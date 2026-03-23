Европейский футбол, обзор матчей 21-22 марта 2026: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Арсенал — Манчестер Сити, Барселона, Реал, Ливерпуль, МЮ

Гнев Спаллетти, новый позор «Тоттенхэма», «Интер» рано расслабился. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Главное в еврофутболе: 21-22 марта
«Сити» взял трофей, «Бавария» идёт за великим рекордом, «Милан» устроил шоу, а «Монако» ожесточённо рубится за попадание в еврокубки.

Перед уходом на матчи сборных футбольный уикенд подарил нам целый кубковый финал («Арсенал» против «Манчестер Сити»), жаркое мадридское дерби, несколько осечек топов и победы россиян во Франции. Сейчас обо всём расскажем!

Англия: финал Кубка лиги, «Эвертон» разгромил «Челси»

Ужасная неделя для «Ньюкасла»: сначала 2:7 во встрече с «Барселоной», теперь — поражение в дерби с «Сандерлендом» (1:2). Причём «сороки» забили первыми, ещё на 10-й минуте, но голы Тальби и Бробби перевернули игру. Два очных матча после долгожданного возвращения «Сандерленда» в элиту — два поражения «Ньюкасла».

«Астон Вилла» же ожила: обыграла «Вест Хэм» (2:0) и тем самым помогла «Тоттенхэму» (о нём ещё скажем отдельно). «Фулхэм» победил «Бёрнли» (3:1), а «Лидс» с «Брентфордом» лишили друг друга очков (0:0).

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 61'     1:1 Кристи – 67'     1:2 Хилл – 71'     2:2 Крупи – 81'    
Удаления: нет / Магуайр – 78'

Безголевой первый тайм компенсировали экшеном во второй половине. «МЮ» дважды выходил вперёд, однако «Борнмут» каждый раз настигал гостей. Отдельное «спасибо» Гарри Магуайру: защитник завалил Эванилсона в своей штрафной, «привёз» пенальти и получил красную карточку. Судья дал обеим командам по пенальти, но Кэррик после финального свистка жаловался, что тот не зафиксировал ещё один фол — Трюффер руками толкнул Диалло у своих ворот. За схожий момент удалили Магуайра.

Судья прав?
Магуайр подставил «МЮ» в концовке! Но как «Юнайтед» не дали пенальти перед ответным голом?
Магуайр подставил «МЮ» в концовке! Но как «Юнайтед» не дали пенальти перед ответным голом?
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 15:45 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уэлбек – 14'     1:1 Керкез – 30'     2:1 Уэлбек – 56'    

«Ливерпуль» пал под напором 35-летнего Дэнни Уэлбека. Англичанин оформил дубль: сначала перепрыгнул Конате при верховом единоборстве, а позже расстрелял Мамардашвили ударом из вратарской. Между делом голом отметился тотально критикуемый ранее Керкез: Данк скидывал мяч вратарю, но его перехватил венгерский защитник, затем перекинувший Вербрюггена.

А ведь «Брайтон» мог начать второй тайм в меньшинстве!
«Ливерпуль» провалился с «Брайтоном». И как хорош Уэлбек — в 35 лет обновил личный рекорд!
«Ливерпуль» провалился с «Брайтоном». И как хорош Уэлбек — в 35 лет обновил личный рекорд!
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Челси
Лондон
1:0 Бету – 33'     2:0 Бету – 62'     3:0 Ндиайе – 76'    

«Челси» мог легко сместить «Ливерпуль» с пятого места — достаточно было обыграть «Эвертон». Ну, результат виден. Причём нынешний «Эвертон» комфортнее всего себя ощущает именно на чужом поле, а здесь гости доигрались до разгрома. У Бету 2+1: его партнёры организовывали контратаки с моментальной доставкой мяча в штрафную, где португалец наказывал оборону лондонцев. А ещё отдал голевую передачу, после которой Ндиайе поразил ближнюю девятку. У «Челси» тоже были голевые эпизоды, в основном от Энцо Фернандеса — однако Пикфорд справился с ударами аргентинца.

Просто ужас!
«Челси» — мрак. Очередной провал на фоне грустных инсайдов
«Челси» — мрак. Очередной провал на фоне грустных инсайдов
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 45'     0:2 Гиббс-Уайт – 62'     0:3 Авонийи – 87'    

Нарастает ощущение, что Чемпионшип неминуем. «Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение в матче с прямым конкурентом в борьбе за выживание и всё ещё ни разу не победил в АПЛ в 2026 году. Что логично, учитывая игру лондонцев в обороне. При первом пропущенном численно превосходили соперника, но совсем не прикрывали Игора Жезуса. При втором — Хадсон-Одои без помех продрался в штрафную и сделал голевой прострел. А перед третьим голом Папе Сарр не удосужился побороться на втором этаже и позволил сопернику продолжить атаку. Ужас.

