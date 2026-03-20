Финал Гвардиолы и Артеты, «Атлетико» — «Реал» и ещё 10 топ-матчей выходных

Совсем скоро нас ждёт международная пауза. После неё мы узнаем последних участников чемпионата мира 2026 года. А пока что клубам предстоит ещё один игровой уикенд марта. В Англии состоится финал Кубка лиги, в Испании зарубятся главные команды Мадрида, а во Франции к новым подвигам готовятся Матвей Сафонов и Александр Головин.
Мы отобрали лучшие матчи выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 22 марта, 19:30 мск
Интрига: кто выиграет Кубок английской лиги?
Нас ждёт легендарный финал! «Арсенал» и «Манчестер Сити» борются не только за Кубок лиги, но и за победу в АПЛ. Лондонцы — огромные фавориты: после 31 тура они на девять очков опережают соперника (у «Сити» есть матч в запасе). Поэтому победа в финале Кубка, помимо трофея, даст и психологическое преимущество. «Арсенал» всего два раза в истории выигрывал этот титул (последний — аж в 1993 году). «Сити» же восемь раз становился обладателем Кубка лиги (не брал с 2021-го). Сейчас же именно лондонцы считаются фаворитами финала. Но у «МС» есть своя мотивация: высока вероятность, что это один из последних финалов Хосепа Гвардиолы в клубе. Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что летом испанец может уйти. Однако сделать это хотя бы без одного трофея будет не так эпично.
«Реал» Мадрид — «Атлетико»: воскресенье, 22 марта, 23:00 мск
Интрига: «Атлетико» перекроет «Реалу» дорогу к золоту?
«Реал» из-за двух обидных поражений от «Осасуны» (1:2) и «Хетафе» (0:1) в конце февраля – начале марта потерял первое место в Примере. Мадридцы на четыре очка отстают от «Барселоны», и ошибаться больше нельзя. Поэтому предстоящее дерби с «Атлетико» — ключевое в сезоне чемпионата Испании. Победа оставит «Реал» в гонке с каталонцами. А если команда Диего Симеоне отнимет очки у принципиального соперника, то это серьёзно повлияет на расклады. Тогда «Реалу» понадобится чудо для победы в Ла Лиге. «Атлетико» же точно финиширует в топ-4: сейчас команда больше думает о четвертьфинале ЛЧ с «Барселоной». Но и испортить настроение «Реалу» команда Симеоне 100% хочет.
«Лион» — «Монако»: воскресенье, 22 марта, 17:00 мск
Интрига: победная серия «Монако» продлится?
В начале 2026 года «Монако» мог только мечтать о борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Но Себастьен Поконьоли перевернул ситуацию: монегаски одержали шесть побед в последних восьми турах и ни разу не уступили. Отставание от идущего четвёртым «Лиона» теперь составляет всего четыре очка. И очень вовремя для «Монако» по календарю выпадает очная встреча с «Олимпиком». Можно подобраться к нему вплотную. А мы также ждём результативных действий от полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Фейеноорд» — «Аякс»: воскресенье, 22 марта, 16:30 мск
Интрига: «Фейеноорд» откинет «Аякс» от борьбы за попадание в ЛЧ?
«Фейеноорд» и «Аякс» в нынешнем сезоне Эредивизии бьются только за второе место. Клубы слишком сильно отпустили ПСВ, несущийся ко второму золоту подряд. «Фейеноорд» занимает вторую строчку (52 очка), «Аякс» — четвёртый (47). От Нидерландов в Лигу чемпионов попадают только три команды. Так что в предстоящем матче амстердамцам жизненно необходима победа. Иначе есть риск отпустить «Фейеноорд» уже на восемь очков, а «НЕК Неймеген» — на пять. Но даже если отходить от турнирных положений, встречи роттердамцев и амстердамцев — самые ожесточённые битвы в Нидерландах (Дер-Класикер). Так что командам важно не только набрать три очка, а ещё и порадовать болельщиков.
«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: пятница, 20 марта, 23:00 мск
Интрига: «МЮ» сделает ещё один шаг к Лиге чемпионов?
«Манчестер Юнайтед» в начале января 2026 года шёл в середине таблицы. Но после увольнения Рубена Аморима и прихода Майкла Кэррика команда воспряла. И спустя три месяца «МЮ» уже третий в АПЛ с отличными шансами на выход в Лигу чемпионов. Теперь главная задача — сохранить темп. В следующем туре «МЮ» едет в гости к «Борнмуту». Команда Андони Ираолы не проигрывает в 10 встречах чемпионата подряд! Хотя с ноября 2025-го по январь 2026-го «вишенки» находились в кризисе, сейчас они снова грозная сила. Победа над таким «Борнмутом» станет отличной заявкой от «МЮ» не только на Лигу чемпионов, но и на уверенный финиш в топ-3.
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»: суббота, 21 марта, 15:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» выиграет впервые за три встречи АПЛ?
«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и прошёл дальше. Настроение у команды Арне Слота наверняка стало лучше. Только вот в АПЛ всё не так классно: в последних двух турах действующий чемпион набрал всего одно очко. «Ливерпуль» уступил «Вулверхэмптону» (1:2), а затем сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). Теперь мерсисайдцы отправляются в гости к «Брайтону». Команда Фабиана Хюрцелера — крепкий середняк (12-е место), способный обыграть на своём поле любой топ-клуб. Да и в последний раз «Брайтон» одержал победу дома над «Ливерпулем» (3:2, май 2025 года). Поэтому гостям нужно провести не менее качественный матч, чем с «Галатасараем». Только тогда получится выиграть в АПЛ впервые этой весной.
