«Зенит» включился и потушил «Динамо» Гусева! Соболев и Глушенков решили всё вдвоём. Видео

Центральный матч 22-го тура Мир РПЛ удивил! Едва ли кто-то ожидал, что «Зенит» настолько уверенно расправится с московским «Динамо». Команда Ролана Гусева проиграла впервые за пять туров.

Глушенков снова попал в стартовый состав «Зенита», несмотря на неудачную игру и раннюю замену во встрече со «Спартаком». Возможно, Сергей Семак оставил бы его на скамейке, если бы не травма Педро (бразилец отсутствовал в заявке сине-бело-голубых). А так Максим вышел на позиции «десятки», на которой чувствует себя менее комфортно, чем в роли вингера. При обороне Глушенков отвечал за опорника и капитана хозяев Фомина. А в атаке мог забить уже на первой минуте, когда Луис Энрике здорово разогнал контрвыпад, протащив мяч со своей половины поля, но заработал только угловой.

В целом начало осталось за «Зенитом» – игра шла по плану Семака. Петербуржцы гасили скорость «Динамо», достаточно хорошо двигая мяч и закрывая зоны при переключении из атаки на оборону. У сине-бело-голубых были опасные подходы к воротам Расулова, активный Глушенков нанёс первые три удара гостей. А Соболев едва не заработал пенальти, когда Маричаль попал нападающему рукой по лицу в штрафной. VAR помог судье Иванову определиться с решением – фола не было.

В середине первого тайма команда Семака реализовала своё преимущество – Джон Джон впервые забил за «Зенит». Зимний новичок вместе с Луисом Энрике завертел карусель у штрафной хозяев, а потом добил отскочивший мяч. Классно исполнил удар головой. Касерес не успел помешать Джону Джону, центральные защитники «Динамо» занимались чем-то своим.

«Динамо» было не узнать. Команда демонстрировала несвойственный ей при Гусеве осторожный (если не сказать – робкий) футбол. Не считая заблокированный удар Маринкина (юный хавбек заменил в основе Рубенса), который не содержал в себе никакой опасности, бело-голубые вообще не били по воротам Адамова. Тюкавин с Нгамалё фактически выпали из игры.

Тем неожиданнее гол «Динамо» на 37-й минуте. Получился он очень простым и был забит в позиционной атаке. Москвичи реализовали первый же момент. «Зенит» в этом эпизоде подвели индивидуальные ошибки игроков. Джон Джон недоработал на фланге в обороне и дал Касересу сделать кросс, Мантуан проиграл в собственной штрафной воздух Артуру Гомесу. Отнюдь не гренадёру. Мантуан и так-то переделанный из хавбека защитник, а в 2026 году ещё и его форма оставляет желать лучшего.

Но тайм всё равно остался за «Зенитом». Завершился он с поразительной статистикой: три удара в створ – три гола! И ведь вратарей не обвинишь в пропущенных мячах. Перед перерывом у команды Семака сработала российская связка Глушенков – Соболев. Максим поддержал комбинацию на левом фланге, потом ловко ушёл от Касереса и покатил на Александра. Центрфорвард оторвался от зазевавшегося Дэвида Рикардо и пробил точно низом в касание. На каком же кураже сейчас «плохой» Соболев!

Старт второй половины тоже вряд ли воодушевлял Гусева. «Динамо» не делало того, чего хотел тренер. У бело-голубых по-прежнему были сложности с возвратом мяча, а в зоне Касереса оставались проблемы. В обороне Хуан, как и Мантуан, совсем не так хорош, как в атаке. После перерыва уже на первых минутах был близок к дублю Джон Джон. Бразилец вскрыл правый фланг защиты хозяев за счёт комбинации с своими соотечественниками Дугласом Сантосом и Венделом, однако выжал из голевого момента только угловой.

Болельщики «Динамо» целых 20 минут ждали первого удара в этом тайме. Пока наконец Тюкавин не отыскал проникающей передачей Артура Гомеса. Но бразилец, обыгрывая Адамова, потерял позицию и бил уже с острого угла, без подготовки. «Зенит» садился всё глубже, чтобы сохранить минимальное преимущество, а команда Гусева стала проводить много времени в позиционном наступлении. Низко опускался даже Соболев, который однажды сорвал атаку «Динамо» смешнейшей симуляцией – 10 баллов за нырок в собственной штрафной!

Гусев полностью поменял атакующую линию – спасать «Динамо» вышли экс-зенитовец Сергеев, Бабаев (сыграл впервые в РПЛ в 2026 году после продления контракта), Гладышев, а затем и Маухуб. Тем не менее гости, отказавшись фактически от контригры, разрушали всё, что пытались создать хозяева. Мантуан уже превратился из правого защитника в левого хавбека, так как Семак выпустил на фланг Дркушича. А на 85-й минуте «Зенит» поставил красивую точку. Сине-бело-голубые внезапно провели яркую многоходовую комбинацию, Соболев покатил на Глушенкова, и тот, отклеившись от Фомина, зарядил под перекладину.

«Динамо» в итоге заметно уступило «Зениту» по ударам – 9:13 (в створ – 2:3). Команда Семака одержала заслуженную победу и продолжает сидеть на колесе у лидера. Отставание от «Краснодара» – одно очко.