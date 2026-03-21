Главная реинкарнация сезона РПЛ. Как Шпилевский перевернул всё в Нижнем Новгороде

Теперь «Пари НН» использует «ромб» в середине, а продажа Боселли даже пошла команде на пользу. Но это не всё.

К началу ноября прошлого года казалось, что время Алексея Шпилевского в «Пари НН» на исходе. 17 поражений, одна ничья и три победы во всех турнирах – с такой статистикой надолго не задерживаются даже в безнадёжных аутсайдерах. Команда болталась в зоне вылета, главного тренера нещадно критиковали в медиа (например, Владимир Быстров даже дошёл до оскорблений, но сам белорус был спокоен и излучал уверенность. Хотя и это тоже начинало раздражать. Почти после каждого матча мы слышали одно и то же: как он гордится своими игроками. Кроме того, регулярно проговаривалась одна и та же мысль: Нижний, хоть в очередной раз и проиграл, но показал совсем другой футбол по сравнению с конкурентами.

В то время как эксперты призывали к отставке Шпилевского, внутри команды подобных тезисов не звучало. А в клубе давали понять: убрать тренера можно, но эта история – про долгосрочное сотрудничество. В большинстве случаев так говорят, когда не желают платить неустойку. В СМИ и телеграм-каналах писали о сумме в 200 млн рублей. В реальности она, по нашей информации, поменьше, однако и сам Алексей в перерывах между репликами о прогрессе и росте команды говорил, что его соглашение действительно защищено. Будто давал понять: убрать тренера не так уж и просто.

А в декабре случился всплеск, которого едва ли кто ожидал. Сначала «Пари НН» победил на выезде «Акрон» (2:1), а потом – хлопнул в гостях махачкалинское «Динамо» (1:0), чем наверняка спровоцировал уход Хасанби Биджиева. Да, важны нюансы. В первом случае команды играли в глубоком тумане. Во втором – игрок «Динамо» Джемал Табидзе получил красную уже на 20-й минуте. А единственный гол Хуан Боселли забил с пенальти. Всё это помогло команде перед зимней паузой выскочить из зоны прямого вылета и явно добавило уверенности в собственных силах.

Дальше начались сборы, которые, как мы видим по нынешним результатам, сильно помогли Шпилевскому. Если летом, по его собственному признанию, всё шло сумбурно – формировался штаб, подъезжали новички, уходили важные игроки, и времени на выстраивание структуры почти не оставалось, то сейчас появилось самое главное – возможность что-то кардинально поменять.

Тренер даже выдал новую цитату: «эволюция в голове» – так он описал происходящее в контексте некоторых игроков . По его мнению, отдельные футболисты пересмотрели своё отношение к делу, перезагрузились и открылись для него с новой стороны. Ещё, возможно, поняли: до лета тренера менять никто не собирается, а результат давать надо.

Алексей Шпилевский с игроками «Пари НН» Фото: fcnn.ru

На сборах Шпилевский тестировал несколько тактических схем. И пришёл к «ромбу», который мы увидели в трёх весенних матчах чемпионата. Базовая конфигурация выглядит так: Опоку Сарфо – опорник, над ним Лука Вешнер Тичич и Егор Смелов, а ещё выше – Адриан Бальбоа. Кто-то может назвать последнего форвардом. Хотя если посмотреть, как уругваец отрабатывает в обороне, то сомнения отпадут. Он больше играет «десятку» и очень помогает при игре без мяча и в прессинге. В структуре «Пари НН» явно стало больше системности, а также раскрылись те, кто ещё осенью находился в тени.

Кстати, фан-факт: средний возраст задействованных игроков «Пари НН» в сезоне РПЛ – 24,3 года. Это самый молодой состав в Мир РПЛ . Также команда лидирует по среднему возрасту игроков старта в этом сезоне – 23,8: достижение зафиксировано в игре с «Сочи» в 11-м туре.

Как бы парадоксально ни звучало, однако «Пари НН», похоже, помог уход Боселли – безусловного лидера, потерявшего прежнюю мотивацию в связи с разговорами об интересе со стороны больших клубов. Индивидуальные качества Хуана, конечно, были важны, но не в формате, когда на первом месте всё-таки интересы команды. Заменивший его Бальбоа (за него «Пари НН» заплатил € 840 тыс. – это рекордная трата в истории клуба) сразу оказался в стартовом составе и показал готовность работать в системе Шпилевского, где каждый чётко выполняет установку в угоду результату.

Справедлив и тот факт, что пока «Пари НН» расправился только с прямыми конкурентами – «Акроном» и Махачкалой в декабре, а с «Сочи» и «Крыльями» – уже весной. Было и поражение от «Локомотива» – при том что весь второй тайм нижегородцы действовали в большинстве. А впереди – тяжелейший отрезок из встреч с «Краснодаром», «Ростовом», «Балтикой» и «Динамо». А на финише – «Спартак», ЦСКА и «Рубин».

При этом надо понимать, что на отрезке в пять туров (то есть с тех самых зимних побед над «Акроном» и «Динамо» Мх) у нижегородцев четыре победы и одно поражение. Темп набора очков – один в один как у «Краснодара» и «Зенита».

Алексей Шпилевский, главный тренер «Пари НН» «Верю прежде всего в кропотливую работу, которую мы проделываем. У нас был длительный период подготовки зимой, он был очень важен. Ребята меняются, отходят от прежних привычек. Рад, что появился результат. Но я сторонник того, чтобы оставаться на земле и двигаться дальше. Нам нельзя расслабляться, ведь впереди матч с «Краснодаром». Наслышан, что там фантастический стадион — уже в предвкушении увидеть. Также буду рад встрече с Хуаном Боселли. Будем стараться следовать нашему стилю, играть в наш футбол, действовать дерзко».

Сейчас команда в такой ситуации, что необходимо цепляться за очки даже с топами. Потому что из прямых конкурентов осталось сыграть только с «Ростовом» и «Оренбургом». В этом плане у «Пари НН» чуть ли не тяжелейший календарь среди всех претендентов на вылет (тяжелее только у Махачкалы – мы посчитали. Но если тренер справится, да ещё и сохранит «Пари НН» напрямую, извиняться придётся не только Владимиру Быстрову. Хотя он отказываться от своих слов наверняка не собирается.