравший ход «Пари НН». Нижегородцы одержали две победы подряд и улучшили положение в борьбе за выживание. Но отнять очки у лидера будет невероятно сложно.

🏒 20:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: «Питтсбург» продолжит борьбу за плей-офф?

В Столичном дивизионе победитель уже фактически известен, и это «Каролина». За два места, которые гарантируют прямой проход в плей-офф, идёт жёсткая рубка, где три команды разделяет одно очко. «Питтсбург» в последнее время играл хуже конкурентов, но пока опережает их. «Виннипег» неожиданно для многих снова идёт около зоны плей-офф на Западе, однако «Джетс» для успешного рывка надо обогнать сразу несколько конкурентов.

⚽️ 20:30: «Балтика» — «Сочи», РПЛ, 22-й тур

Интрига: «Балтика» запрыгнет на третье место?

«Балтика» после рестарта сезона собрала полный комплект. Калининградцы одолели ЦСКА, сыграли вничью с «Ростовом» и уступили «Зениту». Но всё равно команда Андрея Талалаева остаётся в борьбе за медали. Отставание от «Локо» — два очка. И если «Балтика» обыграет дома «Сочи» (16-е место), то временно окажется в топ-3.

⚽️ 20:30: «Эвертон» — «Челси», АПЛ, 31-й тур

Интрига: «Челси» наберёт важные очки в борьбе за зону ЛЧ?

«Челси» вылетел из Лиги чемпионов от «ПСЖ». Теперь команда борется за новое попадание в турнир по итогам сезона. Пока что лондонцы идут шестыми и пролетают мимо. Матч с «Эвертоном» очень важен. Можно либо выиграть и остаться в гонке, либо серьёзно отпустить конкурентов.

🎿 21:25: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 12, спринты, женщины и мужчины

Интрига: кто заберёт спринтерский зачёт у женщин?

Главный вопрос спринтерских гонок на заключительном этапе Кубка мира — 2025/2026 — кто победит в женском зачёте? В мужском досрочную победу одержал Йоханнес Клебо, который даже решил пропустить спринт в США. А вот в женском — интрига. На «Хрустальный глобус» есть три явных претендентки, и две ещё не потеряли математических шансов.

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Сассуоло», Серия А, 30-й тур

Интрига: «Юве» заберётся в топ-4 Серии А?

«Ювентус» борется за выход в Лигу чемпионов. Пока что туринцы занимают пятое место и находится вне зоны ЛЧ. Но уровень состава обязывает решать задачу. И домашняя победа над «Сассуоло» — отличная возможность набрать три очка.

Туринцы хотят воспитанника «МЮ»: Goal: «Ювентус» выбрал главную цель на летнее трансферное окно

🏒 23:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: команда Панарина усилит позиции в борьбе за плей-офф?

«Баффало» продолжает творить чудеса: в один момент команда из аутсайдера лиги превратилась в её топа, «клинки» уже делят первое место конференции с «Каролиной». «Лос-Анджелес» идёт в восьмёрке Запада, однако конкуренция за места в зоне уайлд-кард очень высока, а «короли» дома играют на уровне аутсайдеров НХЛ.

Как Панарин помогает новой команде: Артемий Панарин с момента прихода в «Лос-Анджелес» набрал больше всех очков в клубе

🏒 23:00: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как сыграют два лидера сезона НХЛ?

Вполне возможно, мы видим потенциальную репетицию первого раунда плей-офф. Странная схема плей-офф мешает «Миннесоте» и «Далласу»: команды, которые входят в топ-5 лиги по набранным очкам, могут встретиться в первом же раунде. Однако у «Далласа» появились шансы на первое место конференции и всей лиги, «Колорадо» растерял бо́льшую часть своего преимущества.

У техасского клуба отличный ход: «Даллас» набрал очки в 15 играх подряд и повторил рекорд франшизы

⚽️ 23:05: «Ницца» — «ПСЖ», Лига 1, 27-й тур

Интрига: «ПСЖ» исправится за поражение в прошлом туре?

«ПСЖ» дважды разгромил «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но до этого парижане уступили в Лиге 1 «Монако». Команда Луиса Энрике остаётся на первом месте, однако оступаться нежелательно. Ещё одна осечка — и «Ланс» может подобраться на расстояние в одно очко. Поэтому на Лазурный Берег к «Ницце» парижане едут за победой.