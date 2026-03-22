Ницца — ПСЖ — 0:4, обзор матча Лиги 1, голы: Мендеш, Дуэ, Фернандес, Заир-Эмери, статистика Сафонова, 21 марта 2026 года

У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
Анатолий Романов
Отчёт «Ницца» — «ПСЖ» — 0:4
Команда Луиса Энрике крупно победила «Ниццу» и вернулась на первое место. Но Матвей просто отдыхал в этом матче.

«ПСЖ» вернулся на первое место, победив «Ниццу» в 25-м туре Лиги 1. Команда Луиса Энрике на очко обошла «Ланс», и у неё игра в запасе. Российский голкипер парижан Сафонов снова не пропустил, хотя сейвами не порадовал.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 42'     0:2 Дуэ – 49'     0:3 Фернандес – 81'     0:4 Заир-Эмери – 85'    
Удаления: Ндайишимийе – 61' / нет

Главный тренер «Ниццы» Клод Пюэль сделал ставку на максимально оборонительную тактику в матче с «ПСЖ». Оно и понятно. Хозяева достаточно глубоко защищались пятью защитниками и квартетом хавбеков, оставляя впереди лишь центрфорварда Ваи. Парижане владели мячом более 80% времени, но находить свободное пространство команде Луиса Энрике было очень сложно. Первый удар по воротам случился лишь на исходе стартовой 10-минутки, когда Заир-Эмери загубил выпавший ему шанс.

Сафонов же стоял в воротах без дела – «развлекал» себя разве что игрой ногами. В дебюте встречи российского голкипера заставлял понервничать только… собственный партнёр Забарный. Забавный всё-таки защитник – иногда чудит на ровном месте. Илья едва не привёз два момента на свои ворота плохими пасами. Во втором случае Сафонов, к счастью для «ПСЖ», заранее прочитал, что Забарный отдаст рискованную передачу назад под перехват, вылетел из ворот и раньше соперника добрался до мяча.

В середине недели Сафонов выдал топ-игру в Лиге чемпионов:
Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё! Видео
Лучший матч Сафонова за «ПСЖ»! Гости раскромсали «Челси», а Матвей тащил вообще всё! Видео

«Ницца» впервые пробила в створ после получаса матча. Активный Сансон (посадивший ранее на жёлтую карточку Маюлу) зарядил издали, едва получив возможность атаковать ворота. Однако лишь размял Сафонова. Такой мяч Матвей пропустил бы, только если бы не спал до этого несколько ночей. Команда Пюэля наиграла до перерыва всего на 0,14 по xG. Запомнилась ещё несколькими опасными подачами со стандартов.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

«ПСЖ» всё-таки хватало класса и креатива, чтобы вскрывать оборону хозяев. Один Кварацхелия, осваивающий роль «ложной девятки», мог оформить хет-трик за 45 минут. Два момента вообще были, что называется, стопроцентными. Но в этих эпизодах защитники блокировали летевший в пустые уже ворота мяч. Когда сейв за вратаря совершил центральный защитник Ба, Хвича в шоке схватился за голову – не верил, что ему так не везёт. В конце первого тайма парижане забили заслуженный гол, но с неочевидного пенальти. Судья Делажо указал на «точку» после того, как мяч чиркнул по руке Сансона. VAR помог рефери принять непростое решение. Мендеш исполнил 11-метровый настолько уверенно, словно каждый месяц бьёт пенальти. Покатил низом под штангу.

Не став в этот вечер хорошим бомбардиром, Кварацхелия вскоре после перерыва проявил себя как ассистент. Хвича сделал предголевую передачу в эпизоде с голом Дуэ. Экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» вскрыл оборону «Ниццы» пасом на Мендеша, который разогнал атаку и продолжил движение в чужую штрафную, а Нуну набрал 1+1. Португалец поделился мячом с Дуэ – тот пробил с 10 метров. Это был первый удар во втором тайме.

Исход противостояния окончательно стал ясен на исходе часа встречи. Бурундийский полузащитник «Ниццы» с легко выговариваемой фамилией Ндайишимийе въехал в ахилл Ли Кан Ину и заработал красную карточку. Впрочем, и тут судья разобрался только благодаря подсказке видеоассистентов. А африканский опорник хозяев всю игру грубовато вёл себя с парижанами, так что заслужил удаление. К слову, Ндайишимийе проводил свой первый матч в основе в нынешнем сезоне Лиги 1.

Играя 11 на 10, «ПСЖ» забрал мяч и спокойно контролировал ситуацию на поле. «Ницца» выглядела беспомощной. Команда Луиса Энрике продолжала создавать голевые моменты. Дуэ не реализовал выход один на один. Кварацхелия наконец-то забил, но ему и тут не улыбнулась фортуна – гол отменили из-за офсайда партнёра. А вот вышедший на замену Фернандес сделал победу парижан крупной. 18-летний зимний новичок и воспитанник «Барселоны» ловко разобрался с защитником, получив передачу от Дембеле. Это дебютный гол Дро за «ПСЖ».

В концовке всё закончилось полным разгромом. Заир-Эмери, забивая четвёртый гол, едва ли не вошёл с мячом в ворота. А украсил комбинацию в этой голевой атаке чемпионов Франции пас пяткой от Дембеле.

Сафонов в эти 45+ минут занимался скорее физкультурой, чем спортом. Разминался, держал концентрацию, но не ловил мяч после ударов «Ниццы». Хозяева так и завершили игру с одним попаданием в створ. Так что в статистике Сафонова – 0 сейвов. Тем не менее вечер получился приятным для Матвея: команда победила, а российский голкипер выдал «сухарь» в пятом из девяти матчей в сезоне Лиги 1.