«Фиорентина» — «Интер»: воскресенье, 22 марта, 22:45 мск
Интрига: «Интер» разберётся к экс-тренером «Спартака»?
«Фиорентина» под руководством Паоло Ваноли немного поправила положение. Команда выбралась из зоны вылета, опережая 18-е место на четыре очка (сами занимают 16-е). Но до конца сезона ещё девять игр, и всё может поменяться. Важно стабильно набирать очки. Однако сделать это в следующем туре будет проблематично. Во Флоренцию едет лидирующий «Интер». Команда Кристиана Киву на восемь очков опережает «Милан» и уже готовит место в музее для трофея Серии А. Каждая победа приближает миланцев к скорой победе в чемпионате. Да, у «Интера» часто возникают проблемы с топами, но середняков и аутсайдеров они обыгрывают стабильно. Поэтому Ваноли и его «Фиорентине» придётся выдать один из лучших матчей сезона, чтобы заработать хотя бы ничью.
«Эвертон» — «Челси»: суббота, 21 марта, 20:30 мск
Интрига: «Челси» отдалится от борьбы за место в ЛЧ?
«Челси» одержал всего одну победу в последних пяти турах АПЛ. Команда Лиама Росеньора опустилась на шестое место в таблице. Если учитывать, что по итогам сезона в Лигу чемпионов квалифицируются сразу пять клубов из Англии, ситуация у лондонцев нормальная. Они всего на одно очко отстают от «Ливерпуля», на три — от «Астон Виллы». Впереди у «Челси» выездная встреча с «Эвертоном». Мерсисайдцы также борются за выход в еврокубки: команда Дэвида Мойеса идёт восьмой, всего на пять очков отставая как раз от лондонцев. Поэтому в предстоящем матче «Челси» может не только отстать от борьбы за ЛЧ, но и дать шанс «Эвертону» подобраться к себе. В последних трёх встречах команда Росеньора потерпела поражения: от «Ньюкасла» в АПЛ (0:1) и дважды от «ПСЖ» — в ЛЧ (2:5, 0:3). Получится реабилитироваться перед болельщиками?
«Марсель» — «Лилль»: воскресенье, 22 марта, 19:15 мск
Интрига: «Лилль» станет ещё ближе к топ-4 Лиги 1?
«Марсель» и «Лилль» к концу сезона остались только с одной задачей. Оба клуба планируют попасть в Лигу чемпионов, но на всех мест не хватит. «ПСЖ» и «Ланс» уже на 99% отобрались в ЛЧ, а на оставшиеся две позиции претендуют «Марсель», «Лион», «Лилль», «Монако» и «Ренн». Намечается фотофиниш! Поэтому в очной встрече обоим клубам очень важна победа. «Лилль» может подобраться к «Марселю» на расстояние в два очка, а провансальцы — закрепиться на третьей строчке и серьёзно оторваться от «догов» (на восемь очков). Кстати, команда Бруно Женезио в последних шести турах Лиги 1 ни разу не уступила. Продлится ли серия после «Марселя»?
«Ницца» — «ПСЖ»: суббота, 21 марта, 23:00 мск
Интрига: «ПСЖ» исправится за поражение в прошлом туре?
«ПСЖ» дважды разнёс в Лиге чемпионов «Челси» (5:2, 3:0). Однако в чемпионате Франции парижане не так ярко сияют. За последние четыре тура команда Луиса Энрике уступила дважды: «Ренну» (1:3) и «Монако» (1:3). Теперь «ПСЖ» сыграет на Лазурном Берегу с борющейся за выживание «Ниццей». Парижу не только важно исправиться за поражение от «Монако», но и не позволить «Лансу» забраться на первое место. Если главный конкурент «ПСЖ» одолеет в своей встрече «Анже», то станет лидером Лиги 1.
«Барселона» — «Райо Вальекано»: воскресенье, 22 марта, 16:00 мск
Интрига: «Барса» обыграет крепкого середняка?
«Барселона» уверенно идёт за вторым подряд золотом Примеры. Команда Ханс-Дитера Флика после 28 туров на четыре очка опережает мадридский «Реал». А в последних четырёх встречах каталонцы одержали четыре победы. Впереди у «Барсы» домашняя встреча с «Райо Вальекано». Мадридцы ни разу не уступили в последних шести матчах и оторвались от зоны вылета. Теперь «Райо» располагается в середине таблицы, а при удачных раскладах может и вовсе залететь в еврокубки. Но набрать хотя бы одно очко на «Спотифай Камп Ноу» — задача повышенной сложности. «Барселона» планирует без проблем одержать победу. Повторят что-то в духе встречи с «Ньюкаслом» (каталонцы выиграли в ответном матче ЛЧ со счётом 7:2)?
«Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами»: воскресенье, 22 марта, 20:00 мск
Интрига: встреча команды Месси с одним из лидеров МЛС
«Интер Майами» начал сезон МЛС-2026 с двух побед, одной ничьей и поражения. Команда Хавьера Маскерано пока что нестабильна и только набирает форму. А в следующем туре клуб из штата Флорида едет к лидеру Восточной конференции — «Нью-Йорк Сити» (четвёртое место в общей таблице). Команда Паскаля Янсена в прошлом сезоне дошла до полуфинала плей-офф, где как раз уступила «Интер Майами» (1:5). Теперь есть отличный шанс для реванша!