Главные интриги стыковых матчей ЧМ-2026. Что там, кроме возможной трагедии Италии?

В Европе рубиться будут мощная Турция, Даку с Албанией и Левандовским. А в межконтинентальной квалификации сыграет вингер «Спартака».

До чемпионата мира остаётся менее трёх месяцев. Но пока что известны не все 48 команд-участниц. Впереди – межконтинентальные стыковые матчи и квалификационный раунд плей-офф в Европе. Мы узнаем оставшиеся шесть сборных, которые поедут на турнир в США, Мексику и Канаду. Рассказываем о главных интригах предстоящих стыков.

Италия наконец-то выйдет на ЧМ?

Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира в России и Катаре. Хотя итальянцы – четырёхкратные чемпионы мира, чаще побеждала только Бразилия (5). В обоих случаях Италия оставалась без ЧМ после стыков. В 2017-м они уступили Швеции, в 2022-м – Северной Македонии. Теперь команда под руководством Дженнаро Гаттузо совершит третью попытку преодолеть квалификацию. В полуфинале плей-офф итальянцам предстоит домашний матч с Северной Ирландией. А в случае победы они сыграют в гостях с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной. Тяжёлый жребий.

Хотя Италия – всё равно фаворит своей сетки. Но и в прошлых стыках, во встречах с Швецией и Северной Македонией, от команды также не ждали поражений. Настрой, конечно, будет максимальный, третий подряд ЧМ пропускать никак нельзя. Но только его не хватит.

Будут ли ещё дебютанты на чемпионате мира?

Сразу у пяти сборных есть шанс попасть на чемпионат мира впервые. Северная Македония, Албания и Косово постараются преодолеть европейскую квалификацию. А Новая Каледония и Суринам зарубятся в межконтинентальных стыках. Северомакедонцы в полуфинале сыграют с Данией (если пройдут, то далее – Чехия/Ирландия), албанцы – с Польшей (Украина/Швеция), косовары – со Словакией (Турция/Румыния). Все потенциальные дебютанты проведут первые встречи в гостях. Новую Каледонию ждёт 1/2 финала с Ямайкой (в случае победы встретятся с ДР Конго), Суринам – с Боливией (далее – Ирак).

Турция со звёздами воспользуется шансом?

У сборной Турции собралась очень мощная команда. Вратарь Угурджан Чакыр, защитники Зеки Челик, Ферди Кадыоглу, Мерих Демирал, полузащитники Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, а также форварды Кенан Йылдыз, Барыш Алпер Йылмаз и Керем Актюркоглу. Классный состав! Турки уже выходили в четвертьфинал Евро-2024, теперь же команда хочет попасть на ЧМ-2026.

Сетка у команды Винченцо Монтеллы не самая трудная. Сначала турки сыграют дома с Румынией, а если одержат победу, то встретятся со Словакией/Косовом (в гостях). Турция по составу на порядок круче любой из этих трёх сборных. Так что у команды отличные шансы попасть на первый за 24 года чемпионат мира!

Сыграет ли Левандовски на ещё одном ЧМ?

Сборная Польши в XXI веке сыграла на четырёх чемпионатах мира из шести (2002, 2006, 2018 и 2022). Главная звезда команды Роберт Левандовски принял участие в двух последних турнирах. За семь встреч форвард забил всего два мяча: Саудовской Аравии (2:0) на групповом этапе ЧМ-2022 и в 1/8 финала – Франции (1:3). В 2018 году поляки не вышли в плей-офф, а в 2022-м остановились в первом раунде.

Теперь у Левандовского есть третий шанс отобраться на чемпионат мира с Польшей. Для этого команде сначала нужно обыграть дома Албанию, а затем – разобраться в гостях с победителем матча Украина – Швеция. Тяжёлая, но проходимая сетка. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кевин Де Брёйне и Лука Модрич едут на свой последний ЧМ. Составит ли им компанию польская суперзвезда?

Швеция исправится после провала в отборочном турнире?

Сборная Швеции обладает шикарным подбором футболистов в атаке. У команды есть Виктор Дьёкереш, Александер Исак, Энтони Эланга и Руни Барджи. Однако команда провалилась в отборе ЧМ-2026, набрав всего два очка в шести турах в группе со Словенией, Косовом и Швейцарией. Но благодаря Лиге наций шведам предоставляется второй шанс квалифицироваться на турнир.

Сетка у команды Грэма Поттера очень непростая. В полуфинале ждёт матч с Украиной, а в случае победы – домашняя встреча в Стокгольме с Польшей/Албанией. Швеции в стыках не поможет Александер Исак, восстанавливающийся после перелома ноги. Без звёздного форварда «Ливерпуля» шведы постараются пройти на ЧМ-2026. Напомним, команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России, однако пропустила следующий турнир в Катаре.

От каких сборных ждём камбэк после долгого отсутствия?

Выше мы отметили, что спустя долгое время на чемпионат мира могут выйти Италия (впервые с 2014 года) и Турция (2002). Но этот список намного больше. Также на турнире давно не выступали Босния и Герцеговина (с 2014-го), Северная Ирландия (1986), Украина (2006), Словакия (2010), Румыния (1998), Чехия (2006) и Ирландия (2002). Из межконтинентальных стыков на чемпионат мира впервые за 28 лет может отобраться Ямайка, а также Боливия (впервые с 1994-го), Ирак (1986) и ДР Конго (1974). В общем, нас гарантированно ждут несколько камбэков спустя длительный срок.

Кто пробьётся на чемпионат мира через межконтинентальные стыки?

26 и 31 марта состоятся встречи в межконтинентальных стыках. Матчи пройдут в Мексике. В полуфиналах мини-турнира сыграют Новая Каледония – Ямайка и Боливия – Суринам. Победитель первой пары далее встретится с ДР Конго, второй – с Ираком. Мы же отдельно следим за сборной ДР Конго: за неё выступает вингер «Спартака» Тео Бонгонда. Потенциально ещё один представитель РПЛ на чемпионате мира!