«Сыграть против такого вратаря — привилегия!» Что знают о сборной России в Никарагуа

В ближайшую пятницу сборная России откроет для себя очередного экзотического соперника, с каким вряд ли когда-нибудь пересеклась бы на официальном уровне. Команда Никарагуа ни разу в истории не отбиралась на чемпионаты мира по футболу и почти на сотню позиций отстаёт от нас в рейтинге ФИФА. Скорее всего, в заявочном листе представителя Центральной Америки вы не обнаружите ни одной знакомой фамилии. Сами никарагуанцы о сопернике осведомлены гораздо лучше. Корреспондент «Чемпионата» убедился в этом, пообщавшись с лидерами 131-й сборной мира.

Полузащитник Хакоб Монтес родился в США, год числился в английском «Кристал Пэлас», а сейчас в единственном числе представляет Евросоюз в национальной команде. Монтес защищает цвета «РВД Моленбек» во втором дивизионе Бельгии.

— Что вы знаете о сборной России?

— Знаю, что это очень сильная команда, с игроками высокого уровня, которые выступают за большие клубы в России и Европе. Для нас играть против них — большая честь, но мы также хотим показать своё качество и свой прогресс в футболе. Я ожидаю очень интересный и конкурентный матч на прекрасном стадионе с болельщиками, которые любят футбол.

— Приходилось ли вам встречаться с соперниками более высокого класса?

— Несомненно, нам предстоит один из самых ответственных матчей. Никарагуа уже играла против таких команд, как Аргентина, Уругвай, Парагвай. Но Россия — первая европейская сборная, с которой нам предстоит встретиться. Это обстоятельство придаёт игре уникальное, особое значение.

— Кого из российских футболистов вы знаете?

— Самый очевидный пример, который я знаю, — это Сафонов. Возможность сыграть против вратаря такого уровня, победителя Лиги чемпионов из одного из лучших клубов мира, — это привилегия.

— А кто из россиян известен в Никарагуа?

— Честно говоря, не знаю. Возможно, опять-таки Сафонов, потому что он выступает в Лиге чемпионов за «ПСЖ». Но я знаю, что только один вратарь завоёвывал «Золотой мяч» — это Лев Яшин!

— Круто было бы забить обладателю Кубка чемпионов?

— Конечно, было бы здорово забить гол такому вратарю, как Сафонов, и вообще такой команде, как Россия. Когда играешь против таких команд, футболистов высшего уровня, понимаешь, что это отличная возможность показать себя — ведь за тобой, вероятно, наблюдает много людей в футбольном мире.

Cборная Никарагуа Фото: Федерация футбола Никарагуа

— А что нам нужно знать о сборной Никарагуа?

— Футбол в Никарагуа стремительно развивается. Наша команда стремится войти в число лучших в зоне КОНКАКАФ и конкурировать с топами в крупных соревнованиях. Футбольная инфраструктура в Никарагуа также продолжает расти: в 2028 году планируется открытие нового прекрасного стадиона для национальной команды, а также других арен для местной лиги. Футбол очень и очень важен для жителей Никарагуа!

— На какой результат рассчитываете в Краснодаре?

— Как профессиональный футболист я всегда настроен на победу. Мы очень уважаем российский футбол, но, если не верить в свою победу, какой смысл играть? Мы знаем, на что способна Россия, и отдаём себе отчёт, что это будет очень сложный матч для нас.

Хуан Баррера никогда не играл в Европе, однако более всех соотечественников достоин высокого звания легенды сборной Никарагуа. Он не только капитан и старейшина бело-синих по возрасту (36 лет), но и лучший бомбардир в истории команды (26 голов в 104 встречах).

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера Фото: Getty Images

В беседе с «Чемпионатом» Баррера тоже особенно подчеркнул исторический аспект предстоящей встречи:

«Этот матч очень важен для нас, ведь мы в впервые в истории играем против сборной России. В сборной Никарагуа много молодых ребят, жаждущих идти вперёд в своём развитии. Мы искренне любим играть в футбол и надеемся хорошо выполнить свою работу и добиться достойного результата.

Мы знаем, что российский футбол — это высший уровень, и для нас особенно важно произвести благоприятное впечатление на фоне такого классного соперника. Конечно, я знаю вратаря «ПСЖ» из сборной России [Сафонова] и Головина из «Монако». Из исторических фигур назову фамилии Аршавина, Жиркова, Павлюченко», — рассказал капитан никарагуанцев.

Напомним, матч Россия — Никарагуа пройдет в Краснодаре в пятницу, 27 марта, и начнётся в 19:30 мск.