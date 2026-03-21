Насыщенный день в РПЛ! Играют «Краснодар», ЦСКА, «Балтика» и не только! LIVE

Сегодня, 21 марта, состоятся четыре матча 21-го тура Мир РПЛ. «Ахмат» примет «Ростов», махачкалинское «Динамо» приедет в гости к ЦСКА, «Краснодар» встретится с «Пари НН», а «Балтика» – с «Сочи».

«Ахмат» этой весной спокоен – команда на семь очков опережает зону стыков. А вот «Ростов» туда может свалиться уже по итогам тура. Фаворит понятен ещё и исходя из последних результатов: грозненцы не уступали в пяти турах подряд, а у дончан на аналогичном отрезке три поражения.

После прихода Вадима Евсеева махачкалинское «Динамо» осмелело. У ЦСКА же весна – сплошая катастрофа: поражения и только они + дисквалификация Фабио Челестини на один матч и внутренний бан Мойзеса за конфликт с тренером. Гости сейчас выглядят просто более здоровым и спокойным коллективом. Но само собой понятно, что армейцам в данной встрече по силам прервать эту полосу чернее чёрного.

«Краснодар» и «Пари НН» хоть и находятся на разных полюсах таблицы, темп набора очков у них одинаковый – за последние пять туров и те и другие победили четырежды и всего раз уступили. Это, конечно, не значит, что у команды Алексея Шпилевского много шансов на успех в игре с чемпионом. Дополнительная интрига: как проявит себя Хуан Боселли, сменивший зимой Нижний Новгород на Краснодар.

«Балтика» – вновь без Андрея Талаева. На этот раз КДК дисквалифицировал тренера аж на четыре тура. Это значит лишь одно: на бровке в роли рулящего процессами будет Талалаев-младший, как уже неоднократно случалось. Калининградцам по силам разобраться с «Сочи» даже в таких обстоятельствах. Ведь черноморцы уже, в сущности, вылетели – шансы на спасение остались сугубо математические.