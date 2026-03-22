Минус трофей у «Арсенала»! «Сити» покарал Кепу за жуткую ошибку и спас сезон Гвардиолы

В Англии уже в марте наступила развязка одного из турниров. В финале Кубка лиги встретились «Арсенал» и «Сити» — два сильнейших клуба страны.

Начало матча осталось явно за «Арсеналом», который больше давил на соперника и чаще бил по воротам. У лондонцев из-за травм не смогли играть Эдегор и Эзе, поэтому центральным атакующим полузащитником вышел Хаверц. Именно он упустил главный момент всего первого тайма, не забив вот отсюда.

Удар Хаверца Фото: Кадр из трансляции

В этой атаке получилось, что Траффорду пришлось спасти ворота три раза за три секунды. Сначала ударил Хаверц, а потом дважды добивал Сака, но второй вратарь «Сити» каждый раз дотягивался. Кстати, у «Арсенала» тоже вышел в основе второй голкипер Кепа. Оба отыграли максимальное количество минут в этом сезоне Кубка лиги. Правда, испанцу отбивать удары в створ в первом тайме не пришлось.

Перед перерывом «Сити» активизировался. Тем более при таком атакующем составе, когда под Холандом расположились одновременно Доку, Шерки и Семеньо. Однако лишь на 44-й минуте команда Гвардиолы первый раз пробила по воротам. Впрочем, удар Доку с угла штрафной накрыли защитники. А вот спустя минуту у «Сити» всё-таки появился действительно опасный момент. После навеса Семеньо из отличной позиции головой ударил Холанд, но получилось сильно выше.

Удар Холанда Фото: Кадр из трансляции

Второй тайм начался с того, что начудил Кепа. Вратарь неудачно вышел из ворот и проиграл борьбу за мяч Доку. В этом эпизоде сначала нападающий чуть придержал голкипера за руку, а затем уже Кепа немножко прихватил Доку. Судья увидел в этой ситуации фол со стороны вратаря, правда, в интересах «Сити» можно было и продолжить атаку. Со штрафного Семеньо зарядил мимо ворот. Затем он снова пробил неточно, но уже с игры. Вообще, в начале второго тайма преимущество «Сити» не вызывало вопросов.

В результате «Сити» и открыл счёт. Причём не без помощи Кепы, который снова начудил. На этот раз не смог зафиксировать мяч, который, скользнув по перчаткам, упал ему за спину, а О’Райли забил головой практически с линии ворот.

Прошло всего четыре минуты — и снова забил «Сити». И опять это сделал О’Райли головой! На этот раз – после навеса Нунеса с правого фланга. Кстати, воспитаннику «Сити» только вчера исполнился 21 год.

Второй гол Нико О’Райли Фото: NurPhoto via Getty Images

Ближе к концу матча у «Арсенала» было несколько моментов: Калафьори попал в штангу, а Жезус — в перекладину. Хотя, пожалуй, главный хайлайт в концовке выдал Шерки, который беззаботно чеканил мяч на чужой половине поля, пока Уайт не заехал ему по ногам на жёлтую. Гвардиола в этот момент осуждающе покачивал головой. И, похоже, его эмоции относились даже не к грубости игрока «Арсенала», а к пижонству своего футболиста. Шерки оказался единственным футболистом «Сити», который был заменён — пускай и на 90-й минуте.

Впрочем, вряд ли у кого-либо из «Сити» останутся плохие впечатления от финала Кубка лиги. Как минимум нельзя будет сказать, что у Гвардиолы второй сезон подряд без трофеев. Кубок лиги не считается главным турниром, но, если судить по эмоциям футболистов и тренера «Сити», он им был действительно нужен. Это 19-й трофей Гвардиолы в английском клубе.