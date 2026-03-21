«Балтика» уже в топ-3 РПЛ! Решили всё за 12 минут, а закончили полным разносом

Очередной топ-матч от «Балтики»! Команда Андрея Талалаева в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги разнесла «Сочи» в Калининграде и как минимум на сутки поднялась на третье место.

Сегодня Игорь Осинькин попытался подстроить свою команду под «Балтику». «Сочи» сыграл в Калининграде с тремя центральными защитниками, одним из которых был, как ни удивительно, Волков. Впрочем, при атаках южан правый латераль Заика высоко поднимался, а арендованный зенитовец смещался на привычную позицию.

Сколько это работало? Четыре минуты! Первый же опасный выпад «Балтики» с ударом завершился голом. Его во многом сделал лучший бомбардир хозяев Хиль. Центрфорвард зацепился за непростой мяч, несмотря на то что защитник висел у него на плечах, и развернул атаку пасом направо. Бевеев прострелил во вратарскую, а бедолага Волков, находясь под давлением Хиля, забил в свои ворота.

Следующий удар «Балтики» также стал голевым. Команда Талалаева (отсутствовавшего на скамейке из-за дисквалификации) ошарашила соперника фирменным аутом от Бевеева. Защитник сборной России забросил мяч в штрафную, два других игрока обороны затолкали его в сетку. Гассама сделал скидку, а Филин переиграл у ворот Макарчука. Более того, уже в середине первого тайма «Балтика» могла вести с крупным счётом. Хиль бил головой из убойной позиции – Дёгтев потащил. Три центральных защитника просто бросили лучшего бомбардира РПЛ. Ближним к нему был кандидат в российскую сборную Солдатенков.

Сочинцы с большим трудом выдерживали интенсивность и уровень единоборств, предложенные «Балтикой». Калининградцы в большинстве эпизодов легко возвращали себе мяч. Команда Осинькина впервые пробила только после двух пропущенных голов, а в створ – по истечении получаса матча. До перерыва при 37% владения аутсайдер РПЛ наиграл всего на 0,05 по xG.

Второй тайм «Сочи» начал неплохо. Команда Осинькина смогла забрать мяч и зацепиться за чужую половину поля, а там комбинировала группой игроков. Впрочем, всё это – без остроты. «Балтика» не включилась на полную, словно задалась целью играть на удержание. Вскоре после перерыва повреждение получил Волков – защитника заменил атакующий полузащитник Камано. Терять сочинцам было уже нечего, поэтому они максимально раскрывались.

Впрочем, период активности аутсайдера продлился недолго. «Балтика» снова добавила в отборе и заставила команду Осинькина раз за разом терять мяч. Футбол свёлся к единоборствам, а поле калининградского стадиона, к сожалению, не способствовало улучшению качества игры. 22 работяги старательно работали на результат. Зрелище было – на любителя. Осинькин, надеясь оживить атаку, выпустил Мелёшина. Нападающий сыграл впервые с апреля 2025-го после травмы крестообразной связки колена.

Ничего «Сочи» не помогло. Только на 81-й минуте состоялся первый удар в створ после перерыва – его нанесла «Балтика». Этот эпизод завершился тем, что на добивании защитник южан Литвинов попал рукой по лицу Максиму Петрову. Судья Матвеев, изучив повтор, назначил пенальти. Хиля к тому времени заменили, и 11-метровый реализовал сам же пострадавший.

Более того, ещё через четыре минуты команда Талалаева довела дело до разгрома. Свой дебютный гол за «Балтику» забил зимний новичок Рядно. Подуставший Зиньковский не добежал за свежим оппонентом – латераль вколотил мяч в сетку.

«Балтика» увеличила безвыигрышную серию «Сочи» до девяти встреч. Вдобавок в компенсированное время команда Осинькина ещё и вдесятером осталась – Заика снёс улетавшего к воротам с центра поля Оффора и получил красную карточку. VAR предложил Матвееву пересмотреть эпизод (Макарчук тоже бежал назад и готов был подстраховать партнёра), однако рефери оставил своё решение в силе.