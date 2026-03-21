Топ-события воскресенья: финал «Арсенал» — «Сити», мадридское дерби, РПЛ, UFC и хоккей

👊 1:30: Мовсар Евлоев — Лерон Мёрфи, UFC Fight Night 270

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Евлоев выбьет долгожданный титульник?

Мовсар Евлоев — один из самых нелюбимых руководством UFC бойцов. С одной стороны, этот парень всегда побеждает: у него девять побед в главном промоушене мира. Но есть и проблема, ведь Мовсар ни разу не выиграл там досрочно. Да и в социальных сетях он не особо светится. Именно поэтому Евлоев до сих пор не получил давно заслуженный титульный бой. Теперь ему дали бой в Лондоне против Лерона Мёрфи. Всё говорит против россиянина, поэтому, если он одолеет опасного нокаутёра, ему просто обязаны дать титульный шанс.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн перепишет ещё один рекорд?

Легендарный Леброн Джеймс уже давно вписал своё имя в историю НБА, но даже в 41 год продолжает переписывать некоторые рекорды. Если Король выйдёт на встречу с «Орландо», то он обгонит Роберта Пэриша по количеству матчей в чемпионате и станет единоличным обладателем такого достижения. «Лейкерс» могут дать форварду отдохнуть, однако есть вероятность, что мы станем свидетелями истории!

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Макдэвид против Кучерова!

Невероятно, но факт: ни одна команда Тихоокеанского дивизиона не шла бы в зоне плей-офф Восточной конференции. Даже в такой компании «Эдмонтон» отстаёт, а недавно потерял Леона Драйзайтля до конца регулярки: без №29 «нефтяники» всухую проиграли «Флориде». Теперь в Эдмонтон приедет другая южная команда, которая недавно утратила лидерство в дивизионе и наверняка планирует снова обогнать «Баффало».

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России, Тюмень, эстафета, мужчины, 4x7,5 км и масс-старт, женщины, 12,5 км

Интрига: финал ЧР-2026!

В Тюмени состоятся заключительные гонки чемпионата России — 2026. В воскресенье на старт выйдут как мужчины, так и женщины. Сначала эстафету пробегут джентльмены, а затем леди определят сильнейшую в масс-старте. Успехи лидеров сезона Карима Халили, Кристины Резцовой, Наталии Шевченко дают надежду фанатам биатлона на яркие и незабываемые гонки!

🏀 13:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига ВТБ

Интрига: снова победа домашней команды?

Последние 10 матчей между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» завершились победами домашних команд — по пять выигрышей у каждой команды. В этом сезоне тенденция не нарушается: клубы провели три игры, где удача была на стороне принимающей стороны. Может быть, последнее очное противостояние в регулярке Единой лиги будет отличаться от остальных?

⚽️ 13:45: «Оренбург» — «Спартак», РПЛ, 22-й тур

Интрига: прервёт ли «Спартак» сразу две неудачные серии?

Поездка в Оренбург — тяжёлое испытание для «Спартака». В четырёх предыдущих матчах на искусственном поле в Приволжском федеральном округе красно-белые не одержали ни одной победы. Более того, они не забили ни одного мяча. Как вам такая статистика? Сейчас команды решают разные задачи. «Спартак» находится в верхней части таблицы, но о борьбе за золото можно забыть. «Оренбург» бьётся за то, чтобы не вылететь.

⛸️ 14:00: Кубок Первого канала по фигурному катанию

Интрига: удержит ли Москва преимущество?

Первый день Кубка Первого канала получился богатым на события: среди женщин Аделия Петросян исполнила четверной тулуп в короткой программе — первая и единственная из женщин. Особого внимания заслуживает также Камила Валиева, которая впервые после дисквалификации представила короткую программу.

Среди мужчин Пётр Гуменник продолжает удивлять — его форме можно только позавидовать. Также хорошим прокатом порадовал и Владислав Дикиджи. Правда, команде Санкт-Петербурга это не помогло — пока коллектив Евгения Устенко уступает подопечным Аделии Петросян. Но впереди второй день.

🎯 15:45: Биатлон, Кубок мира, этап 9, масс-старты, женщины и мужчины, 12,5 км и 15 км

Интрига: прощаемся с большим биатлоном

В Хольменколлене состоятся заключительные гонки международного олимпийского сезона-2025/2026. Мужчины и женщины пробегут масс-старты! Если француз Эрик Перро себе уже гарантировал победу в малом зачёте в этой дисциплине, то его соотечественнице Жулии Симон звание лучшей в гонке на 12,5 км нужно отстоять. А в общем, главное здесь совсем не это, а то, что мы прощаемся с большим биатлоном до следующей зимы! Это будет финал с нотками грусти!

