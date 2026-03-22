«Локо» ответил на вылет из Кубка клубным рекордом! Уничтожили «Акрон» за тайм. Видео

22-й тур Мир РПЛ завершил матч с разгромом. «Локомотив» реабилитировался за вылет из Кубка страны, накидав пять мячей в ворота «Акрона». Железнодорожники вернулись в топ-3: отстают на пять очков от «Краснодара» и на четыре – от «Зенита».

В начале игры «Акрон» понёсся вперёд крупными силами и грузил на Дзюбу, у которого свои счёты с «Локомотивом». В результате команда Михаила Галактионова, любящая игру в переходных фазах, получила свободное пространство – идеальный тактический сюжет для железнодорожников. Красно-зелёные создавали моменты, зарабатывали угловые. Один из них завершился сейвом голкипера Тереховского после удара Монтеса головой. Но со второй попытки мексиканец забил на седьмой минуте. Хозяева разыграли стандарт и придумали классную комбинацию с участием Батракова, Фассона и Монтеса. Будущий участник ЧМ-2026 переправил мяч в сетку ударом в касание. Без шансов для 19-летнего вратаря «Акрона».

Этот забитый мяч включил голевой фонтан. Ещё через семь минут команда Заура Тедеева отыгралась своим первым же ударом. Пестряков на правом фланге ловко ушёл от Руденко и подал в центр штрафной. Всё внимание защитников «Локо» притягивал Дзюба – этим воспользовался Аревало. Зимний новичок «Акрона» здорово открылся перед воротами и атаковал цель с воздуха. Уругваец впервые отличился за тольяттинцев.

Но это был единственный неприятный эпизод для хозяев в стартовые полчаса. Затем «Локомотив» разрывал соперника за счёт атак на скорости, быстрых многоходовых комбинаций. Когда команда Галактионова забивала второй гол, у неё не в первый уже раз прошёл розыгрыш на третьего. Фассон отпасовал на Воробьёва, форвард сделал скидку грудью на Руденко, а тот сумел избежать офсайда и точно пробил низом.

Прошло четыре минуты – и поздравления с голом принимал уже Бакаев. В этой атаке Батраков совершил своё первое результативное действие – классный перевод на Зелимхана. Левый защитник «Акрона» и сборной Боливии Фернандес не заблокировал удар правого вингера железнодорожников. Бакаев попал из-за штрафной в дальний угол.

После того как Воробьёв на исходе получаса превратил победу «Локомотива» в крупную, юного голкипера «Акрона» стало жалко. Тереховский тащил, где мог, но партнёры позволяли сопернику расстреливать воспитанника «Краснодара». Ужасно, если не сказать позорно играли тольяттинцы в обороне. Голевой удар Воробьёва стал 10-м для железнодорожников. Форвард завершил атаку «три в три», уйдя от Бокоева.

Закончился тайм с удивительным счётом 5:1. Перед перерывом Батраков и сам забил – удачно попал по отскочившему от Воробьёва мячу. Когда судья Цыганок отправил команды в раздевалки, Дзюба шёл в подтрибунное помещение с видом глубоко уязвлённого человека.

Никогда прежде «Локомотив» не забивал в российских чемпионатах пять мячей за тайм. Есть новый клубный рекорд! Галактионов, понятное дело, наслаждался игрой своей команды, а вот разочарованный Тедеев произвёл тройную замену в перерыве. Судя по решению тренера «Акрона», главными виновниками провала, по его мнению, стали Неделчяру, Хосонов и Лончар. «Акрону» нужно было не вытаскивать матч, но остановить этот безумный красно-зелёный поезд.

Тольяттинцы действительно успокоили «Локомотив». Но это скорее из-за того, что сама команда Галактионова насытилась. Скорости упали, из игры ушёл огонь. Тем не менее в середине второго тайма случилась новая неприятность для «Акрона». Руденко быстро среагировал на отскочивший мяч и нырнул за спину Эшковалу, который совершил фол последней надежды. Цыганок удалил португальца – VAR поддержал решение судьи. Более того, Комличенко забил со штрафного, заработанного «Локо». Свежий форвард мастерски исполнил удар низом в тот угол, где стоял Тереховский. Однако гол был отменён из-за наступа Сильянова на ногу игроку «Акрона».

В концовке Галактионов дал сыграть даже 19-летнему Чевардину – хавбек-универсал дебютировал в РПЛ. И «Локомотив», и «Акрон» могли забить ещё, вот только исчерпали запас голов за 39 минут. Получились две разные по наполнению половины. Дзюба доиграл до финального свистка и всё же не огорчил свою бывшую команду. Артём завершил матч с 50 касаниями мяча, одним неточным ударом и двумя пасами под удар.