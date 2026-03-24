Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди

«Реал» не способен прессинговать, говорили они. Мадридские звёзды никогда не согласятся работать без мяча, говорили они. Куда лезет Хаби Алонсо со своим отбором на чужой половине поля, вопрошали они.

Алонсо действительно покинул клуб стремительно. Особенно на фоне ожиданий, которые вызывало его назначение. Хаби пытался сделать «Реал» более системным, но если в этом и преуспел, то не очень сильно. Были удачные вспышки. Иногда – даже гениальные. Однако вспышками всё и ограничилось. Добиться того, чтобы мадридцы давали нужную системность и добивались результата в каждом матче, Алонсо не сумел. Возможно, если бы ему дали больше времени, он бы это сделал. Но этого мы уже не узнаем.

Зато мы знаем, что при Альваро Арбелоа «Реал» очень даже может в прессинг. В блистательном дерби с «Атлетико» команда это продемонстрировала. Мадридцы не просто прессинговали – они делали это охотно и чрезвычайно качественно. Прессинг чаще всего сопряжён с большим количеством фолов. А у «Реала» – всего два нарушения за весь матч! В принципиальнейшем дерби! Абсолютно уникально.

Первый фол игроки мадридцев совершили только на 63-й минуте, когда Тьяго Питарч сорвал атаку и получил жёлтую карточку. То есть больше часа «Реал» действовал абсолютно чисто! Потом, правда, случился второй фол – и удаление Феде Вальверде. Впрочем, нет сомнений, что его попытаются оспорить. Для этого есть все основания.

Арбелоа умело совмещает элементы системности и атакующий хаос, который так любит «Королевский клуб». При этом баланс тренер нашёл в тот момент, когда казалось, что на «Реал» должно навалиться ещё больше трудностей.

Команду атаковали травмы – в частности, выбыли Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Альваро Каррерас. Были проблемы со здоровьем у Дина Хёйсена и Эдуарду Камавинга. Надолго вылетели Дани Себальос и особенно – Родриго. Ровно в этот момент у мадридцев наступил важнейший отрезок сезона: ключевой этап чемпионской гонки в Ла Лиге и плей-офф ЛЧ, где уже в 1/8 финала предстояло встретиться с набравшим неплохой ход «Манчестер Сити».

«Реал» не слишком уверенно сыграл против «Бенфики» в первом раунде плей-офф ЛЧ, однако всё-таки прошёл дальше. В Ла Лиге случились два поражения подряд – на выезде с «Осасуной» и дома с «Хетафе». После «Хетафе» «Сантьяго Бернабеу» свистел. Мадридцы вроде бы только-только избавились от фанатского свиста на своём стадионе – и тут он опять вернулся. Матчи с «Сити» были всё ближе, и казалось, что «Реалу» там просто не жить.

И тут, как ни странно, заработало! Матч с «Сельтой». Арбелоа сажает на скамейку Гонсало Гарсию и выпускает Браима Диаса. «Королевскому клубу» повезло победить на «Балаидосе». Игра была качельная, у «Сельты» было много моментов, и три очка могла забрать она. Но тем не менее мадридцы очень неплохо взаимодействовали впереди. Не было чистой «девятки», все кружили, менялись местами, и это смотрелось симпатично. Плюс повезло в концовке: Вальверде забил с помощью рикошета, «Реал» победил и улучшил настроение перед «Сити».

Команда Пепа Гвардиолы была обыграна дважды. В Мадриде – с крупным счётом. Между матчами в ЛЧ мадридцы легко разделались с «Эльче», а теперь ещё и победили «Атлетико». Банда Диего Симеоне сыграла хорошо. Но «Реал» был лучше и выиграл по делу. Ни в одной из этих встреч в старте не было «девятки». Команда играла с набором футболистов, каждый из которых в конкретный момент мог оказаться на позиции форварда.

Конечно, лучше и неожиданнее всех в этой роли себя проявил Вальверде. Положительные качества Феде можно перечислять бесконечно, однако прямо сейчас он, как никогда раньше, раскрылся в роли бомбардира. Уругваец забивает со всех позиций, в разном стиле. Он невероятно хорош! Вальверде играет форварда примерно так же, как это умеет делать Джуд: номинально располагается в глубине, но в любую секунду может рвануть вперёд и реализовать момент. Форвард прорыва!

