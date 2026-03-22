Топовый день в РПЛ! «Динамо» — «Зенит», а также матчи «Спартака» и «Локомотива». LIVE

Сегодня, 22 марта, состоятся четыре матча 22-го тура Мир РПЛ. «Оренбург» примет «Спартак», в Москве сыграют «Динамо» и «Зенит», «Рубин» приедет в гости к «Крыльям Советов», а «Локомотив» сойдётся с «Акроном».

«Оренбург» потихоньку оживает, «Спартак» – много пропускает. С этим соперником у красно-белых на выезде в принципе хронические проблемы: побед, как и голов, нет давным-давно. При этом по тонусу весной команды идут вровень: по две победы и одному поражению в чемпионате. Команде Хуана Карседо, в сущности, от нынешнего сезона уже ничего не надо, а вот Ильдару Ахметзянову сохранить бы своих в элите.

Центральный матч тура. Самая яркая команда весны принимает одного из претендентов на чемпионство. Последний домашний матч с «Зенитом» динамовцы свели к ничьей, чем в конце прошлого сезона притормозили гегемона на пути к возможному титулу. Сейчас трудно назвать фаворита встречи – сильные и слабые стороны отчётливо понятны и у тех, и у других. Не исключено, что это будет борьба нервов.

«Рубин» после прихода Франка Артиги выглядит яркой и самобытной командой с осязаемыми перспективами. «Крылья Советов» же давно растеряли авансы, выданные клубу на старте сезона. Интересно, что казанцы в Самаре играют сдержанно и последний раз побеждали в этом городе больше 10 лет назад. Прекратится ли эта серия? Или всё же продолжится?

«Локомотив» Михаил Галактионова с приходом очередной весны испытывает проблемы. И если перед зимней паузой команду легко записывали в претенденты на чемпионство, то сейчас так сказать трудно: лишь одна победа в трёх матчах. «Акрону» же важно не свалиться в зону стыков и спокойно сохраниться в РПЛ во втором сезоне подряд. Для этого ведь и подписывали Артёма Дзюбу, правда?