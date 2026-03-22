«Спартак» снял проклятие в Оренбурге! Второй гол — красотища под перекладину. Видео

«Спартак» провёл заключительный матч перед перерывом на встречи сборных. Команду Хуана Карлоса Карседо не испугало искусственное поле, и она прервала неприятную серию.

Оренбург — несчастливый город для «Спартака». В четырёх предыдущих встречах не одержали там ни одной победы. Более того, столичная команда не забила ни одного мяча. Предыдущая победа «Спартака» в гостевом матче с «Оренбургом» пришлась на март 2020 года. Тогда команду тренировал Доменико Тедеско, а забивали Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов.

На этот раз в заявку «Спартака» не попали Игорь Дмитриев, Владислав Саусь и Тео Бонгонда. Россияне продолжают восстановление, а легионер получил небольшое повреждение на тренировке. На позиции левого защитника снова вышел универсал Роман Зобнин. В отличие от матча с «Зенитом» (0:2), Карседо выставил стартовый состав с номинальным центральным нападающим. Им стал Ливай Гарсия, а Манфред Угальде остался в запасе. Туда же попал именинник Пабло Солари (22 марта аргентинцу исполнилось 25 лет).

«Оренбург» сделал одну замену в сравнении с предыдущим матчем. Тогда команда Ильдара Ахметзянова проиграла махачкалинскому «Динамо» (0:1), а в центре обороны действовал Эмил Ценов. На этот раз болгарина усадили в запас, в стартовом составе вышел Данила Хотулёв.

«Спартаку» потребовалось 18 минут, чтобы прервать неудачную серию. Маркиньос классно покатил на Эсекьеля Барко, тот прострелил на Гарсию, и Ливай в касание проткнул мяч в дальний угол! Есть первый гол «Спартака» в Оренбурге за шесть лет! Любопытно, что Ливай оформил в этом сезоне уже седьмое результативное действие (пять голов и два ассиста) в гостевых встречах РПЛ. По данным Opta Sports, это третий результат в турнире. 11 очков по системе «гол+пас» в гостях набрал Эдуард Сперцян из «Краснодара», 10 — Алексей Батраков из «Локомотива».

«Оренбург» перехватил инициативу сразу после пропущенного мяча. Хотулёв едва не наказал Александра Максименко за опрометчивый выход на перехват — гостей спасла перекладина. А спустя пару минут уже сам вратарь нырнул под штангу после то ли удара, то ли мягкого заброса Эмирджана Гюрлюка. Было опасно, однако Максименко перевёл мяч на угловой.

«Спартак» моментально наказал соперника. Тигран Аванесян бросился под первый удар Руслана Литвинова, но спартаковец «плюнул» снова. Получилось идеально — мяч оказался в воротах рикошетом от перекладины. Такое не взял бы ни один голкипер в мире. Первый гол полузащитника «Спартака» в этом сезоне РПЛ. И какой красивый!

Барко раздал красоты до перерыва. Сначала здорово покатил низом на Кристофера Ву во время стандарта. Защитник положил корпус, но немного не попал в створ. А затем сам аргентинец заходил на красивейший гол — перекладина спасла «Оренбург» после удара Эсекьеля внешней стороной стопы. Правда, есть один нюанс: чуть раньше в офсайд залез Гарсия, так что, случись гол, его бы не засчитали.

Ахметзянов серьёзно поговорил с футболистами «Оренбурга» прямо на поле — сразу после свистка на перерыв. На второй тайм вышел Евгений Болотов. Впрочем, на первых минутах после возобновления игры «Спартак» заходил на третий гол. Ливай из хорошей позиции пробил головой мимо створа. Через несколько минут Карседо поменял нападающего — вместо Гарсии появился Угальде. «Оренбург» ответил своим моментом, но Максим Савельев пробил слишком бесхитростно — прямо в Максименко.

«Спартак» победил в Оренбурге впервые за шесть лет Фото: spartak.com

Футболисты «Оренбурга» претендовали на пенальти, когда мяч попал в руку Маркиньоса в штрафной площади «Спартака». Судейская бригада Рафаэля Шафеева 11-метрового не назначила. Спустя минуту Даниил Денисов эффектно бил с дальней дистанции — мяч по красивой траектории опустился на перекладину.

В целом в концовке «Спартак» был ближе к третьему голу, нежели «Оренбург» — к первому. Карседо подарил Солари чуть больше 10 минут на поле — Пабло поменял Барко. А ещё позже вышел 16-летний Павел Полех — второй самый молодой дебютант в истории московской команды. «Спартак» обыграл «Оренбург» впервые с 2020 года и не пропустил во втором матче подряд (с учётом Фонбет Кубка России). Пока команда Карседо всё ещё занимает шестое место в РПЛ, но до ЦСКА — всего одно очко.