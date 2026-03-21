Страшная травма затмила матч РПЛ. «Ахмат» победил, но все мысли — о Богосаваце. Видео

Ахмат — Ростов — 1:0, обзор матча 22-го тура РПЛ 2025/2026, видео гола, травма Богосаваца, 21 марта 2026

Дмитрий Зимин
Команда Станислава Черчесова минимально обыграла «Ростов». Ну а Мирославу — здоровья!

За «Ростов» перед матчем с «Ахматом» было боязно. Инсайдер Иван Карпов не в первый раз опубликовал информацию о больших долгах клуба. Она уже неоднократно опровергалась, но явно дестабилизировала обстановку. Пришлось выступать в том числе главному тренеру Джонатану Альбе. Он не опроверг данные, просто сказал, что в команде не обращают на это внимания. И правда, концентрироваться «Ростову» надо на другом: два поражения и одна ничья отбросили дончан к зоне борьбы за стыковые матчи. Клуб вряд ли хочет вылетать, поэтому ситуацию важно исправить.

У «Ахмата» – ни одного поражения весной. И две обидные ничьих. С «Локомотивом» команда Станислава Черчесова вела 2:0, но упустила преимущество. Аналогичный сюжет – с «Акроном». Так что грозненцам тоже требовалось реабилитироваться. Ведь цели хорошо известны: не просто сохраниться в Мир РПЛ, но и залезть как можно выше в таблице.

21 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 33'    

Вряд ли кто-то ожидал от «Ростова» игры первым номером. Тем более в гостях. Так оно и получилось: мячом завладел «Ахмат» и весь тайм держал комфортный для себя ритм. Дончане если и получали мяч, то быстро его теряли. До чужой штрафной за 45 минут они дошли всего пару раз, столько же нанесли ударов по воротам Ульянова. Так что всё внимание было приковано к хозяевам. Цель была понятной – расшатать оборону соперника. С ней, кстати, всё было лучше, чем с атакой.

Бо́льшую часть тайма дончане действовали дисциплинированно и мало что позволяли грозненцам. Хотя у хозяев в составе были все лучшие для игры впереди: один из лучших форвардов весны Мелкадзе всё так же активно боролся, Самородов и Садулаев забегали с флангов, а Касинтура рулил игрой в центре. Но всё заканчивалось скорее подходами к штрафной. Как только мяч оказывался внутри её пределов, защитники в большинстве случаев использовали выносы.

Что может помочь в такой ситуации? Стандартные положения. С этим у «Ахмата» весной всё неплохо. Так что когда на 32-й минуте Садулаев упал в штрафной, а судья назначил только угловой, некоторые точно замерли в ожидании. Подача Самородова опустилась на голову не самому высокому Касинтуре. А потом мяч оказался в сетке.

Странно, что праздновать гол побежал Ндонг. Он тоже участвовал в эпизоде и прыгал в сторону мяча. Однако на повторе чётко видно, что коснулся его именно Касинтура. Но Эгаш, будучи скромным парнем, не стал мешать радости партнёра. До перерыва счёт не изменился, а второй тайм начался с жуткого события.

Мирослав Богосавац Подробнее

Лангович разогнался по флангу, однако в подкате его встретил Богосавац. Получилось так, что колено игрока «Ростова» на большой скорости влетело в голову сербскому защитнику. Мы увидели, что футболист потерял сознание, истекая кровью. На поле даже появилась машина реанимации, а игрока оперативно увезли в больницу. По последней информации, у Мирослава рваная рана губы, сотрясение мозга и вроде бы не повреждены кости. Теперь нужно дождаться финальных результатов КТ.

Понятно, что этот эпизод отразился на настроении футболистов. Но задача перед «Ростовом» не снималась – нужно было забивать. После перерыва дончане впрямь ожили. На 52-й минуте Голенков поймал мяч в воздухе и классно пробил по воротам, но Ульянов сделал отличный сейв. Гости смогли выравнять игру, проводили больше атак, однако опасными они стали лишь после 80-й минуты.

Сначала Шамонин обыгрался с Сулеймановым, Тимур даже забил, но судьи зафиксировали «вне игры». На 87-й минуте Щетинин бахнул в штангу со штрафного, а уже в добавленное время Ятимов дважды прибегал в штрафную «Ахмата» на угловые. Один раз было даже опасно, однако «Ахмат» выдержал. И на время сравнялся по очкам с «Динамо».

У «Ростова» же третье поражение в четырёх встречах. А зона стыковых матчей всё ближе.

Акинфеева наказали за выход из ворот! Но ЦСКА пока обыгрывает команду Евсеева. LIVE
