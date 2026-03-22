«Реалу» они оказались не нужны, но пригодились «Атлетико». Есть даже экс-игрок «Спартака»!

«Реал» и «Атлетико» – исторические враги. Первые – «Королевский» клуб, находящийся в привилегированном положении. За «Атлетико» же в основном болеет рабочий класс, а до конца 2000-х команда и вовсе не находилась в статусе «топа». Однако трансферы между клубами всегда были редким событием. Тем более когда дело касается воспитанников. Вспоминаем случаи, когда воспитанники/игроки «Реала» оказывались в «Атлетико» (напрямую или транзитом) и что с ними происходило дальше.

Маркос Льоренте

«Реал» (воспитанник, 2008-2019), «Атлетико» (2019 – н. в.)

Единственный действующий футболист «Атлетико» из списка. Маркос в пять лет оказался в детской команде «Лас-Росас». Затем он сменил ещё несколько юниорских клубов, прежде чем оказаться в академии «Реала» в 2008-м. Талантливый футболист дорос сначала до «Кастильи», а в октябре 2015 года дебютировал за основу мадридцев. Интересно, что его отец и дядя – Пако и Хулио Льоренте – также выступали за «Реал». А ещё Маркос приходится внучатым племянником Пако Хенто, одному из величайших игроков «золотого» периода (1950-1960-е годы) и экс-почётному президенту клуба.

В «Реале» В «Атлетико»

Несмотря на солидную родословную, Льоренте-младший не закрепился в «Реале». За четыре года он провёл всего 39 встреч за клуб. А в сезоне-2016/2017 Маркос выступал в аренде за «Алавес». И в 2019 году «Атлетико» забрал талантливого футболиста-универсала у «Реала» за € 40 млн.

У Диего Симеоне Льоренте превратился в одного из важнейших игроков. Аргентинец обожает Маркоса за универсальность: он поиграл и в центре поля, и на фланге атаки, и справа в защите. Также в «Атлетико» Льоренте дорос до сборной Испании. В общем, трансфер получился удачным как для игрока, так и для клуба. Хотя и в родном «Реале» Маркос со своими навыками наверняка бы пригодился.

Марио Эрмосо

«Реал» (воспитанник, 2005-2017), «Атлетико» (2019-2024)

Да-да, Марио Эрмосо – воспитанник «Реала». И в клубе он провёл солидные 12 лет. Марио оказался в академии ещё ребёнком (10 лет) и добрался до «Кастильи». Но за основную команду так и не дебютировал. Не помогли даже неплохая игра в аренде в «Реале Вальядолид» (2015-2016).

В «Реале» В «Атлетико»

В 2017-м за перспективным защитником пришёл «Эспаньол». В Каталонии Эрмосо быстро прогрессировал и уже в 2018 году ворвался в сборную Испании. А затем футболист приглянулся «Атлетико», клуб заплатил € 25+4 млн. Вместе с мадридцами Марио выиграл золото Примеры-2020/2021. В том сезоне Эрмосо провёл в чемпионате 31 матч (2583 минуты): так что защитник на 100% заслужил золотую медаль.

До окончания контракта с «Атлетико» (лето 2024 года) Марио не выпадал за основной обоймы. Однако руководство не предложило новое соглашение испанцу. Сначала Эрмосо подписался с «Ромой», а зимой 2025-го отправился в аренду в «Байер». Сейчас по-прежнему принадлежит римлянам: когда Марио здоров, то выходит на поле.

Альваро Мората

«Реал» (воспитанник, 2008-2014, 2016-2017), «Атлетико» (воспитанник, 2005-2007, 2019-2024)

Мората – самый уникальный футболист в этой подборке. Ведь Альваро воспитывался и в системе «Атлетико», и в молодёжке «Реала». Но именно во второй команде он дебютировал во взрослом футболе. Поэтому де-факто Мората – воспитанник «Реала». Он выступал за клуб дважды: с 2010 по 2014 год, затем – с 2016-го по 2017-й. В первом случае Альваро проиграл конкуренцию Гонсало Игуаину и Кариму Бензема, после чего ушёл в «Ювентус» и провёл там два замечательных сезона.

В 2016 году босс «Реала» Флорентино Перес решил вернуть Морату домой. Камбэк вышел неплохим: форвард забил 20 мячей в 43 встречах и помог клубу выиграть Примеру и Лигу чемпионов. Но затем за Альваро пришёл «Челси». Лондонцы не пожалели за нападающего аж € 66 млн – «Реал» согласился.

В «Реале» В «Атлетико»

Однако в АПЛ у Мораты не получилось. Да, он забил 15 мячей за 48 встреч в сезоне-2017/2018, но и губил огромное количество моментов. Второй год испанец также начал в «Челси», однако уже зимой 2019-го отправился в аренду в «Атлетико». И этот заход получился удачным. У Диего Симеоне форвард стал основным: за полтора года провёл 61 матч и забил 22 мяча.

Летом 2020-го «Атлетико» выкупил Морату у «Челси» за € 45 млн. И тут же отдал его в аренду в «Ювентус». Камбэк в Турин затянулся на два года, но в итоге итальянцы не выкупили страйкера. Поэтому летом-2022 Альваро вернулся к Симеоне. На протяжении двух лет Мората был основным форвардом «Атлетико»: в 93 встречах отличился 36 раз, однако трофеев с клубом не взял.

В межсезонье-2024 за нападающим пришёл «Милан». Однако и там закрепиться не вышло: уже зимой 2025-го его отдали в аренду в «Галатасарай». Сейчас же испанец арендован «Комо». В итоге Альваро не стал легендой «Атлетико», а болельщики «Реала» называют его «крысой». Не самый удачный пример управления карьерой.

