Бомбезное дерби «Реала» и «Атлетико»! Там всё — от шедевров до спорного удаления Вальверде

Главный матч тура в Испании — дерби «Реала» и «Атлетико». В первом круге команда Симеоне знатно прошлась по сопернику, победив на своём поле со счётом 5:2. Теперь на «Бернабеу» встреча сложилась принципиально иначе. Кстати, на этот раз команды объединял один факт — они не так давно потеряли основных вратарей: у «Реала» травмировался Куртуа, а у «Атлетико» — Облак. У их сменщиков в этот вечер хватало работы. Ещё как хватало.

Начало встречи осталось за «Реалом». На третьей минуте с линии штрафной опасно бил Карвахаль, но Муссо дотянулся. Вскоре вратарь уже был бессилен, однако гостей спасла штанга после удара Вальверде. Правда, в ответной атаке едва не забил уже Льоренте. После его удара Лунин отбил мяч так, что тот едва не закатился в ворота.

В этом эпизоде испанец ударился головой о газон и какое-то время оставался сидеть на поле. Льоренте поиграл какое-то время, а потом ушёл на скамейку — очевидно, за помощью врачей, — но затем продолжил игру. В том числе поучаствовал в голевой атаке «Атлетико», хотя отметить в комбинации стоит, скорее, Джулиано Симеоне, который отдал тончайшую передачу пяткой в центре штрафной. Лукману оставалось лишь расстреливать ворота из убойной позиции.

Адемола Лукман благодарит за пас Джулиано Симеоне Фото: NurPhoto via Getty Images

Хотя в целом «Реал» смотрелся лучше в первом тайме. Помимо моментов в начале игры, ещё опасно бил головой Тчуамени, когда мяч прошёл рядом со штангой. А перед перерывом вратарь «Атлетико» отбил перед собой не самый сложный удар, однако защитники успели вынести мяч из штрафной в последний момент.

Хозяевам удалось сравнять счёт в начале второго тайма. Ганцко сфолил в штрафной на Браиме Диасе, а с 11 метров Винисиус ударил без шансов для голкипера. Это 14-й пенальти «Реала» в этом чемпионате. А уже спустя три минуты он вышел вперёд, потому что «Атлетико» будто «поплыл» под давлением. Сначала Руджери обрезался с пасом назад, а затем ещё и Хименес не смог вынести. В результате Вальверде получил чистый выход один на один с вратарём и точно пробил внешней стороной стопы — 2:1. Празднуя гол, уругваец поцеловал эмблему «Реала» на футболке.

Гол Федерико Вальверде Фото: NurPhoto via Getty Images

«Атлетико» активизировался после тройной замены, когда вышли Молина, Гонсалес и Сёрлот. Гости уже начали действительно нагнетать у чужих ворот. В какой-то момент Лунин грубо ошибся, делая пас низом, но обошлось. А вот с мощнейшим ударом Молины справиться не удалось. Аргентинец приложился издали, и мяч зашёл под перекладину.

Только и на этот раз ничейный счёт держался недолго. Винисиус исполнил классический приём: получил мяч на фланге, сместился в центр под рабочую ногу и приложился в дальний угол. Снова хозяева вышли вперёд. Порадовать болельщиков «Реала» могло и воссоединение на поле Беллингема, Винисиуса и Мбаппе. Однако случилось и кое-что неприятное — Вальверде получил красную за то, что срубил Баэну. Выглядело грубо, но, наверное, можно было обойтись и жёлтой. Судья же показал прямую красную. Напрашивается гипотеза, что Вальверде припомнил Баэне за инцидент, случившийся ещё в 2023 году. Однако это лишь догадка, не более.

Удаление Федерико Вальверде Фото: Angel Martinez/Getty Images

У «Атлетико» были шансы отыграться: Альварес попал в крестовину, а Лунин потащил после удара Сёрлота. Так «Реал» удержал победный счёт и по-прежнему отстаёт от «Барселоны» на четыре очка. Команда Симеоне по итогам этого тура опустилась на четвёртую строчку, пропустив вперёд «Вильярреал».