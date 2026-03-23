Кордоба, Соболев, бразилец из ЦСКА или козырь «Спартака». Кто лучший в 22-м туре РПЛ?

22-й тур МИР РПЛ стал практически бескомпромиссным. Только один матч завершился ничьей, причём нулевой и совсем без опасных моментов. Оставляем за скобками её авторов из «Рубина» с «Крыльями» и вместе с вами выбираем лучшего футболиста Премьер-Лиги за последние выходные из остальных клубов.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Колумбиец по ходу матча с «Пари НН» сделал первый хет-трик за «Краснодар». А потом перечеркнул этот факт и оформил дебютный покер, став единолично лучшим бомбардиром РПЛ с 13 голами! Отпасовать на фланг Батчи и дождаться его же подачи, чтобы смять двоих опекунов и вколотить головой? Есть. Оторваться от Каккоева и поразить пустые ворота? Легко. Продавить Шнапцева и воткнуть с близкого расстояния? Да пожалуйста. Реализовать выход один на один? Ага. Можно ещё статистику подсчитать. Но зачем?
Руслан Литвинов («Спартак»)
Спартаковский универсал вернулся в опорную зону в кубковом матче с «Динамо». Эксперимент получился удачным, и Хуан Карлос Карседо повторил его в РПЛ. Литвинов отблагодарил коуча суперголом, со второй попытки вколотив мяч от перекладины в левую девятку! Только так и надо забивать после трёхлетней голевой паузы в Премьер-Лиге. С основными обязанностями он тоже справился на ура, сделав по два отбора и перехвата. «Спартак» не побеждал в Оренбурге шесть лет. Однако всё-таки снял проклятье, и главным противоядием стал Руслан. 94% точных передач в финальную треть (16 из 17) — ещё одно доказательство.
Лучшим стал кто-то другой
Возможно, для кого-то мы напрасно не сделали отдельную номинацию. Если так считаете, смело кликайте на данный вариант. Эгаш Касинтура забил единственный гол во встрече между «Ахматом» и «Ростовом». Станислав Агкацев потащил пенальти и сделал несколько других крутых спасений, позволив «Краснодару» разгромить «Пари НН» всухую. Максим Петров вскрыл «Сочи» с пенальти и в целом, как это обычно и бывает, ярко проявил себя в составе «Балтики». Ливай Гарсия наконец-то вышел в старте «Спартака» на матч РПЛ и отметил событие голом «Оренбургу». Джон Джон забил за «Зенит» московскому «Динамо». Иван Обляков выдал ассист и изящный предголевой пас пяткой в разборке ЦСКА с махачкалинскими динамовцами. Сесар Монтес, Александр Руденко и Зелимхан Бакаев вонзили первые три гола «Локо» «Акрону». В общем, кандидатов точно хватает.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
Сперцян творит в РПЛ всё что пожелает. В рейтинге ассистентов он давно соревнуется не с кем-то из действующих игроков Премьер-Лиги, а с её лучшими представителями в истории. И, скорее всего, всех превзойдёт! Эдуард раздал уже 14 голевых! Впереди только Глушенков, Халк и Лоськов, чей рекорд составляет 16 ассистов. Но ведь прошло только 22 тура! «Пари НН» армянин прибил передачей мимо четверых соперников на Кордобу плюс гениальной альтернативой подаче со стандарта — тонко покатил в штрафную на Кривцова и всех запутал.
Энрике Кармо (ЦСКА)
ЦСКА наконец-то прервал серию поражений, обыграв в Москве махачкалинское «Динамо». Фабио Челестини выпустил в старте всего одного бразильца. Того самого, который не попадал туда с октября. Как раз он и сделал разницу! Кармо забил дебютный за армейцев гол. Причём головой после подачи Облякова со стандарта, имея рост 172 см. За всю историю РПЛ ниже из армейцев так отличались только Муса и Вагнер. Да и то у них по 171 см. Также Энрике прострелил Кисляку на пустые ворота. Это самые молодые красно-синие 1+1 со времён 18-летнего Чалова в 2016-м. Три заработанных на себе фола и четыре удачные обводки из семи — тоже супер.
Алексей Батраков («Локомотив»)
Перед игрой с «Акроном» атакующий полузащитник не совершал результативных действий в трёх турах кряду, чего с ним не случалось с прошлой весны. Всё, сдулся? Ага, как же! «Локомотив» грохнул тольяттинцев, закинув им пять мячей за один только первый тайм! Между прочим, это рекорд для «Локо» в РПЛ. За три из них стоит благодарить Алексея. В эпизоде с первым голом он покатил в центр на Фассона, который отдал под удар Монтесу. Потом Алексей уже сам стал ассистентом, закинув на ход Бакаеву. Ну и финалочка — собственный гол сочным выстрелом с лёта. 91% точных передач и пять пасов под удар — неплохо, правда?