Хуанфран

«Реал» (воспитанник, 2001-2006), «Атлетико» (2011-2019)

Хуанфран провёл пять лет в системе «Реала». В 2001 году он перебрался из молодёжки «Кельме» в Мадрид. А в сезоне-2003/2004 и сезоне-2004/2005 сыграл за основу «Реала» 11 матчей. Но больше защитник выступал за вторую команду – «Кастилью».

В итоге Хуанфран оказался не нужен мадридцам. В сезоне-2005/2006 его арендовал «Эспаньол», а на следующий год защитника выкупила «Осасуна». В Памплоне испанец провёл пять лет, прежде чем уйти в «Атлетико». И именно у Диего Симеоне он провёл лучшие годы карьеры. Случился «идеальный мэтч»: Хуанфран не только вырос до игрока сборной Испании (чемпион Европы – 2012), но и стал капитаном «Атлетико». Вместе с клубом выиграны Примера (2013/2014), Кубок Испании – 2013, Суперкубок Испании – 2014, две Лиги Европы (2011/2012 и 2017/2018), два Суперкубка УЕФА (2012 и 2018).

Хуанфран Фото: Boris Streubel/Getty Images

Также мадридцы дважды дошли до финала Лиги чемпионов, но уступили родному клубу Хуанфрана – «Реалу». Особенно обидным для защитника вышел матч 2016 года в Милане: именно он не забил единственный 11-метровый в серии пенальти, после чего соперник забрал трофей. Однако и без этого Хуанфран стал легендой «Атлетико». На его счету 355 встреч (16-е место в истории): вряд ли бы он добрался до такого показателя в «Реале».

Серхио Регилон

«Реал» (воспитанник, 2005-2020), «Атлетико» (аренда из «Тоттенхэма», 2022-2023)

Регилон ещё в восемь лет оказался в системе «Реала». Прошёл все детские и юношеские команды, дважды скатался в аренду в «Логроньес». А в итоге Серхио дебютировал за основу 2 октября 2018 году в гостевой встрече Лиги чемпионов с ЦСКА. Далее периодически выходил на поле в сезоне-2018/2019, но на следующий сезон защитника отдали в аренду в «Севилью».

В Андалусии Регилон стал основным и выиграл с клубом Лигу Европы – 2019/2020. Однако в «Реале» так и не посчитали, что воспитанник нужен основе. Летом 2020-го Серхио продали в «Тоттенхэм» за € 25 млн. На протяжении двух лет испанец был основным, но в 2022 году его отдали в аренду в «Атлетико». Однако на родине в составе принципиального соперника «Реала» у защитника не задалось (12 матчей в сезоне).

В «Реале» В «Атлетико»

После этого Регилон съездил ещё в две аренды («Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд» в сезоне-2023/2024), выиграл с «Тоттенхэмом» Лигу Европы – 2025, а по истечении контракта с лондонцами полгода был без клуба. Затем уже уехал к Лионелю Месси в «Интер Майами».

Хосе Хурадо

«Реал» (воспитанник, 2000-2006), «Атлетико» (2006-2010)

Легенда «Спартака»! Хурадо выступал в РПЛ с 2012 по 2015 год. А начинался футбольный путь Хосе в мадридском «Реале». Полузащитник воспитывался в системе клуба с 2000 года, а в 2005-м дебютировал за основную команду. Всего за «Реал» Хурадо провёл шесть встреч.

Летом 2006 года за Хосе пришёл «Атлетико». Заплатили принципиальному сопернику € 3 млн и подписали с футболистом контракт на четыре года. И именно в «Атлетико» Хурадо провёл наибольшее количество матчей в карьере – 129 (13 голов + 12 ассистов). С мадридцами он взял Лигу Европы (2010), Суперкубок УЕФА (2010) и Кубок Интертото (2007).

Хосе Хурадо Фото: Phil Cole/Getty Images

Перед стартом сезона-2010/2011 Хурадо забрал ещё богатый «Шальке». Немцы заплатили солидные € 11 млн за полузащитника, с которым дошли до полуфинала Лиги чемпионов. А уже после Гельзенкирхена испанец приехал в «Спартак». «Атлетико» же стал для него главным клубом в карьере: вряд ли испанец жалеет о трансфере из родного «Реала».

Хосе Антонио Рейес

«Реал» (2006-2007), «Атлетико» (2007-2012)

Футболист с трагической судьбой и невероятным талантом. Рейес – воспитанник «Севильи», зимой 2004 года оказавшийся в лондонском «Арсенале». Вместе с ним команда Арсена Венгера стала чемпионом Англии и уверенно входила в топ-3 клуба Европы. Уже этот факт говорит многое о навыках Хосе Антонио.

В АПЛ испанец показывал хороший футбол, но скучал по родине. И желание Рейеса вернуться домой реализовалось летом 2006 года. Венгер принял ситуацию и одобрил обмен Рейеса на Жулио Баптисту. Хотя права на Хосе Антонио остались за «Арсеналом».

В «Реале» В «Атлетико»

С «Реалом» полузащитник выиграл чемпионат Испании, однако был не основным игроком, а использовался активно в ротации. Набежало 38 матчей во всех турнирах и семь забитых мячей. Мадридцы решили не выкупать Рейеса, чем и воспользовался «Атлетико». Конкуренты отдали «Арсеналу» за игрока атаки € 12 млн.

На «Висенте Кальдерон» Хосе Антонио провёл четыре сезона (2007-2012) с перерывом на аренду в «Бенфику» (2008-2009). В актив Рейес мог занести только два года (2009-2011). В другое время он был таким же игроком ротации, как и в «Реале». Но зато вместе с «Атлетико» Хосе Антонио взял две Лиги Европы (2010, 2012), Суперкубок УЕФА (2010) и Кубок Интертото (2007).