Складывается впечатление, что своей неиссякаемой энергией Феде заразил весь «Реал». Арда Гюлер, Питарч, Браим, Винисиус, Вальверде, Орельен Тчуамени – они всё время кружат, всё время меняются позициями. Когда мяч у них, они свободны, им позволено фантазировать. Их не загоняют в рамки. При этом когда они теряют мяч, то тут же дисциплинированно и синхронно идут в прессинг. В матче с «Атлетико» этот элемент у мадридцев работал почти идеально.

Арбелоа начал с главного в «Реале» – с человеческого. Первое, что он сделал – «завладел» раздевалкой. Вероятно, Алонсо уделил этому меньше времени, чем было нужно. И потому игроки не восприняли его идеи на 100%. Нет сомнений, что недостаточная коммуникация сильно повлияла на «послушность» команды.

У Арбелоа, наоборот, получилось расположить футболистов к себе. Кажется, он нашёл – или почти нашёл – правильный баланс между дисциплиной и хаосом. Это касается и отношений внутри команды, и непосредственно игры. Пожалуй, Хаби преуспел в этом меньше.

При этом впереди у Арбелоа новый громадный вызов. Мбаппе и Беллингем вернулись. Они должны играть. А команда вроде как только-только встала на рельсы – без Килиана и Джуда. Однако не ставить их нельзя. И как быть? Это важнейший вопрос. И очень интересно, как Альваро будет его решать.

Разумеется, гораздо лучше, когда Мбаппе и Беллингем доступны, чем когда они не доступны. Но удастся ли вписать их в игру, которая так неплохо выстроилась без них? Вписать так, чтобы сохранялся тот самый баланс между дисциплиной и хаосом. А ещё – так, чтобы на полную продолжали работать сильные качества Вальверде и Винисиуса, который в последних матчах вернулся к прайму. Много вопросов – и пока мало ответов.

Как бы там ни было, прогресс в игре «Реала» при Арбелоа очевиден. Более того, пускай Альваро и работает недолго, он уже успел преодолеть мини-кризис. Он принял команду в стрессовой ситуации, начал её выправлять, дальше – тот самый мини-кризис с поражениями в матчах с «Осасуной» и «Хетафе». И вот теперь мадридцы вновь поймали восходящий тренд. В этом смысле пауза на игры сборных совсем не в тему.

С другой стороны, возможно, за время паузы Арбелоа придумает, как эффективно внедрить в состав Мбаппе и Беллингема. А может, он уже знает, как это сделать, и нам нужно лишь дождаться, когда это будет реализовано на поле.

Арбелоа ещё ничего не выиграл. Но прямо сейчас его команда выглядит живой и интересной! А ещё в коллекции Арбелоа уже есть «скальпы» Пепа Гвардиолы, Диего Симеоне и Жозе Моуринью. Для Флорентино Переса это может стать одним из аргументов в пользу того, чтобы оставить Альваро на следующий сезон.

Этот аргумент точно не станет главным. Но одним из – почему нет. Для «Реала» и Переса важно всё, что касается статуса. Плюс важно, как именно Арбелоа добыл эти «скальпы». С Жозе расправился без особого лоска. А вот Гвардиолу и Симеоне победил красиво и по делу. Лучше стала игра – улучшились и результаты. Очень важно, что есть эта футбольная органика.

В конечном счёте, естественно, смотреть будут в первую очередь на титулы. Это же «Реал», там нет ничего важнее. Пока результат – только промежуточный. Однако он есть. Команда в 1/4 финала Лиги чемпионов и не отвалилась от чемпионской гонки в Ла Лиге – при том что «Барселона» идёт в отличном темпе. И всё это неслучайно. Результаты проистекают из игры, которую Арбелоа здорово модернизировал.

Теперь нужен новый виток модернизации – нужно заново интегрировать в состав Мбаппе и Беллингема. Если Арбелоа справится и с этим, результаты, вероятно, станут ещё лучше. И ещё выше станут шансы увидеть Альваро главным тренером «Реала» в следующем сезоне.