Николич отказался от своей фишки и перевернул сезон! Идёт за чемпионством и еврокубком

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич снова сияет! Сейчас особенно впечатляют его результаты в афинском АЕКе на фоне спада самого ЦСКА под руководством сменщика серба Фабио Челестини. Беспроигрышная серия команды Николича в чемпионате Греции достигла уже 18 матчей. АЕК борется за золото Суперлиги, которое брал в последний раз в 2023 году, а заодно и за еврокубковый трофей. В Лиге конференций добрался уже до четвертьфинала, где сыграет с испанским «Райо Вальекано».

Уход Николича из ЦСКА в межсезонье после завоевания Кубка России и 14-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ был воспринят очень болезненно, прежде всего болельщиками клуба. Но когда ЦСКА стал побеждать при Челестини, о сербе благополучно забыли. Тем более и сам Марко не давал повода вспоминать — тяжело стартовал в АЕКе. В первых турах чемпионата Греции его новая команда почти все победы вымучила с минимальным преимуществом, а в октябре потерпела два подряд поражения в матчах с прямыми конкурентами — ПАОКом (дома) и «Олимпиакосом» (на выезде) с одинаковым счётом 0:2.

Правда, АЕК прошёл квалификацию в Лигу конференций, но там стартовал на общем этапе с 1:3 во встрече с «Целе» в Словении. Сравните этот результат с мартовским матчем афинян с тем же «Целе» на выезде в плей-офф ЛК. Весной 2026-го разыгравшаяся команда Николича разгромила своего обидчика со счётом 4:0 и уже после первой встречи фактически решила исход противостояния.

Руководство АЕКа брало серба, чтобы тот вернул команду в «золотую» гонку. В прошлом сезоне афиняне финишировали только на четвёртом месте, отстав на 22 очка от чемпиона «Олимпиакоса», на шесть — от «Панатинаикоса» и на пять — от ПАОКа. Однако из-за двух октябрьских поражений АЕК свалился на третье место — после восьми туров уже был в четырёх очках от команды Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова. Понятно, что о ранней отставке Николича речь не шла. Но в Марко засомневались — как болельщики, так и СМИ.

МАРКО НИКОЛИЧ В АЕКЕ Фото: UEFA via Getty Images

С тех пор АЕК никому не проигрывает. Чемпионат Греции состоит из двух этапов: сначала 14 клубов играют в два круга, а затем делятся на группы. Участники топ-4 проводят между собой ещё один двухкруговой мини-турнир. Шесть туров на финише сезона определят чемпиона. В этот уикенд как раз завершился первый этап: после 26 туров команда Николича занимает первое место в Суперлиге: на два очка опережает «Олимпиакос» и на три — ПАОК.

Интересно, что подъём АЕКа начался после того, как сербский тренер отказался от своей любимой и блестяще работавшей в ЦСКА тактической схемы с «ромбом» в центре поля. В афинской команде переход на эту систему не дал быстрого эффекта. Вполне возможно, 4-4-2 с «ромбом» будет главной моделью для Николича в будущем. Однако для выхода из начавшегося кризиса Марко перевёл команду на 4-2-3-1 и классические 4-4-2 (скорее даже 4-2-2-2). В общем, в очередной раз показал себя гибким тренером.

«Безусловно, ключевым решением Николича стал отказ от схемы с «ромбом», — писал Athletiko.gr, анализируя прогресс АЕКа. — После того как у него не оказалось футболистов, способных, по словам самого тренера, играть в этой системе, он перешёл на 4-2-3-1… Впрочем, это не значит, что «ромб» отправился в ящик в кабинете тренера. Это модель, в которую Николич очень верит. С подходящими игроками и отработкой на тренировках она может дестабилизировать любого соперника».