Мингиян Бевеев («Балтика»)
Крайний защитник в матче с «Сочи» был, как и всегда, вездесущ, затерроризировав оба фланга острыми проходами и дальнобойными аутами. Вот вроде все давно выяснили: Бевеев далеко бросает, необходимо противоядие. Однако всё равно порой кто-нибудь его не находит. Так Мингиян сделал возможной голевую скидку Гассама на Филина. Плюс Бевеев прострелил на автогол Волкова. На табло стало 2:0, и такое преимущество «Балтика» уже упустить не могла. Ещё был эпизод, когда лидер калининградцев красиво обвёл Литвинова с Заикой и немного не докрутил в дальний угол.
Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)
Нападающий провёл изумительный матч с «Акроном», за один тайм забив гол и сделав два ассиста. Такого в РПЛ с ним ранее не случалось. Да и, давайте откровенно, вообще мало с кем случалось. Гол Руденко Воробьёв организовал, скинув мяч грудью после заброса Фассона — тоже не самое частое зрелище. Скидка на Батракова во многом получилась случайной. Но какая разница, если она привела к взятию ворот? Качнуть Бокоева и уложить низом в ближний угол? На такое Дмитрий также способен. Два заработанных на себе фола на этом фоне — мелочь. Однако тоже приятная.
Максим Глушенков («Зенит»)
Глушенков провалил матч со «Спартаком» и ограничился в нём первым таймом. Далеко не факт, что он попал бы в старт на игру с московским «Динамо». Но Педро получил травму, и Максим показал — блеклость в прошлом туре была случайностью. На этот раз он исполнил роль «десятки». И мастерски сделал два гола. Во-первых, как от стоячего, на ложном замахе ушёл от Касереса и покатил на Соболева. Во-вторых, сам бронебойно стрельнул с линии штрафной в дальний угол. А ещё прошли три из его четырёх обводок и 88% передач вперёд (14 из 16).
Александр Филин («Балтика»)
«Сочи» едва ли сохранит место в РПЛ. В основном из-за шаткости обороны, всё-таки за предыдущие 10 туров южане забили 13 голов. Только «Балтика» вообще не дала им ничего создать впереди, и в этом огромная заслуга Филина. Александр выиграл все пять единоборств внизу, сделал два отбора и семь выносов. Ну и впереди заодно отметился, откликнувшись на скидку головой Гассама после фирменного аута Бевеева и протолкнув мяч в ворота. Между прочим, это его первый гол за 104 матча в Премьер-Лиге!
Никита Кривцов («Краснодар»)
Полузащитник редко выходит в основе чемпионов, став главным джокером РПЛ. Но если ему всё-таки доверяют место в старте, то он не подводит. Кривцов единолично сделал второй гол Кордобы слаломным проходом чуть ли не с середины поля, обыграв по пути Сарфо с Киршем и покатив на пустые ворота. А ещё забил сам, вбежав в штрафную под телепатический пас Сперцяна со стандарта и поразив дальний угол от штанги. Шесть голов за 803 минуты — такой статистике многие нападающие позавидуют.
Вадим Ульянов («Ахмат»)
Самый яркий вратарский перформанс тура принадлежит, пожалуй, Агкацеву. Но «Краснодар» победил бы «Пари НН» и без спасений Станислава. А вот Ульянов пятью отражёнными ударами не дал «Ростову» сравнять счёт в куда менее результативном матче «Ахмата». Дончане наиграли на 1,6 ожидаемого гола, однако ничего не забили. Хотя Голенков бил и головой в упор, и в ближний угол — также с близкого расстояния. Шелии будет крайне трудно вернуть себе место в основе грозненцев.
Александр Соболев («Зенит»)
Нападающий «Зенита» вспомнил старые добрые времена и очень артистично занырнул в матче с московским «Динамо». Причём даже не в чужой, а в собственной штрафной. Однако попал в рейтинг он, разумеется, не за это. Александр умело вылез из-за спины Рикардо и положил в угол с неопорной левой. Этот гол переместил его в Клуб Григория Федотова, куда попадают российские игроки со 100+ мячами. А уже в концовке он скинул на Глушенкова и прибавил к голу ассист. Ну и два заработанных фола с 68% успешных верховых единоборств (13 из 19) тоже в копилке. Дуран, прости, ты приехал в Россию лишь для того, чтобы замотивировать Соболева.