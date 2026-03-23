«Мяч прилетел в Маркиньоса от своего, это не пенальти «Спартаку». Судейство 22-го тура РПЛ

В Мир РПЛ состоялся 22-й тур. Перед уходом на международную паузу команды выдали несколько ярких встреч. А все команды из топ-6 таблицы синхронно одержали победы. Были ли так же успешны судьи?

Специально для «Чемпионата» судейство в 22-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже – его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка – 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Если игра носит статус матча повышенной сложности, допускается поднять оценку на 0,1 балла.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку – неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Ахмат» — «Ростов» — 1:0

Хорошая оценка Кукуляка не отражает его работу. Именно по-судейски: не очень хорошее управление, пропуски фолов и не всегда одинаковая трактовка. Были и ошибки в очевидных моментах, как с угловым в начале матча.

Причину вижу в том, что он пропустил много матчей: последний раз судил в 18-м туре, а до этого – в 10-м. Видимо, на него не очень рассчитывают. А тут игра несложная, дали поработать. Но работа была не очень хорошей.

Оценка Кукуляка – 8,4.

ЦСКА — «Динамо» Махачкала — 3:1

Простая игра для Фролова, совсем не было сложных судейских моментов.

Оценка Фролова – 8,4.

«Краснодар» — «Пари НН» — 5:0

Сухой на 24-й минуте ошибочно не показал жёлтую карточку Виктору Са и не назначил опасный штрафной у ворот «Краснодара». Карточка должна быть за грубую игру, был наступ. Но ответственен за это и Масякин – первый ассистент.

На 82-й минуте правильно назначил пенальти и показал жёлтую карточку Аугусто, был толчок в спину. Сухой со своей позиции всё видел.

Оценка Сухого – 8,3.

Алексей Сухой Фото: ФК «Краснодар»

«Балтика» — «Сочи» — 4:0

Здесь мы увидели дебют Станислава Матвеева. И тут же – единственную отрицательную оценку в туре.

На 40-й минуте в пограничном моменте он правильно показал жёлтую карточку Чивичу. Тут можно было думать о красной, но всё-таки расстояние было коротким, а нога сначала пошла щекой, а не шипами. Будь наоборот – было бы удаление. Однако он сам в моменте показал жёлтую – нормальное решение.

На 82-й минуте он верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи», но только после просмотра VAR. Игрок гостей попал рукой сопернику по лицу. Сам он не увидел, потому что остался в обратной диагонали и не успел за подачей. Оценку за это снижать не буду, тем более потом он разобрался быстро.

А вот на 90+5-й минуте не снизить уже не получится. Он показал красную Кириллу Заике, его позвали к монитору, но он зачем-то стал просить другой ракурс. Именно ракурс из дальних ворот его и сбил. Там не было фола последней надежды, так как слева был игрок «Сочи», он был даже впереди и мог вступить в единоборство. Вопрос здесь не в оценке, а в том, что в простой ситуации у монитора он не разобрался. Это проблема – даже после подсказки VAR он оставил своё первоначальное решение в силе.

Оценка Матвеева – 7,9.

«Оренбург» — «Спартак» — 0:2

Несложная игра для Шафеева. Команды играли в футбол. Никто никого не провоцировал. В моменте, когда забивал Литвинов, мяч после первого удара попал сопернику в руку. И если бы не Литвинов не забил вторым ударом – был бы пенальти. Если Шафеев паузу выдержал специально – это шикарно.

На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнёру в оставленную руку. Так как мяч туда прилетел [в Маркиньоса] от своего, то это не нарушение. Шафеев разобрался и продолжил игру.

Оценка Шафеева – 8,4.

«Динамо» — «Зенит» — 1:3

Иванов тоже не часто судит в последнее время, и вот ему дали после Саудовской Аравии большой матч.

Пенальти в ворота «Динамо» на 10-й минуте он не назначил верно. Да, касание руки защитника «Динамо» и лица Соболева было, но это чисто игровой контакт. Защитник выставил руки, Соболев головой вперёд летел к мячу и наткнулся на руку. Это никогда не пенальти. Нет движения рукой, амплитуды, ничего. В основном всё ровно.

Оценка Иванова – 8,5, так как матч повышенной сложности.

Сергей Иванов спорит с Сергеем Семаком Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив» — «Акрон» — 5:1

Тут работал Цыганок, матч тоже получился простым. На 70-й минуте верно показал красную карточку Эшковалу: лишение явной возможности забить гол. Он просто завалил соперника. А после штрафного гол верно не был засчитан, так как был наступ со стороны Сильянова, VAR отследил этот момент. За это ошибку я не снижаю, тут все бы судьи смотрели на стенку, а не падения защитников. VAR проследил, всё исправили.

Оценка Цыганка – 8,4.

«Крылья Советов» — «Рубин» — 0:0

Тоже несложный матч, без потасовок и суеты. На 32-й минуте Чистяков не показал жёлтую карточку Ходже, была очевидная задержка руками с его стороны. Это должна была быть карточка за неуважение к игре. В остальном – всё ровно.

Оценка Чистякова – 8,3.