С ноября АЕК одержал в Суперлиге 13 побед при пяти ничьих. Дважды обыграл одного из своих конкурентов «Панатинаикос» (3:2 в гостях и 4:0 дома), завершил вничью матчи с ПАОКом (0:0) на выезде и «Олимпиакосом» (1:1) на своём поле. Причём действующий чемпион отскочил благодаря пенальти на 90+16-й (!) минуте. АЕК стал громить своих соперников. Ещё дважды выиграл со счётом 4:0, были и 5:0, и 4:1.

В Лиге конференций команда Николича тоже никому не уступала — от первой встречи с «Целе» до последней. Победила почти всех. Вообще, если брать все турниры, то с 29 октября по 15 марта АЕК в 25 матчах потерпел только одно поражение — в четвертьфинале Кубка Греции уступил ОФИ. Так что повторить сделанное с ЦСКА и завоевать кубковый трофей в первый сезон Марко в Афинах не сможет. Однако очевидно, что у АЕКа на сегодняшний день иные приоритеты.

В зимнее окно Николич и спортивный директор Хавьер Рибалта, которого мы помним по работе в «Зените» (по словам тренера, у них с испанцем полное взаимопонимание), почистили состав. Избавились от пяти игроков, подписали трёх новичков — по одному полевому в каждую линию. Афинский клуб, по данным Transfermart, потратил столько же, сколько и летом (по € 8 млн в каждое окно). Главным трансфером в январе стала покупка бомбардира «Ференцвароша» Барнабаша Варги — за 31-летнего игрока не пожалели отдать€ 4,5 млн. Сербский тренер быстро встроил нападающего в игру команды: у венгра уже 6+2 в 12 матчах.

ЛУКА ЙОВИЧ И БАРНАБАШ ВАРГА В АЕКЕ Фото: ФК АЕК

В АЕКе сформировался грозный дуэт форвардов Варга — Йович. Лука реанимирует карьеру в Греции. Соотечественник Николича, подписанный по желанию тренера в летнее окно, — лучший бомбардир афинян в этом сезоне. Экс-форвард «Реала» и «Милана» наколотил 20 мячей в 36 матчах, причём стал автором всех семи голов АЕКа в двух жарких дерби с «Панатинаикосом». Сначала оформил хет-трик, потом — покер.

Решая сиюминутные задачи с помощью опытных игроков, Николич тем не менее строит команду с прицелом на будущее. «Предыдущий проект был окончательно завершён, — рассуждал Марко в интервью Mozzart Sport в конце прошлого года. — Сейчас мы уже сделали значительные шаги по обновлению команды. Летом сменили шесть игроков. В то же время в нашем составе есть ещё 12 футболистов, чьи контракты истекают в июне. Поэтому процесс обновления продолжится в зимнее и летнее окна 2026-го. Всё это объективные причины, по которым команда должна по-настоящему раскрыть свой потенциал в следующем сезоне. Но это, конечно, не означает, что мы не будем бороться за победу во всех соревнованиях в нынешнем сезоне. В Европе наша цель — дожить до весны. Я был бы доволен выходом в четвертьфинал, а дальше посмотрим. Надо идти шаг за шагом. В чемпионате Греции мы должны занять одно из первых трёх мест».

При этом Николич показывает себя в АЕКе максимально жёстким тренером. Он не боялся критиковать собственных игроков на пресс-конференциях после поражений от конкурентов, а в феврале, по информации сербских СМИ, убрал из своего штаба в АЕКе ассистента Александра Рогича. Ранее два серба вместе работали и в ЦСКА. Причиной конфликта стал не согласованный с Николичем отъезд Рогича на баскетбольный матч Евролиги между «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». Вместо того чтобы полететь с АЕКом на игру чемпионата в Салоники, тренер отправился смотреть баскетбол в компании Новака Джоковича. Николич настоял на увольнении Рогича, который теперь помогает Велько Пауновичу в сборной Сербии.

Впереди у Николича решающий отрезок — шесть матчей в «чемпионской группе» Суперлиги и (если всё сложится удачно) пять – в плей-офф Лиги конференций. Пока нет причин жалеть об уходе из ЦСКА.