Магуайр подставил «МЮ» в концовке! Но как «Юнайтед» не дали пенальти перед ответным голом?

«Борнмут» перед 31-м туром не проигрывал аж в десяти турах АПЛ подряд. Но при этом стал кем-то вроде британского «Сатурна»: практически половина его матчей закончились вничью (14). Зато меньше проигрывали (7) только «Арсенал», «Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Как раз «МЮ» и предстояло ухудшить «вишням» статистику. После сумасшедших 4:4 в первом круге. Не получилось! Вы и сами наверняка понимаете, с каким исходом всё завершилось. А обсуждать будут не только камбэк «Борнмута» и удаление Магуайра, но и судейство.

Уже по первым минутам могло показаться, что намечается ремейк декабрьской суперрезультативной ничьи. Только сначала каждый раз атакующим игрокам с обеих сторон что-то мешало.

Вот Диалло раскачал Трюффера ложным замахом и смачно пробил. Но Петкович среагировал. Вот «Борнмут» организовал идеальную контратаку – Эванилсону не хватило сантиметров для замыкания прострела Райана. Вот Кунья пальнул в ближний угол из-под Хименеса – Петкович и тут на месте. Вот Райан уже сам хитро, с отскоком от газона пробил в ближний угол – Ламменс справился. Вот Диалло уже максимально близок к голу – Трюффер в падении заблокировал. Вот Бруну пальнул с лёта после мягкой закидушки Дало, а Петрович каким-то чудом потащил ногой с ленточки.

Это далеко не всё, что случилось за один только первый тайм. Хватало и другой остроты. Соотношение ударов 11:5 (4:3 – в створ) говорит о многом. «МЮ», конечно, атаковал гораздо больше и чаще. Однако шок нисколько бы не вызвал как минимум счёт 1:1 к перерыву. Соотношение ожидаемых голов 0,72 xG на 0,42 xG в пользу «Юнайтед», чисто по ощущению, выглядело заниженным.

Обмен моментами продолжился и во второй половине. И на 61-й минуте гол всё-таки состоялся. Кунья пробросил сразу мимо двоих и заставил Хименеса схватить его за футболку, а Бруну переиграл Петковича с пенальти.

А дальше случился максимально неудобный момент для «МЮ». Трюффер подтолкнул Диалло в свой штрафной. Судья Атвелл находился рядом и посчитал: давать второй кряду 11-метровый – как-то чересчур. Хотя новый пенальти вряд ли бы вызвал множество споров. «Борнмут», недолго думая, тут же разогнал ответный выпад, и как раз Трюффер отдал на Кристи: аккуратный удар в правый угол, 1:1! VAR всё проверил и ничего противоправного не обнаружил.

Что ж. Пришлось выручать тому, кто привык. На табло Магуайр, конечно, свою фамилию не записал. Тем не менее именно он боролся с Хиллом при угловом от Бруну, и Джеймс поразил собственные ворота! Пошла жара!

И не думала останавливаться! Бам, и Скотт неожиданно зарядил издали в перекладину! Отскок в спину Ламменса сработал за «МЮ»! После едва вышедший на поле Крупи вывел один на один с вратарём Эванилсона! Магуайр резко поменял статус героя на противоположный, завалив бразильца. Это не только пенальти, но и удаление! Крупи не промахнулся, и уже ничья стала смотреться для «Юнайтед» выгодной. Шла 81-я минута.

К основному времени арбитр добавил ещё девять, а отыграли почти 11. «Борнмут» лез вперёд, но всё-таки ограничился очередной мировой, продлив серию без поражений и подтвердив статус королей ничьих. 6:6 за два матча – что-то с чем-то. Жаль, в таком концерте не обошлось без спорного судейства.