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»

Фото: Izzy Poles/Getty Images

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

Есть и хорошие новости для болельщиков «Тоттенхэма»: «Арсенал» опять без трофея. Команде Гвардиолы помог Аррисабалага: вратарь не зафиксировал мяч, после чего О’Райли открыл счёт. А спустя четыре минуты Нико оформил дубль, замкнув навес Нунеса. В концовке у «Арсенала» были шансы отыграться, однако штанги с перекладинами выступили против. Второй подряд бестрофейный сезон Гвардиолы отменяется.

О нет, «Арсенал» теперь не оформит квадрупл!
Минус трофей у «Арсенала»! «Сити» покарал Кепу за жуткую ошибку и спас сезон Гвардиолы
Минус трофей у «Арсенала»! «Сити» покарал Кепу за жуткую ошибку и спас сезон Гвардиолы
«Эвертон» может побороться и за топ-5! Таблица АПЛ

Испания: мадридское дерби, Араухо принёс победу «Барселоне»

«Жирона» неожиданно проиграла «Осасуне» из-за гола Будимира (0:1). В Виго произошло что-то страшное: «Сельта» вела в матче с «Алавесом» с разницей в три мяча, но всё равно проиграла (3:4).

Испания — Примера . 29-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Морено – 7'     2:0 Микаутадзе – 15'     3:0 Пепе – 23'     3:1 Сучич – 47'    

Басков похоронили уже к середине первого тайма. Морено открыл счёт на седьмой минуте после скидки на угловом. Потом Жерар был близок к дублю, но Ремиро отразил его удар — правда, мяч зафиксировать забыл, поэтому Микаутадзе добил его в ворота. А на 23-й минуте сработал Николя Пепе — убежал в контратаку, выдержал небольшую паузу перед ударом и пробил в дальний угол. Во втором тайме «Сосьедад» включился в атаку, забил два мяча (засчитали только один), но так и остался без очков. Захаряна призвали спасать команду на последние минуты — Арсен успел только запороть перспективный момент.

Испания — Примера . 29-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дуро – 38'     0:2 Рамазани – 45+5'    

Вы только посмотрите на первый гол «Валенсии»! «Севилья» ошиблась с передачей на своей половине, гости разыграли быструю контратаку с пяткой от Уго Дуро и ударом Рамазани. Голкипер его отразил, но Дуро добил мяч головой. А под конец первого тайма Риоха прострелил в район дальней штанги, где Рамазани без сопротивления поразил ворота. «Севилья» тоже создавала моменты, но там беда с исполнителями — в створ хозяева совсем не попадали.

Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Араухо – 24'    

Рональд Араухо ответил хейтерам, вонзив победный в ворота «Райо» после углового. Теперь у Флика 15 домашних побед подряд с каталонцами, это повторение клубного рекорда. Но его могло и не быть — на 83-й минуте гости убежали в страшную контратаку. Вчетвером — впереди остался один Жоан Гарсия, а полевые «Барсы» находились позади. Эспино всё запорол, пробив из неудачной позиции.

Подробности матча:
Как «Барса» не пропустила?! На её ворота убегали вчетвером — и простили!
Как «Барса» не пропустила?! На её ворота убегали вчетвером — и простили!
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Вивьян – 25'     2:0 Сансет – 45'     2:1 Форнальс – 75'    

Вау, «Атлетик» победил в топ-матче! Забил два мяча уже в первой половине: сначала защитник Вивьян сокрушил дальним ударом из чужой опорной, а позже Сансет едва удержался на линии офсайда и замкнул передачу Иньяки Уильямса (всего у него два ассиста). «Бетис» в концовке едва не замахнулся на камбэк: на 75-й Форнальс забил прямым ударом со штрафного, а через две минуты голом отметился Бакамбу. Но его отменили.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

Настоящее мадридское побоище. «Реал» выглядел интереснее «Атлетико» почти весь матч, однако сначала хозяевам пришлось отыгрываться из-за гола Лукмана, а затем — возвращать преимущество после шикарного удара Молины. Дубль Винисиуса и монструозный прорыв Вальверде принесли «Реалу» победу. Но Феде можно и поругать: поймал прямую красную за фол на Баэне, так что 15 с лишним минут хозяева в меньшинстве обороняли преимущество. И всё же у них получилось.

