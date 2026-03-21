Выезды к «Оренбургу» — проклятие «Спартака». Давно нет не только побед, но даже голов!

«Оренбург» с его домашним синтетическим полем давно стал кошмаром многих тренеров Мир РПЛ. В том числе тех, кто рулит командами из топ-6. В этом сезоне здесь не обошлись без потерь ЦСКА, «Балтика» (по 0:0) и «Зенит» (1:2). «Спартаку» играть в Оренбурге сегодня, и знакомство Хуана Карлоса Карседо со стадионом «Газовик», если оценивать опыт его предшественников, обещает быть непростым.

«Оренбург» на выезде побеждали только Каррера с Тедеско

В семи предыдущих оренбургских матчах красно-белые зацепили лишь две победы. Да и то последняя случилась более пяти лет назад – 14 марта 2020 года добыли 3:1 . Пошёл седьмой год! Просто для понимания давности: за «Спартак» тогда играли Айртон, Николай Рассказов и Лоренсо Мельгарехо, забивали – Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов. А тренировал их Доменико Тедеско. С тех пор у москвичей не получается даже забить!

Но перед поездкой по оренбургской дороге спартаковских страданий всё же стоит упомянуть и первый успех. «Оренбург» дебютировал в РПЛ в сезоне-2016/2017, и тогда же его в гостях прихлопнул чемпионский «Спартак» Массимо Карреры: те же 3:1, только с дублем Квинси Промеса и финалочкой от Джано Ананидзе.

Также на поле находились Артём Ребров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров и Ромуло. Из нынешнего состава никуда не ушёл только Роман Зобнин. Собственно, это был всего лишь его седьмой матч в Премьер-Лиге после трансфера из «Динамо». Теперь – об остальных случаях.

Заложил традицию Кононов. При этом он проигрывал «Оренбургу» и в Москве

«Спартак» проиграл в Оренбурге 26 мая 2019 года Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

По итогам сезона-2018/2019 между «Спартаком» Олега Кононова и «Оренбургом» Владимира Федотова в таблице вклинился лишь тульский «Арсенал». Такое стало возможным в том числе из-за убедительной победы оренбуржцев в 30-м туре. Не сказать, что у красно-белых совсем исчезла мотивация: нужно было не пустить на четвёртое место ЦСКА. Каким бы провалом ни обернулось собственное выступление, а обставить принципиального конкурента – дело благородное.

Вот кто пытался решить эту пусть и скромную, но важную задачу: Александр Максименко, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Айртон, Андрей Ещенко, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Зе Луиш. Список вышедших на замену тоже легендарен: Георгий Мелкадзе, Максим Глушенков и Михаил Игнатов.

Сопротивлялись им вместе с Александром Довбней Михаил Сиваков, Андрей Малых, Савелий Козлов, Сергей Терехов, Виталий Шахов, Даниэль Мишкич, Алексей Сутормин, Денис Попович, Рикарду Алвеш и Джордже Деспотович. На замену выходили Вадим Афонин, Артём Кулишев и Дмитрий Андреев.

Довбня совершил шесть спасений и ещё больше запомнился спартаковскому руководству: пять лет спустя Александра подписали в качестве опытного подстраховщика. Его тёзка Максименко тогда и вовсе накопил семь сейвов. Но вот две результативные оплошности всё равно допустил. Например, уже на восьмой минуте позиционно ошибся и, ожидая навеса от Алвеша со стандарта, пропустил издалека в ближний угол.

Позже Рикарду и в штангу зарядил. А Малых своевременным выносом не дал Ещенко поразить пустые ворота. В компенсированное ко второму тайму время Максименко далеко выбежал и не смог обработать мяч, дав обокрасть себя Кулишеву.

Кононов, несмотря на пятую строчку в Премьер-Лиге, сохранил пост. И умудрился в сентябре уступить «Оренбургу» заодно и дома (1:2), хотя с 70-й минуты красно-белые остались в большинстве. То поражение стало четвёртым кряду, и с тренером попрощались. В остальных шести московских матчах «Спартак» побеждал оренбуржцев.

«Оренбург» Лички ураганно снёс «Спартак» Абаскаля

«Спартак» проиграл в Оренбурге 18 марта 2023 года Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Весной 2023 года «Спартак» Гильермо Абаскаля, несмотря на бронзу РПЛ, был ужасен, собрав за 13 туров лишь четыре победы. Плюс вылетев из Кубка России от «Акрона» (1:2) из тогда ещё Первой лиги. «Оренбург» Марцела Лички выиграл за тот же отрезок шесть раз. Ничего удивительного, что один выпал на встречу с красно-белыми.

Прошло всего три года, а состав «Спартака» был совсем иным: Александр Селихов, Павел Маслов, Джикия, Томаш Тавареш, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Зобнин, Руслан Литвинов, Промес, Антон Зиньковский, Александр Соболев. Во втором тайме исправлять положение вышли Даниил Хлусевич, Кристофер Мартинс, Алексис Дуарте, Шамар Николсон и Кейта Бальде.

А вот кто бился за «Оренбург»: Николай Сысуев, Матиас Перес, Сиваков, Маттео Стаматов, Александр Эктов, Иван Башич, Кирилл Капленко, Лукас Вера, Юрий Ковалёв, Брайан Мансилья и Дмитрий Воробьёв. С лавки поднимались Химми Марин, Данила Хотулёв, Владимир Полуяхтов, Степан Оганесян и Владимир Обухов.

«Спартак» уступил «Оренбургу» и по количеству ударов (15:21), и тем более по попаданиям в створ (1:7). Ну и по голам, конечно. С 17-ю по 23-ю минуты Воробьёв сделал и гол, и ассист. Сначала Дмитрий вывел Ковалёва один на один с Селиховым, а вскоре пяткой и стоя спиной к воротам замкнул прострел Мансильи. Денисов пытался остановить забег аргентинца по левому флангу, но лишь беспомощно отлетел от него при попытке оттеснить корпусом.

