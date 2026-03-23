Сборная 22-го тура РПЛ. Звёзды «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» не пощадили никого

Позади 22-й тур МИР РПЛ. Выделяем его самых ярких звёзд – тех, кто заслужил попадание в нашу символическую сборную. В команде лучших игроков уикенда представители семи клубов – «Локомотива», «Зенита», «Краснодара», «Балтики». «Спартака», ЦСКА и «Ахмата». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3, причём некоторым мы скорректировали позиции, чтобы вместить всех героев. А тренер тура – из московского матча.

Вратарь: Вадим Ульянов («Ахмат»)

В этом туре успешно сыграли сразу несколько вратарей, однако самое сильное впечатление произвело выступление Ульянова. Если бы не голкипер, то «Ахмат» не одержал бы сухую победу в матче с «Ростовом» и, вполне возможно, потерял бы очки в Грозном. Вадим совершил пять сейвов после 12 ударов ростовчан, а особенно запомнились два спасения во втором тайме, когда по воротам Ульянова бил Егор Голенков.

Защитник: Руслан Литвинов («Спартак»)

Чтобы схема была более-менее похожа на настоящую, а никем из главных героев тура не пришлось жертвовать, мы немного подвинули пару человек – в частности, универсала Литвинова, сыгравшего на позиции опорника в Оренбурге, ставим в тройку центральных защитников. Руслан хорошо справился и в обороне, и в атаке, забив второй гол «Спартака» классным ударом с подбора. Всего он нанёс три удара за матч, отдал две передачи под удар и совершил 10 успешных оборонительных действий (включая три отбора и два перехвата).

Защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Монтес поучаствовал в шоу «Локомотива» с пятью голами за 39 минут – именно мексиканец открыл его, забив в самом дебюте встречи с «Акроном». Легионер завершил комбинацию после розыгрыша углового ударом в касание. Сесар ещё однажды был близок к голу, а в остальном в его статистике нет ничего сверхъестественного – тольяттинцы не поставили сложных задач перед центральным защитником и не дождались «привозов» от него.

Защитник: Александр Филин («Балтика»)

«Балтика» растерзала «Сочи», а её центральный защитник Филин и сам забил, и собственные ворота помог сохранить в неприкосновенности. Гол Александра – классический для калининградцев: после аута и скидки на открывшегося в штрафной игрока. По данным Sofascore, Филин вышел победителем в 8 из 13 единоборств, совершил 11 успешных оборонительных действий, нанёс три удара за матч и вдобавок заработал на себе пару фолов.

Полузащитник: Энрике Кармо (ЦСКА)

19-летний бразилец получил редкий шанс проявить себя в основе в матче РПЛ и идеально воспользовался им. Кармо забил первый гол ЦСКА – после прекрасно исполненного удара головой. А затем сделал голевую передачу Матвею Кисляку на пустые ворота. Из статистики молодого легионера выделим также три удара и три заработанных на себе фола, также он чаще всех вступал в единоборства (13 раз).

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Батраков – один из главных творцов ярчайшей победы «Локомотива» во встрече с «Акроном». Алексей поучаствовал в первой голевой атаке, ассистировал Зелимхану Бакаеву в эпизоде с третьим голом «Локо» и забил пятый мяч московской команды. Полузащитник завершил матч с тремя ударами, отдал 91% точных передач и пять пасов под удар.

Полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Самый результативный игрок РПЛ улучшил свою статистику ещё на два голевых паса благодаря разгрому, который «Краснодар» учинил «Пари НН». Теперь у капитана южан, ассистировавшего в этот уикенд Джону Кордобе и Никите Кривцову, 11+14 в 22 матчах. Сперцян нанёс четыре удара по воротам нижегородцев, пасовал с точностью 84%, отдал пять передач под удар и даже отметился тремя отборами.

Полузащитник: Максим Глушенков («Зенит»)

«Зенит» переиграл московское «Динамо» на выезде во многом благодаря российскому дуэту Глушенков – Соболев. В эпизоде с победным голом Максим ассистировал Александру, резко сместившись с левого фланга (куда мы условно и двигаем «десятку» команды Семака) к центру, а в концовке и сам красиво и результативно пробил в дальний верхний угол. В статистике Глушенкова – три удара и две передачи под удар, однако не менее важно то, что он как следует поработал в обороне.

Нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Центрфорвард «Локомотива» не забивал пару туров, но в матче с «Акроном» прервал «молчание» и вообще выдал очень результативную игру. Воробьёв стал автором четвёртого гола «Локо», уйдя от защитника и отлично пробив низом. Кроме того, ассистировал Александру Руденко и Алексею Батракову (пусть даже во втором случае голевой пас получился случайным). Всего же у Дмитрия пять ударов, две передачи под удар, два заработанных на себе фола и 50% выигранных единоборств.

Нападающий: Александр Соболев («Зенит»)

Центрфорвард «Зенита» разыгрался и забил в третьем туре подряд – на его счету победный гол в ворота московского «Динамо», Александр ловко отклеился от защитника и ударил низом в касание. Кроме того, Соболев сделал голевую передачу на Глушенкова, когда «Зенит» добил соперника в концовке. Хотя Александр нанёс всего два удара, он был очень заряжен и проделал огромный объём работы – вступил в 20 единоборств, выиграв 50% из них.

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

Если бы потребовалось выделить одну суперзвезду тура, то, конечно, на вершине любого рейтинга должен был бы находиться Кордоба. Феноменальный перформанс колумбийского нападающего – покер в ворота «Пари НН»! Джон делал с обороной соперника всё, что хотел, выиграл 60% единоборств, нанёс шесть ударов (пять из них — в створ), пасовал с точностью 81%, отдал две передачи под удар и заработал на себе три фола.

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

В 22-м туре семь тренеров-победителей – Сергей Семак («Зенит»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Андрей Талалаев («Балтика»), Фабио Челестини (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо («Спартак») и Станислав Черчесов («Ахмат»). Трое из них выиграли крупно, с разницей в четыре или даже пять мячей. Тем не менее наш выбор по итогам уикенда – Семак, чей «Зенит» одолел московское «Динамо» на его поле со счётом 3:1. Петербуржцы отнюдь не выглядели фаворитами, учитывая то, как обе команды стартовали в 2026 году. Тем удивительнее, насколько уверенно «Зенит» забрал игру в Москве – план Семака сработал идеально.

Сборная 22-го тура РПЛ

Сборная 22-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Ещё целая группа футболистов наиграла на попадание в символическую сборную 22-го тура, но всё же не получила место в команде звёзд недели. Ведь конкуренция в этот раз была очень велика! Другие герои – вратарь Станислав Агкацев («Краснодар»), защитники Мингиян Бевеев («Балтика»), Кристофер Ву («Спартак»), Лукас Фассон («Локомотив») и Данил Круговой (ЦСКА), полузащитники Никита Кривцов («Краснодар»), Артём Карпукас («Локомотив»), Эгаш Касинтура («Ахмат»), Эсекьель Барко («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА) и Джон Джон («Зенит») и нападающий Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала). Кого мы забыли добавить в список? Делитесь своим мнением в комментариях!