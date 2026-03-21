Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ахмат — Ростов, прямая онлайн-трансляция матча 22-го тура РПЛ, где смотреть 21 марта 2026

Насыщенный день в РПЛ! Играют «Краснодар», ЦСКА, «Балтика» и не только! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
22-й тур РПЛ
Сегодня, 21 марта, состоятся четыре матча 21-го тура Мир РПЛ. «Ахмат» примет «Ростов», махачкалинское «Динамо» приедет в гости к ЦСКА, «Краснодар» встретится с «Пари НН», а «Балтика» – с «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«Ахмат» этой весной спокоен – команда на семь очков опережает зону стыков. А вот «Ростов» туда может свалиться уже по итогам тура. Фаворит понятен ещё и исходя из последних результатов: грозненцы не уступали в пяти турах подряд, а у дончан на аналогичном отрезке три поражения.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
После прихода Вадима Евсеева махачкалинское «Динамо» осмелело. У ЦСКА же весна – сплошая катастрофа: поражения и только они + дисквалификация Фабио Челестини на один матч и внутренний бан Мойзеса за конфликт с тренером. Гости сейчас выглядят просто более здоровым и спокойным коллективом. Но само собой понятно, что армейцам в данной встрече по силам прервать эту полосу чернее чёрного.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Краснодар» и «Пари НН» хоть и находятся на разных полюсах таблицы, темп набора очков у них одинаковый – за последние пять туров и те и другие победили четырежды и всего раз уступили. Это, конечно, не значит, что у команды Алексея Шпилевского много шансов на успех в игре с чемпионом. Дополнительная интрига: как проявит себя Хуан Боселли, сменивший зимой Нижний Новгород на Краснодар.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Сочи
Сочи
«Балтика» – вновь без Андрея Талаева. На этот раз КДК дисквалифицировал тренера аж на четыре тура. Это значит лишь одно: на бровке в роли рулящего процессами будет Талалаев-младший, как уже неоднократно случалось. Калининградцам по силам разобраться с «Сочи» даже в таких обстоятельствах. Ведь черноморцы уже, в сущности, вылетели – шансы на спасение остались сугубо математические.

«Динамо» переедет «Зенит», а «Локо» потеряет лидеров перед «Спартаком»? Интриги тура РПЛ
«Динамо» переедет «Зенит», а «Локо» потеряет лидеров перед «Спартаком»? Интриги тура РПЛ
