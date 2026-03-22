Так в 2026 году в РПЛ ещё не играл никто. Матч «Крылья» — «Рубин» хочется забыть

Очередное волжское дерби пришлось на заключительный перед паузой на сборные тур Мир РПЛ. И команды сыграли так, как ещё никто не играл в этом турнире в 2026 году.

Обе команды подошли к встрече в хорошем настроении. «Рубин» в двух предыдущих турах прихлопнул «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0). На тот момент оба соперника входили в топ-3. Правда, оба этих матча казанский клуб провёл дома. А вот гостевая статистика не радует болельщиков «Рубина» — одна победа в 10 встречах РПЛ. Да и в Самаре казанская команда в последнее время не впечатляет — она не побеждала там с 2014 года.

«Крылья» на этой неделе прошли в следующий раунд Пути регионов Фонбет Кубка России. Команда Магомеда Адиева одолела «Локомотив» в серии пенальти, но в РПЛ оказалась в зоне стыков. В четырёх предыдущих домашних матчах в чемпионате волжане не потерпели ни одного поражения — две победы, две ничьих. Адиев выставил почти тот же самый состав, что и на кубковую игру. Вадим Раков не попал в заявку на встречу — он снова мучится с травмой.

Первый тайм получился далеко не самым интересным. И это ещё мягко сказано. Один удар в створ на две команды до перерыва — кричащая статистика. В такой плотной игре любой подход воспринимался как что-то интересное. Фернандо Костанца попал в створ, однако получилось не так опасно, как хотелось бы болельщикам в Самаре. Видимо, арбитру Артёму Чистякову тоже стало скучновато — он дал свисток на перерыв сразу по окончании основного времени.

Изменилось ли что-то на старте второй половины? Нет. Та же самая невзрачная картина. Плотная игра без моментов. «Рубин» подал первый угловой только в середине второго тайма. Конечно, состояние поля в Самаре было не таким, как, например, в Москве, где рубились «Динамо» и «Зенит». В такой ситуации есть надежда на какой-нибудь шальной рикошет, стандарт или решение арбитра.

Чем меньше оставалось времени до финального свистка, тем чаще возникало желание посмотреть, когда в РПЛ в последний раз играли по нулям. 1 декабря 2025 года — в этот день «Сочи» поделил очки с махачкалинским «Динамо». Получается, на весеннем отрезке «нулёвок» не было.

«Крылья Советов» и «Рубин» не забили голов Фото: ФК «Крылья Советов»

Казанцы нанесли первый удар в створ только на 78-й минуте. Вышедший на замену Даниил Кузнецов потревожил Сергея Песьякова, но вратарь забрал мяч в руки. А знаете, сколько раз «Крылья» пробили в створ после перерыва? Ни одного! «Рубин» сделал это два раза.

Для «Рубина» эта нулевая ничья стала уже третьей в нынешнем сезоне РПЛ. В первом круге без голов завершились матчи с московским «Динамо» и «Пари НН». А вот «Крылья» до сегодняшней встречи ни разу не играли по нулям в чемпионате.