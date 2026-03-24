Не только провал ЦСКА. 5 вещей, которые удивили после рестарта РПЛ

С момента рестарта сезона в МИР РПЛ сыграно четыре тура. Плюс некоторые команды провели по паре матчей в Фонбет Кубке России. Рассказываем, что удивило нас на весеннем отрезке.

Соболев посадил Дурана в запас

Перед рестартом сезона казалось, что Джон Дуран станет основным центральным нападающим «Зенита», а Александру Соболеву уготована роль запасного. В первом весеннем туре РПЛ колумбиец вышел в старте, россиянин — со скамейки. Никаких сюрпризов. Следующий матч в Кубке — та же история. Только есть нюанс. На этот раз Соболев не просто вышел на замену, а оформил победный гол. Дальше — обращение к скамейке «Зенита» и слова, что «Саша больше не будет хорошим мальчиком».

Александр Соболев празднует гол в ворота «Спартака» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Что случилось потом? Три матча в РПЛ (все — в основном составе) — три гола. Очевидно, конкуренция с Дураном пошла россиянину на пользу. Джон, кстати, выходил на замену в трёх играх подряд. Два гола за «Зенит» во всех турнирах, оба — с пенальти. Соболев же за три тура забил столько же, сколько за всю первую часть сезона в РПЛ. Прогресс впечатляет!

«Соболев сыграл хорошо, — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 22-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:1). — Он забил, отдал. Саша много двигается, старается, желание есть. Чего ещё от него требовать? Дуран тоже вышел хорошо. Конкуренция у нас чистая. Кто лучше готов, тот и играет».

Провальные результаты ЦСКА

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая четвёртое место в РПЛ. Отставание в четыре очка от «Краснодара» не выглядело критичным, а хорошая на бумаге трансферная кампания открывала перед красно-синими неплохие перспективы. Однако армейцы откровенно завалили старт весеннего отрезка. Прошло всего четыре тура после рестарта, и о борьбе за чемпионство не говорит уже никто. «-10» от «Краснодара» выглядит как приговор. Более того, ЦСКА встречает очередной перерыв в чемпионате на пятом месте.

Зимние новички пока не впечатляют. Дмитрий Баринов играет явно хуже, чем в «Локомотиве». Лусиано Гонду неплохо смотрелся на сборах, однако в официальных матчах всё печально. Пять встреч в составе ЦСКА во всех турнирах (все — с первых минут) — ни одного гола. Кажется, от обмена Гонду на Игоря Дивеева выиграл «Зенит». Защитник с опытом выступлений в Лиге чемпионов (28 матчей) Матеус Рейс регулярно ошибается. А в кубковой встрече с «Краснодаром» (0:4) отметился глупым удалением.

Армейцы одержали всего две победы в шести матчах на весеннем отрезке. Но кубковый успех в первой встрече с «Краснодаром» (3:1) можно выбросить в мусорную корзину. Провал в ответной игре обесценил победу в московском матче и привёл к вылету из Пути РПЛ. Да, ЦСКА ушёл на паузу в хорошем настроении. Победа во встрече с махачкалинским «Динамо» (3:1) позволила не выпасть за пределы топ-5 в чемпионате.

Но перед этим красно-синие потерпели болезненное поражение в Кубке. Плюс потеряли Мойзеса — бразильца отстранили из-за проблем с дисциплиной. Даже хейтеры ЦСКА вряд ли рассчитывали, что всё будет настолько плохо. Впрочем, можно сказать, что московской команде не повезло и с календарём. Дальше должно быть попроще. В следующих четырёх турах армейцев ждут соперники из нижней половины таблицы («Акрон», «Сочи», «Крылья Советов», «Ростов»).

Яркий старт второй части сезона для московского «Динамо»

Зимой «Динамо» решило вопрос с главным тренером. Ролан Гусев избавился от приставки «и. о.», и команда очень впечатлила в первых весенних турах. Накидала четыре мяча в ворота «Крыльев», пять — «Спартаку» в Кубке, ещё четыре — ЦСКА. После этого была тяжёлая победа в Ростове-на-Дону, где хватило всего одного результативного удара. Успешная серия со средней результативностью больше трёх голов за игру — шикарный показатель.