Если бы не реакция Селихова, парни Абаскаля вполне могли устроиться на разгром. Испанский тренер отмечал преимущество соперника: «Оренбург» был сильнее нас в штрафной площади и решителен в завершительной стадии атак. Мы сами виноваты в этом поражении».

В 1-м туре следующего сезона Воробьёв вновь забил «Спартаку», но уже в Москве. Только Хлусевич в ответ неожиданно настрелял дубль, и красно-белые отомстили (3:2). Впрочем, в ноябре предстоял новый выезд, уже кубковый.

Быстрые пенальти и удаление принесли Абаскалю новое поражение

«Спартак» проиграл в Оренбурге 29 ноября 2023 года Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Четвертьфиналы Пути РПЛ Кубка России – 2023/2024 проходили по странной системе: первые матчи разыгрывали в ноябре 2023-го, а ответные – уже в марте 2024-го. За четыре месяца, тем более после зимних сборов, команды могли измениться до неузнаваемости. Зато что не менялось, так это трудность выездов «Спартака» в Оренбург.

Что по составам: у «Спартака» играли Селихов, Срджан Бабич, Никита Чернов, Хлусевич, Олег Рябчук, Мартинс, Игнатов, Умяров, Максим Лайкин, Тео Бонгонда и Соболев. На замены выходили Леон Классен, Пруцев, Хесус Медина, Зобнин и Зиньковский.

У «Оренбурга» под руководством сменившего Иржи Ярошика Давида Деограсии был такой стартовый список: Алексей Кеняйкин, Хотулёв, Полуяхтов, Сиваков, Максим Сидоров, Башич, Ярослав Михайлов, Ковалёв, Николай Титков, Оганесян и Джастин Куэро. На подмену отправлялись Марин, Габриэль Флорентин, Воробьёв, Капленко и Обухов.

Начало получилось для красно-белых обескураживающим: Оганесян сотряс перекладину, а вскоре Чернов в своей штрафной наступил на ногу Ковалёву. Титков с пенальти перехитрил Селихова. Ковалёву было мало: ближе к перерыву он выбегал на ворота и оказался сбит Рябчуком. Просмотр VAR привёл к удалению. Селихов потащил удар Куэро в упор. Ещё эквадорец умудрился промазать по пустым воротам.

Даже в меньшинстве у «Спартака» была пара возможностей отыграться: Игнатов накрутил финтами Башича с Флорентином, но пробил слишком слабо, а Чернов мог исправиться за «привоз», однако неточно кивнул головой с нескольких метров. Абаскаль в любом случае избежал критики: «У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Естественно, мы недовольны поражением, потому что «Спартак» играет только на победу, невзирая на обстоятельства. Было непросто, но ребята старались и бились».

Красно-белые и в ответной встрече пропустили на 10-й минуте, только на этот раз уже не удалялись и взяли своё: Соболев, Зиньковский и Бабич перевернули ситуацию. Дальше «Спартак» вылетел от «Зенита» в Путь регионов, где в финал турнира дорогу москвичам преградила уже «Балтика». Абаскаля к тому моменту уже уволили, и на новый выезд в Оренбург команду повёз уже Слишкович. Расписали 0:0, что позволило оренбуржцам избежать попадания в стыки.

Негостеприимный «Оренбург» испортил дебют Станковичу

«Спартак» проиграл в Оренбурге 21 июля 2024 года Фото: Пресс-служба «Оренбурга»

Последний на данный момент действительно сильный «Спартак» на дистанции мы видели в первой части сезона-2024/2025. 37 очков за первые 18 туров – отличный показатель. Набери красно-белые на три больше – стали бы зимними чемпионами. Помешало в том числе поражение в первом же туре. Разумеется, в Оренбурге, где по-прежнему хозяйничал Деограсия.

Радовали оренбургских зрителей Максименко, Бабич, Чернов, Хлусевич, Денисов, Даниил Зорин, Зобнин, Умяров, Медина, Бонгонда и Соболев – у москвичей, Сысуев, Перес, Данила Прохин, Сидоров, Андрей Малых, Мохаммад Горбани, Флорентин, Михайлов, Мансилья, Эмирджан Гюрлюк и Марин – у хозяев. По ходу матча на поле выскочили Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Манфред Угальде и Павел Мелёшин – у первых, Дмитрий Рыбчинский, Томас Муро, Алексей Барановский и Куэро – у вторых.

Мансилья уже на второй минуте запорол выход один на один. Тем не менее по ударам в створ «Оренбург» снова опередил статусного соперника (7:3). Как и по их общему количеству (19:13). Бонгонда никто не мешал расстрелять Сысуева с передачи Умярова – вратарь чудесным образом выиграл эту дуэль.

Максименко тоже приходилось прыгать по углам. Однако когда Перес на 62-й минуте замыкал прострел Гюрлюка, поделать Александр уже ничего не мог. А дальше он «привёз» уже сам: Флорентин перехватил пас вратаря на Умярова и отдал Гюрлюку. Едва ли в карьере Эмирджана случался гол проще.

Следующее поражение в РПЛ Станковича настигло только в 10-м туре от «Локомотива» (1:3). С «Оренбургом» он пересекался ещё дважды: в Москве у красно-белых проблем вновь не возникло (2:0 и 1:0). Новый заезд на «Газовик» москвичи проведут уже под руководством Хуана Карседо. Если судить по результатам последних лет, задача-минимум – хотя бы забить там впервые за шесть лет. И то не факт, что этого хватит даже для ничьей – на себе это недавно ощутил «Зенит».