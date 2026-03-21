«Ливерпуль» провалился с «Брайтоном». И как хорош Уэлбек — в 35 лет обновил личный рекорд!

«Ливерпуль» прямо перед этой встречей потерял нескольких ключевых футболистов. С «Брайтоном» не смогли сыграть основной вратарь Алисон и главная звезда Салах, вокруг которого крутился весь последний матч «Ливерпуля». А теперь прошло всего две минуты, и травмировался ещё один важнейший футболист – Экитике. В него влетел Милнер, который восемь лет отыграл как раз в «Ливерпуле».

Нападающий долго не мог уйти с поля, держась за ногу. Только затем вернулся, но лишь на минуту, а потом рухнул на газон и попросил замену. Вместо него появился Кёртис Джонс, а Экитике, прихрамывая, ушёл сразу в раздевалку. Теперь у команды Арне Слота на травме оба центральных нападающих. Впрочем, Исак может вернуться в строй как раз после паузы на встречи сборных.

Затем проблем у «Ливерпуля» стало ещё больше, потому что «Брайтон» открыл счёт. Гости смотрелись лучше в начале матча, однако затем потеряли мяч у своих ворот. Мамардашвили мог сделать пас низом, но отдал верхом. Конате в простой ситуации не обработал мяч, который ушёл в аут. С него и началась голевая атака «Брайтона», которую завершил Уэлбек точным ударом головой из-под Конате. Для форварда это уже 11-й гол в нынешнем сезоне АПЛ (лучший показатель в карьере футболиста).

После этого у «Ливерпуля» возникали неплохие моменты. Гакпо упустил выход один на один, Мак Аллистер опасно бил головой, плюс было несколько опасных стандартов. Однако гости сравняли счёт благодаря «Брайтону», который показал, что такое на самом деле «привозить» гол в свои ворота. Данк не оценил положение соперников на поле и головой скинул мяч назад своему вратарю. Только до него передача не дошла. В эту зону по длинной дуге ворвался Керкез и в одно касание перекинул голкипера – 1:1.

А затем до перерыва самое интересное событие – падение Минте в штрафной «Ливерпуля». Было весьма похоже на жёлтую за симуляцию (она бы стала второй), но судья не стал удалять главного героя эпизода. Игра могла сложиться сильно иначе, однако «Брайтон» остался в полном составе, и в начале второго тайма в том числе благодаря предголевой передаче Минте хозяева снова вышли вперёд. Два паса на грани офсайда – и Уэлбек расстреливал ворота из убойной позиции. Уже 12-й гол для нападающего, который является лучшим бомбардиром в этом сезоне АПЛ среди англичан.

И уже при счёте 2:1 «Брайтон» смотрелся явно убедительнее соперника. Мамардашвили пришлось включаться – в том числе тащить удар в девятку со штрафного. Слот выпустил в атаку сначала Нгумоа, а затем и Кьезу. Но «Брайтон» был ближе к третьему голу, чем «Ливерпуль» – ко второму. Аяри упустил шикарный момент в конце матча. Показательно, что уступая в счёте 1:2, «Ливерпуль» пробил по воротам в два раза меньше соперника – четыре удара против восьми.

Благодаря этой победе «Брайтон» поднялся на восьмое место и вполне претендует на место в еврокубках. «Ливерпуль» по итогам тура может опуститься с пятой на шестую строчку. Это зависит от того, сможет ли «Челси» победить «Эвертон» спустя несколько часов.