Ролан Гусев в матче с ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правда, бело-голубые притормозили перед паузой на сборные. Поражение в ответном кубковом матче со «Спартаком» (0:1) ни на что не повлияло, ведь «Динамо» вышло в финал Пути РПЛ. Но бело-голубые не справились и с «Зенитом» (1:3) в чемпионате. С другой стороны, динамовцы уже не претендуют на что-либо серьёзное в РПЛ. Седьмое место с отставанием от шестого в восемь очков.

«Динамо» может спокойно доигрывать сезон в РПЛ. А вот в Кубке – совсем другая история. Если удастся пройти «Краснодар» по сумме двух встреч, то до долгожданного трофея останется сделать всего один шаг. Константин Тюкавин отлично вошёл во вторую часть сезона: 2+2 в четырёх играх чемпионата и один гол в двух кубковых встречах. Получается, после рестарта нападающий оформляет в среднем почти по одному результативному действию за матч.

Преображение Мелкадзе

Нападающий «Ахмата» значительно прибавил под руководством Станислава Черчесова. Мелкадзе забил четыре мяча в первой части сезона РПЛ, а весной приплюсовал к ним ещё два гола. Они получились разными. В первом случае Георгий «прошил» стенку со штрафного — пострадал «Локомотив». Во втором форвард головой вонзил мяч после подачи от углового флага — именно так пропустил «Акрон». Мелкадзе настолько прокачал свою игру, что получил вызов в сборную России. Сначала попал в расширенный состав на мартовские матчи, потом — в окончательный.

Георгий Мелкадзе Фото: Пресс-служба «Ахмата»

«Мелкадзе заслужил вызов своей игрой. Весенний отрезок Георгий проводит на очень хорошем уровне — отмечаем и его результативные действия, и саму игру», — так объяснил вызов главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Георгий регулярно выходит в стартовом составе «Ахмата» и приносит существенную пользу. Он забил шесть мячей в сезоне — второй результат в команде после Эгаша Касинтуры (7). Сам Мелкадзе отдаёт должное Черчесову. «Если говорить о финальной трети поля, Черчесов нам особо ничего не объясняет – отдаёт на откуп атакующей группе: «Это уже от вашего мастерства зависит». А всё, что до, он подробно объясняет — как выходить в атаку и так далее. Тренер очень сильно помог мне в игре спиной к воротам, прокачал и мою игру при выходе из обороны», — говорил футболист в недавнем интервью «Чемпионату».

Прогресс «Пари НН»

В первой части сезона казалось, что шансы у нижегородского клуба сохранить место в РПЛ — минимальные. Две победы за 16 туров — с такими показателями тяжело рассчитывать на что-то хорошее. Однако на финише первой части сезона «Пари НН» обыграл и «Акрон» (2:1), и махачкалинское «Динамо» (2:1). Две гостевые победы подряд! До этого — ни одной за весь сезон в чемпионате. Зимой нижегородская команда потеряла Хуана Боселли — лидер укатил в «Краснодар». На тот момент уругваец забил больше половины голов «Пари НН» в чемпионате — 7 из 12.

Хуан Боселли теперь играет за «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предполагалось, что уход лучшего бомбардира негативно скажется на команде. Но что получилось весной? Шесть голов в четырёх матчах. Половина от того, что «Пари НН» наскрёб в первой части сезона. Однако гораздо важнее, что команда Алексея Шпилевского победила конкурентов — «Сочи» (2:1) и «Крылья Советов» (3:0). Да, с «Локомотивом» (1:2) и «Краснодаром» (0:5) не справилась, но там изначально шансов было немного.

Нижегородцы оказались за пределами зоны прямого вылета, однако дальше их ждёт достаточно сложный календарь. «Балтика», московское «Динамо», «Спартак», «Ахмат», ЦСКА — всё это в оставшихся турах. Да и поездка в Казань в гости к «Рубину» — тяжёлое испытание. Но эта игра состоится в заключительном туре, и, возможно, у хозяев к тому моменту уже не будет достаточной мотивации.