⚽️ 16:00: «Барселона» — «Райо Вальекано», Примера, 29-й тур

Интрига: «Барса» одержит 15-ю домашнюю победу подряд в этом сезоне Примеры?

«Барса» продолжает идти без потерь в домашних встречах чемпионата Испании — 14 побед в 14 матчах. Идеальная статистика! «Райо Вальекано», в свою очередь, одержал всего три победы в 14 гостевых встречах турнирах. В трёх предыдущих выездных матчах с каталонским клубом футболисты «Райо Вальекано» не забили ни одного мяча. Все расклады в пользу «Барселоны», но нужно избежать недооценки. В апреле 2022-го каталонский клуб проиграл сопернику дома (0:1). Если слишком поверить в себя, то можно повторить похожий трюк.

⚽️ 16:00: «Динамо» Москва — «Зенит», РПЛ, 22-й тур

Интрига: кто кого тормознёт?

«Зенит» почти не пропускает на весеннем отрезке. Пять матчей во всех турнирах — четыре победы с нулём в графе «забитые мячи» у соперников. Правда, поездка в Оренбург привела к поражению с двумя пропущенными голами. «Динамо» весной выглядит почти идеально. Три победы в чемпионате и выход в финал Пути РПЛ Кубка России (обыграли по сумме двух встреч «Спартак»). В последних пяти встречах на поле бело-голубых клуб из Санкт-Петербурга одержал всего одну победу.

⚽️ 16:30: «Крылья Советов» — «Рубин», РПЛ, 22-й тур

Интрига: казанский клуб снова останется без победы на выезде?

«Рубин» в двух предыдущих турах обыграл соперников, которые входят в топ-3 («Краснодар» и «Локомотив»). Впечатляет, но важно напомнить, что казанский клуб провёл эти встречи дома. А вот в гостях всё гораздо хуже — всего одна победа в 10 встречах сезона в РПЛ. «Крылья» же выиграли дома два раза подряд и продлили серию без поражений на своём стадионе до четырёх встреч. Казанская команда пока спокойно расположилась в середине таблицы, а самарская — в зоне переходных встреч.

🏀 17:00: ЦСКА — «Бетсити Парма», Единая лига ВТБ

Интрига: чудо от пермяков?

ЦСКА совсем недавно уступил УНИКСу в матче недели, а «Парма» одолела казанцев в тяжелейшей концовке. При этом у армейцев и пермяков есть свои счёты, ещё начиная с начала регулярки, когда москвичи проиграли своему визави со счётом 80:83. В Москве ЦСКА выступает совсем по-другому, но что касается подопечных Пашутина, то тут всегда есть место чуду, потому что клуб удивляет в этом сезоне. Кому достанется победа?

⚽️ 17:00: «Лион» — «Монако», Лига 1, 27-й тур

Интрига: будет ли шестая подряд победа «Монако»?

Обе команды пока располагаются в зоне еврокубков. «Лион» занимает четвёртое место в таблице Лиги 1, «Монако» — шестое. Монегаски набрали неплохой ход — пять побед подряд в чемпионате. «Лион», напротив, притормозил. Во-первых, он ни разу не победил в четырёх прошлых турах. Во-вторых, попрощался с Лигой Европы. В прошлом сезоне «Монако» обыграл соперника на выезде (2:0), но перед этим потерпел шесть поражений подряд на стадионе «Лиона» в Лиге 1. А мы ждём новых результативных подвигов от Александра Головина.

⚽️ 19:00: «Локомотив» — «Акрон», РПЛ, 22-й тур

Интрига: что покажет Дзюба в матче с бывшей командой?

Дзюба против бывшей команды — это всегда интересно. А тут ещё Артёму осталось забить всего один мяч, чтобы повторить лучший результат в истории «Акрона» по голам. Прекрасная мотивация! К тому же клуб из Тольятти слабо играет после рестарта — одно очко в трёх встречах. «Локо» притормозил — две встречи в РПЛ без побед. «Акрон» никогда не обыгрывал соперника в чемпионате. Была кубковая победа, после чего клуб из Тольятти уступил красно-зелёным четыре раза в пяти встречах.