Подробный отчёт о матче:
Бомбезное дерби «Реала» и «Атлетико»! Там всё — от шедевров до спорного удаления Вальверде
Бомбезное дерби «Реала» и «Атлетико»! Там всё — от шедевров до спорного удаления Вальверде
Чемпионская гонка в Испании ещё жива! Таблица Ла Лиги

Италия: осечка «Интера», множество голов в матче «Милана»

Пятая подряд победа для «Комо» — разгромлена «Пиза» (5:0), и команда поднялись в зону ЛЧ, опередив «Ювентус». «Рома» прервала череду неудач, одолев «Лечче» — Робиниу Ваш забил победный с навеса Эрмосо (1:0). «Аталанта» тоже победила в непростой борьбе — Дзаппакоста принёс три очка против «Вероны» (1:0). А «Болонья» внезапно проиграла «Лацио» (0:2).

Италия — Серия А . 30-й тур
20 марта 2026, пятница. 20:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 2'    

Шотландский терминатор полностью восстановился после травмы и появился в старте. Мактоминей не стал медлить и соорудил победный гол уже на второй минуте. Неаполитанцы доставили мяч до штрафной, где футболисты стали бороться за владение. Во всей этой суматохе Скотт сумел добраться до мяча и забить с метра в пустые — вратарь уже был отыгран. Без нервотрёпки далее не обошлось: «Кальяри» изо всех сил пытался сравнять счёт, нагружая штрафную соперника, но в створ так ни разу и не попал.

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Торино
Турин
1:0 Павлович – 37'     1:1 Симеоне – 44'     2:1 Рабьо – 54'     3:1 Фофана – 56'     3:2 Влашич – 83'    

В Милане забили аж пять мячей! Самый красивый — у Павловича: серб обработал мяч за пределами штрафной и зарядил под перекладину. Через несколько минут Симеоне сравнял счёт, пробив Меньяна вблизи, но во втором тайме «Милан» за две минуты сделал 3:1. В концовке Влашич сократил отставание «Торино» до одного гола — помог пенальти. Однако дожать не получилось.

Фото: MB Media/Getty Images

Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Йылдыз – 14'     1:1 Пинамонти – 52'    

Спаллетти неописуемо расстроен ничьей: ругал Шику Консейсау за растраченные моменты (часто необоснованно шёл в обводку). Да ещё и Локателли не реализовал пенальти на 87-й — Мурич прочитал мысли хавбека. Вообще, вратарь «Сассуоло» продемонстрировал сумасшедший перформанс, оформив семь сейвов. А пытались пробить его из страшных позиций!

Италия — Серия А . 30-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Эспозито – 1'     1:1 Ндур – 77'    

«Интер» открыл счёт уже на 39-й секунде: со второй попытки гости довели мяч до Эспозито, и форвард забил головой. «Фиорентина» не сломалась, достойно боролась с итальянским лидером и вырвала ничью. Барелла ошибся при выносе мяча, тот остался у «фиалок», а через несколько секунд Зоммер не справился с прострелом — Шер Ндур добил с метра.

«Аталанта» рискует остаться без еврокубков! Таблица Серии А

Германия: камбэк дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» уничтожил «Хоффенхайм»

«Кёльн» с мёнхенгладбахской «Боруссией» зарубились – 3:3, «Штутгарт» разгромил «Санкт-Паули» (5:2), «Айнтрахт» проиграл «Майнцу» (1:2).

Германия — Бундеслига . 27-й тур
20 марта 2026, пятница. 22:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
5 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Груда – 17'     2:0 Баумгартнер – 21'     3:0 Баумгартнер – 30'     4:0 Груда – 44'     5:0 Хенрихс – 78'    

Внезапный разгром «Хоффенхайма». Команда Ильцера долгое время шла в зоне Лиги чемпионов, но получила «пятёрку» от «Лейпцига». Причём голы в целом простые, все вопросы к защите. За исключением бисиклеты от Баумгартнера, но и там его напрочь оставили без опеки.

Может, чудо ещё возможно?
Сенсация сезона в топ-лигах. Как клуб из города с 38 тыс. жителей вошёл в топ-3 Бундеслиги
Эксклюзив
Сенсация сезона в топ-лигах. Как клуб из города с 38 тыс. жителей вошёл в топ-3 Бундеслиги
Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
3 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Тилльман – 22'     0:2 Шик – 35'     1:2 Беренс – 56'     2:2 Пирингер – 72'     2:3 Шик – 79'     3:3 Пирингер – 85'    

Леверкузенцы получили «трёшку» от худшей команды Бундеслиги. Начали здраво, повели 2:0 после первого тайма, но всё упустили во второй половине. «Хайденхайм» закошмарил «Байер» навесами и заработал пенальти. На 79-й Шик, как казалось, забил спасительный мяч, однако вскоре Пирингер оформил дубль, сравняв после углового.

