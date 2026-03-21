ЦСКА прикончил свою чудовищную серию! Забил даже Мусаев — и отпраздновал в стиле Дьёкереша

В ЦСКА полыхало всю неделю. Сначала команда проиграла «Балтике», однако всем запомнилась концовка с большой потасовкой, по итогам которой Фабио Челестини заработал дисквалификацию. Потом — унижение в матче с «Краснодаром» в Кубке и вылет в Путь регионов. А напоследок — информация об отстранении от тренировок Мойзеса, который поругался с главным тренером. Слишком много негатива вокруг команды, которую ещё в феврале называли претендентом на чемпионство в Мир РПЛ. Больше не называют. Но возвращаться к победам требовалось и без этого.

У Махачкалы всё куда спокойнее. В прошлом туре победили на своём поле «Оренбург» и укрепились в зоне над стыками. Дальше вылетели из Кубка России, однако вряд ли кто-то верил, что получится пройти «Зенит». И вот выезд к ЦСКА — первый топ-соперник в чемпионате с момента назначения Вадима Евсеева.

Но перед стартовым свистком удивлял не Евсеев, а Челестини, который устроил мини-революцию в составе. В старте вышла пара защитников Данилов — Лукин, чей общий возраст равен акинфеевскому (39 лет). На левом фланге обороны оказался Круговой, которого мы привыкли видеть справа в атаке. Плюс в основе появились Козлов и Кармо — тоже сюрприз. А махачкалинцам предстояло понять, как всё это будет работать.

Механизм на удивление запустился примерно с 10-й минуты. На стартовом отрезке встречи обе команды выглядели растерянными, однако быстрее в себя пришли именно хозяева. Несколько опасных подходов закончились штрафным. К мячу подошёл Обляков — и закинул его в штрафную. А там первой оказалась голова Кармо — футболиста, чей рост 174 см. Это его первый гол за ЦСКА. Более того — Кармо забил первым же ударом головой. До этого использовал только ноги.

А ещё через шесть минут прикатился второй мяч. И это уже было красиво. Кисляк забросил на Облякова, тот откатил на Кармо, а следом мы увидели прострел в зону, где Матвей остался совсем один. Ему оставалось просто замкнуть в пустые ворота.

Показалось, что ЦСКА быстро доведёт дело до разгрома. Тем более на конкретном отрезке действительно многое получалось. Но вместо этого москвичи пропустили. Потеря на своей половине, быстрая передача вперёд на Агаларова, которого потерял Лукин. Нападающий обежал вылетевшего из ворот Акинфеева и пробил в пустые ворота.

Интересно, что это всего третий гол Махачкалы в гостевых матчах РПЛ. И он реально им помог. До конца тайма они были ближе ко второму мячу, чем ЦСКА — к третьему. Но раз за разом не хватало решающего действия в финальной трети. Вместо ударов Аззи или Джапо мы видели что-то невразумительное.

После перерыва ничего не изменилось. ЦСКА словно сник. Команду, похоже, устраивало минимальное преимущество, либо они не хотели показывать общественности свой атакующий потенциал. Поэтому это делала Махачкала. Неуклюже, нелепо — но они стремились к штрафной Акинфеева. С моментами было не очень, однако со старанием всё оказалось в порядке.

В момент, когда казалось, что второй гол подступает, всё сломала единственная ошибка. Мяч после затяжной атаки отскочил к Круговому, тот навесил в штрафную, а там выше всех выпрыгнул Мусаев, который незадолго до этого вышел на замену вместо Лусиано Гонду. Свой первый гол в РПЛ с ноября Тамерлан отпраздновал в стиле Виктора Дьёкереша.

И снова появилось ощущение, что ЦСКА доведёт счёт до разгромного. Впереди многое получалось, но новых голов мы не увидели. Махачкала скорее смирилась, что ничью забрать не получится. Хотя несколько попыток забить ещё было.

ЦСКА впервые выиграл в РПЛ весной. Антирекордная серия из четырёх поражений теперь позади. У Махачкалы — второй проигрыш в чемпионате весной. Однако вся борьба для команды Вадима Евсеева ещё впереди.