🎿 19:30: Лыжные гонки, Кубок мира, этап 12, масс-старты, мужчины и женщины, 20 км

Интрига: возьмёт ли Клебо последний «Глобус»?

В заключительный день Кубка мира — 2025/2026 в Лейк-Плэсиде состоятся коньковые масс-старты. У женщин это будет прощальная гонка для Джессики Диггинс, которая может проводить её хоть с банкой пива в руке, хоть с американским флагом — она уже всё выиграла. А вот у мужчин ожидается заруба за победу в дистанционном зачёте: Йоханнес Клебо всего на 12 очков опережает Харальда Амундсена. Так что и на бонусных отсечках будет настоящая рубка, ведь важно каждое очко.

🏒 19:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: снова ждём 1000-й гол Ови

В матче с «Нью-Джерси» Овечкину отличиться не удалось, и его счётчик голов с учётом плей-офф застрял на отметке 999. Но во встрече с лидером сезона забить будет сложно даже с учётом того, что «Колорадо» растерял свой гигантский отрыв от второго места в дивизионе. Натан Маккиннон и компания вряд ли хотят получить в первом раунде «Даллас» или «Миннесоту» и обязаны побеждать.

🏆 ⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Манчестер Сити», Кубок английской лиги, финал

Интрига: сохранит ли «Арсенал» шансы на квадрупл?

«Манчестер Сити» не завоевал ни одного трофея в прошлом сезоне. Теперь команда Хосепа Гвардиолы рискует повторить то же самое. С Лигой чемпионов уже попрощались, дотянуться до «Арсенала» в АПЛ будет очень тяжело. Да, есть ещё Кубок Англии, но там нужно одержать три победы для завоевания трофея. А тут есть возможность обыграть «Арсенал» и немного скрасить в целом не самый удачный сезон. Лондонский клуб же по-прежнему претендует на победу во всех соревнованиях.

⚽️ 20:00: «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: нанесёт ли «Интер Майами» сопернику первое поражение в сезоне?

Ранний матч для любителей МЛС. «Интер Майами» пока занимает третье место в таблице Восточной конференции (четыре игры, семь очков). Лионель Месси забил три мяча в трёх встречах. Прошлый матч он пропустил, а его команда сгоняла по нулям с «Шарлотт». Плюс на этой неделе клуб из штата Флорида покинул розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ. «Нью-Йорк Сити» пока идёт без поражений (три победы, одна ничья) и возглавляет таблицу конференции.

🏒 22:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: встреча прямых конкурентов по дивизиону

«Каролина» с большой вероятностью останется первой в Столичном дивизионе: «ураганы» везут преследователям 10 очков и вряд ли растеряют такой отрыв. А вот борьба за другие позиции куда жарче: «Питтсбург», «Айлендерс» и «Коламбус» идут ноздря в ноздрю, и кто-то из них может оказаться лишним. «Пингвинам» нельзя оступаться.

⚽️ 22:45: «Фиорентина» — «Интер» Милан, Серия А, 30-й тур

Интрига: «Интер» потеряет очки в третий раз подряд?

Казалось, «Интер» спокойно дойдёт до чемпионского титула. Команда Кристиана Киву опережала ближайшего соперника на 10 очков. Но потом проиграла «Милану» (0:1) и упустила победу во встрече с «Аталантой» (1:1). Сейчас ближайший преследователь отстаёт на шесть очков. Правда, есть нюанс. «Интер» провёл на один матч меньше. «Фиорентина» на этой неделе с большим трудом прошла в четвертьфинал Лиги конференций. А в чемпионате отчаянно рубится за сохранение места. Пока команда Паоло Ваноли оторвалась от зоны вылета на четыре очка.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Атлетико» Мадрид, Примера, 29-й тур

Интрига: возьмёт ли «Реал» реванш за поражение в первом круге?

«Атлетико» может повлиять на расклад сил в чемпионской разборке. На этих выходных команда Диего Симеоне рубится в дерби с «Реалом», а в следующем туре примет в столице Испании «Барселону». Вот это календарь! «Реал» отстаёт от «Барселоны» на четыре очка, но ситуация может стать хуже перед дерби. К тому моменту лидер чемпионата уже проведёт свой матч и вполне способен увеличить отрыв. При таком раскладе любая потеря очка будет в пользу «Барсы». В первом круге «Атлетико» разгромил «Реал» (5:2). Будет ли реванш?