Семак и Гусев лишь дважды за три года ассистировали друг другу! Второй раз привёл к позору

В центральном матче 22-го тура чемпионата сыграют московское «Динамо» и «Зенит». Это будет первая встреча в роли главных тренеров Ролана Гусева и Сергей Семака в РПЛ (ранее была только кубковая) – старых знакомых и бывших партнёров по команде. Точнее, по командам. Два экс-полузащитника в течение трёх сезонов выступали вместе за ЦСКА и на протяжении нескольких лет – за сборную России.

Семак и Гусев объединились вместе в ЦСКА в начале 2002 года, когда Ролан перешёл в армейский клуб из московского «Динамо». Играя бок о бок, два полузащитника взяли три трофея – Кубок России (2002), чемпионский титул (2003) и Суперкубок страны (2004). Гусев отлично вписался в команду, лидером которой уже давно был капитан Семак. Распалась связка после ухода Сергея в начале 2005-го в «ПСЖ». Менее чем за полгода до завоевания красно-синими Кубка УЕФА.

У Гусева и Семака немало голов и голевых пасов за ЦСКА, но, как ни удивительно, минимум встреч, в которых один забивал с передач другого. В РПЛ, если верить статистике, это случилось только однажды. В августе 2003-го в домашнем матче с «Крыльями Советов» (3:0). Два хавбека соорудили на пару второй гол. Ролан ассистировал – Сергей отличился. В остальном же полузащитники лучше взаимодействовали у чужих ворот с другими игроками.

Ещё один раз связка Семак – Гусев сработала в Кубке России. И тот матч в теперь уже практически родном для первого из них Санкт-Петербурге ЦСКА неожиданно превратил из «показательного выступления» в вечер позора. Интересно, помнят ли Сергей и Ролан кубковую игру, состоявшуюся в сентябре 2002-го?

В розыгрыше сезона-2002/2003 ЦСКА защищал трофей. К слову, в мае того года команда Валерия Газзаева выиграла Кубок России, одолев в финале «Зенит» со счётом 2:0. Семак и Гусев находились на поле в «Лужниках», оба провели полный матч. Сергей даже ассистировал в эпизоде с победным голом Андрею Соломатину. ЦСКА играл намного лучше и сильно огорчил Санкт-Петербург.

По иронии судьбы через четыре месяца поход за новым Кубком России команда Газзаева начала в Санкт-Петербурге. Вот только противником в 1/16 финала был не «Зенит», а петербургское «Динамо». Всего лишь клуб Первой лиги. Иными словами, проходной для ЦСКА соперник.

Возможно, Газзаев опасался, что его команда недооценит «Динамо». Выставил боевой состав. Из участников финала с «Зенитом» на поле «Петровского» вышли Семак, Гусев, а также Соломатин, Богдан Шершун, Игорь Яновский, Элвир Рахимич и Юрий Лайзанс. Помимо них, в основу были включены голкипер Руслан Нигматуллин, Алексей Березуцкий, Вячеслав Даев и Дмитрий Кириченко. Так что по именам состав ЦСКА никак нельзя было назвать слабым или экспериментальным.

Сергей Семак в ЦСКА Фото: РИА Новости

У «Динамо», которое возглавлял бывший ассистент Олега Романцева в «Спартаке» Валерий Гладилин, тоже было несколько известных фигур в основе. Например, экс-форвард ЦСКА Роман Орещук и поигравший за «Зенит» и сборную России защитник Андрей Кондрашов. А ещё – футболисты сборной Беларуси и Литвы: Андрей Лаврик, Александр Чайка, Римантас Жвингилас.

Тем не менее разница в классе между «Динамо» и претендентом на чемпионский титул была космической, и поначалу всё выглядело так, что ЦСКА просто раскатает хозяев. Уже на 10-й минуте команда Газзаева открыла счёт – Семак забил с паса Гусева. Ролан из центра отдал проникающую передачу Сергею, а тот решил эпизод тремя касаниями. Ловко убрал в штрафной Кондрашова и голкипера Павла Дьяконова, столкнувшихся друг с другом, и отправил мяч в пустые ворота. Более того, ещё через пять минут отличился и сам Гусев – с пенальти. Кириченко заработал 11-метровый, а полузащитник, подойдя к «точке», спокойно перехитрил вратаря на паузе.

Газзаев сидел на скамейке без эмоций – воспринял эти голы как нечто само собой разумеющееся. Но гораздо хуже, что при счёте 2:0 эмоции пропали у его игроков. Гости, судя по всему, решили – дело сделано. Дальше уступали динамовцам и в движении, и в единоборствах, и в скорости атак. Так и завершили встречу с двумя голевыми моментами. А команда Гладилина играла сердцем: в полтора раза превзошла ЦСКА по ударам и более чем в два раза – по попаданиям в створ ворот!

Ролан Гусев в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Динамовский камбэк при поддержке наполовину заполненного «Петровского» (кубковый матч собрал 11 000 зрителей) стартовал на исходе получаса, когда хозяева провели быструю атаку по центру после перехвата. Лаврик тонко пропустил мяч на Орещука – экс-армеец, будучи абсолютно свободным в чужой штрафной, забивал с семи-восьми метров. Покатил в нижний угол ворот Нигматуллина.

В начале второго тайма Жвингилас сравнял счёт. Подобрав мяч, вынесенный Семаком почти к центру поля, динамовцы тут же вернули его в штрафную. Невысокий юркий литовец отклеился от защитника и пробил головой в падении. Мяч влетел в сетку рикошетом от земли. В результате игра ушла в дополнительное время, а там на 99-й минуте хозяева ещё раз забили ЦСКА, который остался вдесятером из-за удаления Шершуна. Причём исполнили победный гол на топовом уровне! «Динамо» провело красивую многоходовую комбинацию, вполне в стиле «Спартака» Романцева, которую завершил ударом с лёта Лаврик. Мяч удачно срикошетил в ворота – Нигматуллин не достал.

ЦСКА был настолько потрясён потерей трофея, что Газзаев не пришёл на послематчевую пресс-конференцию. Его ассистент Николай Латыш ограничился поздравлением «Динамо» с победой. Капитан Семак, пожалуй, заслужил за тот матч меньше всех претензий, а вот Гусев после ярких первых минут потерялся на поле, тратил энергию на споры с судьями и заработал жёлтую карточку.

«Поначалу пришлось сложно. Травмы заставили перекроить всю нашу тактическую схему, вследствие чего в дебюте наошибались в обороне… Но затем игра пошла по нашему сценарию. Я предполагал, что функционально мы будем выглядеть предпочтительнее. По ходу встречи это подтвердилось», – объяснил камбэк «Динамо» Гладилин, выигравший тренерскую дуэль у Газзаева.

Это был один из самых кошмарных перформансов ЦСКА при нынешних главных тренерах «Зенита» и московского «Динамо». Впрочем, провал в Санкт-Петербурге всё же не доставил гостям столько боли, сколько неудача в последней игре чемпионата в том году. Сезон-2002 команда с Семаком и Гусевым завершила поражением в «золотом» матче с «Локомотивом».