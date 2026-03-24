«Время нового поколения». Чем займутся молодёжка и юношеские сборные России в паузу?

В ближайшие две недели мы будем следить не только за стыками ЧМ и матчами главной сборной России. Она, напомним, сыграет с Никарагуа и Мали. Молодёжная и юношеские команды тоже при деле. Для них год также возобновится с международных товарищеских встреч. Мы увидим новых игроков в разных сборных. Ведь календарный год прошёл, соответственно, часть футболистов уже в силу возраста меняют команды.

Что у молодёжки: сбор в Турции, два товарняка и новый этап

Молодёжная сборная отправится на мини-сбор в Турцию. У команды Ивана Шабарова запланировано два товарищеских матча – с Узбекистаном (27 марта) и Иорданией (30 марта). Оба соперника в условиях ограниченного выбора действительно статусные. Узбекистан, как мы помним, взял Кубок Азии U19 в 2023 году, соответственно, часть игроков этой сборной может сыграть с Россией. Иордания же будет представлена командой U23, которая в январе этого года дошла до четвертьфинала Кубка Азии.

Вот итоговый состав сборной России:

Вратари: Даниил Ладоха («Родина»), Курбан Расулов («Динамо» Москва), Игнат Тереховский («Акрон»).



Защитники: Матвей Бардачёв («Урал»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо» Махачкала), Даниил Чевардин («Локомотив»), Даниил Плотников («Арсенал»), Артём Хмарин («Краснодар»).



Полузащитники: Егор Гуренко («Тюмень»), Михаил Умников («Волга»), Артём Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН»), Виктор Окишор («Динамо»), Даниил Кондаков («Зенит»), Иван Бобёр («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»).



Нападающие: Александр Помалюк («Волгарь»), Максим Воронов (ЦСКА).

Мы видим в составе много знакомых имён, которые уже мелькают в РПЛ. Отмечаем немалое представительство игроков из ФНЛ. При этом удивляет отсутствие некоторых фамилий – например, 17-летнего Тимофея Маринкина, который уже сыграл в пяти весенних матчах «Динамо». Его не оказалось даже в расширенном списке. Некоторые туда попали, однако не стали выбором в итоговый: Владимир Игнатенко из «Крыльев», спартаковец Никита Массалыга и краснодарец Казбек Мукаилов пропустят этот сбор.

Шабаров не скрывает, что формирует новый костяк, имея в виду футболистов 2007 года рождения. В прошлом цикле они не всегда попадали в заявку, в этот раз их достаточно. Один игрок в составе и вовсе 2008 года – Даниил Кондаков. Но главный тренер едва ли мог проигнорировать парня, который выходит на поле в «Зените». Поэтому для полузащитника это будет дебют на таком уровне. Да и в целом возрастной ценз в команде словно расширяется. Возможно, это связано в том числе с тем, что сборные России U17 – U19 не собираются в эту паузу.

Иван Шабаров старший тренер молодёжной сборной России «В молодёжке наступает время нового поколения. Ребят 2006 года мы активно задействовали в прошлом году, многие из них уже играли за команду. Вместе с ними костяк сформируют футболисты 2007 года рождения, которые получают всё больше игрового времени в своих основных командах».



А что у остальных?

Помимо молодёжной сборной России, встречи проведут и несколько юношеских команд. Игроки 2010 года также отправились на недельный сбор в Турцию. У команды Валентина Гаввы запланировано два товарищеских матча со сверстниками из Иордании. И это уже не просто неофициальные встречи: команда готовится к турниру развития УЕФА, который пройдёт в апреле в Казахстане.

Валентин Гавва старший тренер юношеской сборной России «Не видели ребят с прошлого года – прошло порядка четырёх месяцев. Они повзрослели, изменились. Сборная Иордании — интересный соперник, команда играет в современный футбол. В этой стране сейчас работает много европейских специалистов, поэтому сборные соответствуют требованиям современного футбола. У этой команды хороший выход из обороны, хороший прессинг — нас ждут интересные матчи с необычным соперником».



Также на сборы отправилась сборная России U14 и U15, но они пройдут в Сочи и Краснодаре, а соперниками станут команды местных академий.

Возникает логичный вопрос: почему среди перечисленных возрастов нет сборных U19, U18 или U17. О закрытии этих сборных никто не говорил, так что, вероятно, в РФС просто не смогли подобрать интересные варианты по соперникам. Однако эта практика не нова: в последние годы периодически случалось так, что некоторые возрасты пропускали конкретные международные окна. Но команды, например, могут собраться летом или вообще вне окон ФИФА, если поступит приглашение на какой-то турнир.