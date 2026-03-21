«Челси» — мрак. Очередной провал на фоне грустных инсайдов

«Эвертон» не просто претендует на еврокубки. Ему до зоны ЛЧ всего ничего.

Когда Росеньор возглавил «Челси», команда хорошо смотрелась под его руководством. Шесть побед в первых семи матчах при новом тренере. Однако спустя пару месяцев команда переживает крайне непростой период. Болельщики протестуют против руководства. На фоне вылета из ЛЧ от «ПСЖ» (и дома, и на выезде уступили в три мяча) пошли не самые приятные инсайды. Руководство сомневается в тренере, а один из лидеров Энцо Фернандес думает об уходе из клуба.

И вот на этом фоне у «Челси» теперь лишь одна победа в последних шести турах АПЛ. На этот раз получился вообще разгром от «Эвертона». Причём весьма по делу.

«Челси» начал проваливаться уже в первом тайме. И дело не столько в пропущенном голе, хотя впечатляет, насколько легко всё прошло у «Эвертона» — Бету издевательски по силе удара послал мяч в ворота. Важно другое — насколько в целом нервно смотрелись гости. Вратарь Санчес обрезался в своей штрафной, и только каким-то чудом его не наказали за грубую ошибку. В другом эпизоде Палмер долго возмущался действиям Нету прямо по ходу атаки, когда мяч оставался в игре.

Нельзя сказать, что «Челси» за всю встречу ничего не создал. Несколько шансов у гостей всё-таки было, однако Пикфорд вытащил и в первом тайме, когда после сейва показал трибунам бицепс, и после перерыва, когда в самый угол опасно бил Энцо Фернандес.

«Челси» так и не смог отличиться, а вот «Эвертон» во втором тайме положил ещё парочку для верности. Бету оформил дубль, забив Санчесу между ног. И снова мяч издевательски закатился в ворота, чуть-чуть не позволив вратарю дотянуться. А вот спасти от гола Ндиайе было нереально. Сенегалец пробил в самую девяточную девятку, которую только можно представить. Игра заканчивалась при опустевшем гостевом секторе и скандировании «оле» на каждый точный пас «Эвертона» от остальной части стадиона. Итоговый счёт — 3:0.

В этом туре АПЛ очки уже потеряли три топ-клуба («МЮ», «Ливерпуль» и «Челси»), которые борются за попадание в топ-5. Будто никто не хочет в Лигу чемпионов, после того как оттуда одновременно вылетели «Ньюкасл», «Сити», «Тоттенхэм» и «Челси». Хотя к «МЮ» на этот раз меньше вопросов — в его случае было странное судейство. А ещё можно сказать, что в ЛЧ хочет, например, «Эвертон». У него теперь всего три очка отставания от топ-5. Кстати, на пятом месте находится «Ливерпуль», с которым у «Эвертона» скоро дерби на своём поле.