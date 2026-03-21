Краснодар — Пари НН — 5:0, обзор матча 22-го тура РПЛ, видео голов: покер Кордобы, Кривцов, Сперцян, Агкацев, 21 марта 2026

Блестящий «Краснодар»! Кордоба — в топе РПЛ с покером, Сперцян и Агкацев — тоже в космосе
Дмитрий Зимин
Отчёт «Краснодар» — «Пари НН» — 5:0
«Пари НН» очень не вовремя попал под каток.

Исторически «Пари НН» — один из самых удобных соперников для «Краснодара». До субботнего матча команды встречались девять раз. Восемь побед у действующих чемпионов и одна ничья, зафиксированная в 2021 году. Да, любая статистика рано или поздно ломается. Однако мы констатируем: нижегородцам действительно тяжело в таких встречах. «Краснодар» после возобновления сезона показал крутой футбол разве что в ответном кубковом матче с ЦСКА. Две победы — над «Ростовом» и «Сочи» — получились натужными и с минимальным преимуществом в счёте.

«Пари НН», наоборот, многих впечатлил. Алексей Шпилевский стал новым «ромбовым» тренером, собрав такую конструкцию на сборах. И даже внедрил в неё нападающего. И это давало результат: двух прямых конкурентов — «Сочи» и «Крылья Советов» — они победили. Но «Краснодар» — отдельная история, тем более с не самым приятным бэкграундом.

Российская Премьер-лига. 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Краснодар
5 : 0
1:0 Кордоба – 6'     2:0 Кордоба – 12'     3:0 Кордоба – 49'     4:0 Кривцов – 70'     5:0 Кордоба – 85'    

Тренеры едва ли могли удивить друг друга выбором состава. У Мусаева отметим предсказуемый выход Гонсалеса на правом фланге вместо дисквалифицированного Пальцева. У «Пари НН» — все те, кто побеждал в последнем матче. Если работает, то менять что-то и правда не было смысла. Однако вскоре стало понятно: неважно, какой у тебя состав. Неважно, как ты замотивировал игроков или какую персональную установку дал каждому. Если против тебя выходит сверхзаряженный «Краснодар», у которого с первых минут идёт любимая игра, то все первичные наработки можно выкидывать в мусорное ведро.

Хозяева полетели в атаку сразу, как только получили мяч. Уже на четвёртой минуте только чудо спасло «Пари НН» от гола: Са после нескольких пасов в касание бил почти наверняка, но Сарфо заблокировал мяч, летевший в ворота. А на шестой минуте этот вихрь занёс первый гол: Кордоба скинул на Батчи, а тот навесил обратно на колумбийца. Шансов у Медведева особо не было.

Второй мяч пришёл спустя пять минут. Кривцов обежал нескольких игроков, влетел в штрафную и довёл мяч почти до линии. И потом наконец-то отпасовал в середину, где все защитники потеряли Кордобу. Тот вкатил свой 11-й мяч в пустые ворота.

«Краснодар» мог закатывать третий и заканчивать. Провели ещё несколько быстрых атак, с которыми никак не могли справиться защитники нижегородцев. Им чуть-чуть не повезло. Режим энергосбережения был включён примерно на 25-й минуте. Это совпало с травмой Са, который покинул поле, а вместо него вышел хорошо знакомый сопернику Боселли. Хозяева по-прежнему контролировали всё на поле, но сошли с пятой скорости на третью. Иначе просто не хватило бы сил. Это, кстати, помогло «Пари НН». Они подняли голову и попытались сходить в атаку. Одна даже завершилась хорошим ударом Олусегуна, однако Агкацев всё контролировал.

А второй тайм начался с хет-трика, который позволил Кордобе сравняться по количеству мячей с лидером рейтинга Брайаном Хилем (у того 12). Всё снова было так быстро, что мало кто успел заметить. Гонсалес — Боселли — Сперцян — и вот мяч уже перед Кордобой. А напротив нападающего — только вратарь. Такие моменты Джон всегда реализует.

«Пари НН» напоминал пациента, который точно понимает исход. При этом у них периодически случались судороги, которые в теории могли привести к чему-то опасному. Но не приводили. Поэтому давайте просто насладимся четвёртым голом «Краснодара» и 14-м ассистом Сперцяна в сезоне.

На 82-й минуте нижегородцы получили самый реальный шанс забить, заработав пенальти. Но удар Лесового потащил Агкацев — седьмой сейв из 11 попыток с 11 метров в чемпионате. Космическая статистика для вратаря. А Кордоба продолжил резвиться и забил четвёртый. Теперь он лучший бомбардир РПЛ.

У «Краснодара» временно «+4» от «Зенита». А «Пари НН» уже завтра может снова оказаться в зоне прямого вылета.

