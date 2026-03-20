Шажище «Ротора» на пути к стыкам РПЛ! Разбили лидера впервые с октября!

Лидер Лиги Pari (Первой лиги) «Факел» потерпел поражение в 25-м туре чемпионата. Сенсацию преподнёс «Ротор» – всухую обыграл команду Олега Василенко в Волгограде. Впрочем, у воронежцев по-прежнему солидный отрыв: семь очков от второго места и девять – от третьего. Но тут есть нюансы – о них расскажем попозже.

«Ротор» в борьбе за попадание в стыки РПЛ подстёгивала шестиматчевая безвыигрышная серия. «Факел» – воодушевляла семиматчевая победная. Команды Дмитрия Парфёнова (проводившего свою четвёртую игру во главе волгоградцев) и Василенко мощно зарубились с первых минут. Единоборств на поле было много, свободного пространства – мало. Впрочем, уже в дебюте встречи хозяева сумели организовать опасную атаку, причём в ситуации «два в ноль» на правом фланге, но после кросса в штрафной воронежцев столкнулись их защитник Тодорович и Трошечкин. Ни гола, ни пенальти «Ротор» не получил.

Первый удар был нанесён по истечении четверти часа – лучший бомбардир «Факела» Пуси (автор 14 голов в 23 матчах) прорвался в штрафную, однако заработал только угловой. А вот волгоградцы через пару минут ответили первым попаданием в створ – от Сафронова. Это было опаснее. Постепенно команда Парфёнова забрала инициативу и выдала сильный отрезок, когда просто задавила фаворита. «Ротор» создал настоящий голевой момент – Шильников из-за штрафной зарядил в перекладину.

А в середине тайма команда Парфёнова забила заслуженный гол. Красивую комбинацию придумал «Ротор»! В ходе этой атаки мяч ещё раз угодил в каркас ворот Обухова, потом Клещенко выиграл подбор, и Эльдарушев покатил между ног защитнику. Мяч пересёк линию, срикошетив от штанги.

Только после пропущенного гола команда Василенко вспомнила, что она вообще-то лидер турнира. «Факел» пошёл вперёд большими силами. Хороший шанс загубил зимний новичок воронежского клуба – франко-ивуарийский форвард Гнапи, который проводил свой третий матч в Первой лиге. Тем не менее «Ротор» продолжал разрывать оборону «Факела» на контрвыпадах, особенно на правом фланге, где зажигал дуэт Бардыбахин – Арбузов. А капитан Макаров попал со штрафного в крестовину. Всего попаданий в каркас ворот было у хозяев три! В результате Василенко ещё до перерыва сделал замену, чтобы укрепить слабое звено.

О том, насколько главный тренер «Факела» недоволен игрой своей команды, свидетельствовала и двойная замена в перерыве. Одним из игроков, появившихся на поле, стал полузащитник Магомедов. Именно он нанёс первый удар воронежцев в створ – только на исходе часа матча. Голкипер Чагров потащил непростой мяч после удара головой с нескольких метров. В целом лидер лиги улучшил контроль мяча, заметно прибавил с точки зрения коллективных действий в атаке. «Ротор» же сконцентрировался на сохранении добытого преимущества.

За 20 минут до завершения встречи Парфёнов сменил всю группу атаки – в результате тройной замены поле покинули нападающий Эльдарушев и вингеры Арбузов и Сафронов. Тренер «Ротора» добавил ещё одного защитника. Волгоградцы смогли «заморозить» нападение «Факела». После этого воронежцы долго не создавали моментов, которые потянули бы на голевые. Пуси был нейтрализован – и Василенко отправил в раздевалку лидера бомбардирской гонки чемпионата.

В концовке второго тайма «Факел» совсем раскрылся – у «Ротора» появилась контригра благодаря свободному пространству и энергии свежего форварда Алиева. Саид был близок к голу, улетая к воротам воронежцев. Однако не реализовал свои моменты. «Факел» же, догнав волгоградцев по ударам в створ, не смог даже настоящий финальный штурм устроить. Команда Василенко прервала свою успешную серию – проиграла впервые с октября.

А теперь – о тех самых нюансах таблицы. «Факел» останется лидером, даже если «Урал» выиграет в этом туре (сейчас отрыв у Воронежа – семь очков, и, после 25-го тура, будет матч в запасе). Также в пятёрке есть «Родина», «Спартак» из Костромы и «Челябинск». «Ротор» – как раз шестой. И на этой неделе все шесть клубов подали заявку на лицензию РФС-1, позволяющую играть в РПЛ. А нюанс в том, что у Костромы и Челябинска – большие проблемы с домашними аренами. У «Спартака» подходящей арены для РПЛ просто нет, а у «Челябинска» большие проблемы с одной из трибун. Так что, если «Ротор» останется шестым, а Кострома и «Челябинск» опередят его без нужной лицензии, место в стыках получит именно Волгоград.