Как «Барса» не пропустила?! На её ворота убегали вчетвером — и простили!

Команду Флика в матче с «Райо Вальекано» спас тот, от кого этого совсем не ждали.

Афиша «Барселона» — «Райо Вальекано» была обманчивой. С одной стороны, первая команда Испании против 14-й, ещё и на родном «Камп Ноу». С другой — «Барса» частенько спотыкалась о «Райо»: по три победы, ничьих и проигрыша за последнюю пятилетку. А ещё команда Иньиго Переса шла на шестиматчевой серии без поражений в Ла Лиге.

Ханс-Дитер Флик удивил и выпустив Араухо на правом фланге. В остальном — без неожиданностей. Как в плане состава, так и в плане результата. Разве что в плане автора единственного гола. И в плане загубленного эпизода «Райо», где гораздо проще было забить. Уж простите за много планов.

«Барсе» сразу же показали, что лёгкой прогулки ждать не стоит: Паласон легко пробежал по левому краю и прострелил в район вратарской, откуда Карлос Мартин расстреливал Гарсию в упор. Но не расстрелял! Статистические порталы нарисовали тому моменту 0,67 ожидаемого гола.

А 0,51 xG — выходу Рафиньи один на один с Батальей на 13-й минуте. И всё равно на табло остались 0:0! Сисс на ровном месте подарил мяч бразильцу, да тот, убежав от троих, не попал в левый угол. В остальном «Райо» поначалу оборонялся надёжно. Да, Ямаль рухнул в чужой штрафной после столкновения с тем же Сиссом. Но судья Вега не оценил артистизма Ламина и попросил его подняться.

В середине первого тайма едва не состоялся курьёзный гол. Ямаль фирменно крутанул подачу внешней стороной стопы. У Рафиньи не получился удар в касание, зато мяч, ударившись о газон, едва не опустился за шиворот Баталье — тот до него дотянулся. Ну вот не шло у атакующих игроков, и всё тут! Кто пришёл на выручку? Защитники! Канселу навесил с углового, а Араухо перевисел Сисса и забил головой от штанги. Сказка, сон.

Телекамеры ухватили на трибуне Андреса Иньесту с семьёй. Он стал свидетелем необычного: оба вингера «Барсы» уже к 26-й минуте получили по жёлтой за наступы. И как вновь не повезло Рафинье: бразилец выиграл подбор и от души зарядил от границы штрафной. Баталья, даже несмотря на рикошет, красиво перевёл мяч в перекладину.

Рафинья Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ещё Вега проявил последовательность и не дал «Райо» пенальти за примерно аналогичное падение Рациу. Из забавного — двойное недовольство Щенсного. Да-да, именно его. Гарсия почувствовал боль в колене, и Войцех с прискорбным выражением лица отправился переодеваться. А потом с таким же ушёл обратно, поскольку замены не потребовалось. Рубрика «Вы разбудили деда».

В перерыве Флик поменял Левандовского, до которого практически не доходил мяч, на более мобильного Феррана. Рафинье и Ямалю продолжило не фартить: Ламин после сольного прохода не попал в дальний угол, бразилец не успел в подкате замкнуть передачу Феррана на дальнюю штангу.

Это было чревато проблемами. Но и «Райо» не отличался высокой реализацией. Тут спасибо Гарсии: Жоан потащил в ближнем углу удар Альваро и чудесно среагировал на кивок головой Лопеса с близкого расстояния. Читал вратарь и острые прострелы соперников.

«Райо» практически организовал гол «Барсе» неуверенным розыгрышем от ворот. Но Баталья вновь указал Рафинье на его невезучесть и убрал того финтом на замахе. Уже на 81-й минуте бразилец отобрал мяч у далеко выбежавшего вратаря. И не нашёл никого из своих прострелом. Случись гол, VAR наверняка отменил бы его за фол. Только факта сегодняшней нефартовости Рафиньи это никак не отменяет.

Впрочем, куда ему до Эспино… Оцените скриншот снизу. Вот такой выход «четыре в ноль» не использовал «Райо»! Оборона «Барсы» непостижимым образом провалилась и не организовала офсайд. А Луис не стал ни с кем делиться, выждал паузу и пальнул мимо левой девятки. Это вообще как?!

Убойный момент «Райо Вальекано» Фото: Кадр из трансляции

На том и закончили. По ожидаемым голам «Райо» переиграл «Барселону»: 1,83 xG на 1,36 xG. По реальным — в обе стороны должно было залететь больше. Представляете, как теперь любят Эспино в Мадриде? Он стал каталонским героем наряду с Гарсией и Араухо. Как минимум до дерби «Реала» с «Атлетико» «Барса» вернула преимущество в семь очков.