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Унион
Берлин
1:0 Олисе – 43'     2:0 Гнабри – 45+1'     3:0 Кейн – 49'     4:0 Гнабри – 67'    

Этот сезон точно войдёт в историю «Баварии». Мюнхенцы порадовали зрителей традиционным разгромом и приблизились к собственному рекорду по количеству голов за сезон в Бундеслиге (его установили ещё в 1972-м). У команды Компани сейчас их 97, нужно ещё четыре. Кейн точно поможет: ему всего 10 мячей до рекорда Левандовского по забитым за сезон. Касаемо самого матча — мюнхенцы били по чужим воротам без разбора и стеснений, так что местная публика увидела немало красоты. Спасибо Гнабри, Олисе и Кейну.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Гамбург
Гамбург
0:1 Отеле – 19'     0:2 Локонга – 38'     1:2 Бенсебаини – 73'     2:2 Гирасси – 78'     3:2 Бенсебаини – 84'    

Внезапный камбэк от дортмундцев. «Гамбург» забил два мяча в первом тайме, наказав соперника за совсем нелепые ошибки в обороне. А вот во второй половине «Боруссия» преобразилась. Бенсебаини реализовал два удара с пенальти, а Гирасси всех поборол на втором этаже и забил с игры. Кстати, судья наградил дортмундцев и третьим пенальти — то было в конце первого тайма. Но Нмеча не реализовал попытку.

Кажется, «Гамбург» обезопасил себя от вылета. Таблица Бундеслиги

Франция: «ПСЖ» расправился с «Ниццей», волевая победа «Монако»

«Ланс» уничтожил «Анже» (5:1), но всё ещё на втором месте в Лиге 1. «Париж» поборол «Гавр», хотя играл в меньшинстве (3:2), а «Нант» со «Страсбургом» поделили очки (2:2).

Франция — Лига 1 . 27-й тур
21 марта 2026, суббота. 23:05 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Мендеш – 42'     0:2 Дуэ – 49'     0:3 Фернандес – 81'     0:4 Заир-Эмери – 85'    
Удаления: Ндайишимийе – 61' / нет

Ожидаемая победа в матче с ужасной «Ниццей», которая барахтается неподалёку от зоны вылета. Сафонова проверили всего одним ударом в створ, а один из мячей забил 18-летний Дро Фернандес. Тот самый, которого скандально выкупили из «Барселоны». Если в общем, то парижане совсем не напрягались — тем более после 61-й минуты играли в большинстве.

А как спас Матвей?
У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
У Сафонова снова победа и «сухарь» за «ПСЖ»! Ему повезло больше, чем Хвиче
Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Шульц – 42'     1:1 Аклиуш – 62'     1:2 Балогун – 72'    
Удаления: Тальяфико – 89' / нет

У «Монако» шестая подряд победа в Лиге 1! На этот раз монегаски одержали волевую во встрече с «Лионом», причём на выезде. Эндрик обыграл Фаса у штрафной и вырезал голевую на Шульца, тот пробил под перекладину и отметился уже 10-м голом в чемпионате. Во второй половине гости нанесли ответные удары: Аклиуш технично обработал заброс от Тезе и пробил в правый угол, а позже Магнес заработал пенальти. Его реализовал уже Балогун. Головин остался без результативных действий — отметился только жёлтой карточкой.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
Лилль
Лилль
1:0 Нванери – 43'     1:1 Мёнье – 49'     1:2 Жиру – 86'    

Волевая победа «Лилля». Первым забил «Марсель»: Пайшао расчертил интересную контратаку, которая закончилась голевым забеганием Нванери в штрафную. Вскоре Мёнье сравнял, а в концовке, на 86-й, заслуженный футбольный ветеран Жиру забил головой после навеса. Это, между прочим, шестой гол для 39-летнего форварда в нынешнем чемпионате.

Фото: Sipa USA/ТАСС

«Монако» легко может сместить «Марсель» из тройки. Таблица Лиги 1

Одной строкой

  • В Нидерландах совсем не нужна чемпионская гонка. «Фейеноорд» с «Аяксом» в своём вечном дерби сыграли вничью (1:1), причём роттердамцы отыгрались благодаря пенальти на 84-й. ПСВ параллельно проиграл «Телстару» (1:3), но лидирует с 15-очковым преимуществом.
  • Всё ещё есть надежда на весёлую развязку в Португалии. «Спортинг» разгромил «Алверку» (4:1). Моуринью с «Бенфикой» почтили память Силвину Лору (работал в штабе Жозе) и обыграли «Виторию Гимарайнш» (3:0). «Порту» камбэкнул с «Брагой» (2:1).
  • «Селтик», видимо, останется без титулов в этом году — проиграл «Данди Юнайтед» (0:2) и упал на третье место в чемпионате Шотландии. У лидирующего «Хартс» отрыв в пять очков.
5 судейских скандалов на ЧМ
