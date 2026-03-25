Матч-центр:
Главные интриги стыковых матчей ЧМ-2026. Что там, кроме возможной трагедии Италии?
Никита Паглазов
В Европе рубиться будут мощная Турция, Даку с Албанией и Левандовским. А в межконтинентальной квалификации сыграет вингер «Спартака».

До чемпионата мира остаётся менее трёх месяцев. Но пока что известны не все 48 команд-участниц. Впереди – межконтинентальные стыковые матчи и квалификационный раунд плей-офф в Европе. Мы узнаем оставшиеся шесть сборных, которые поедут на турнир в США, Мексику и Канаду. Рассказываем о главных интригах предстоящих стыков.

Италия наконец-то выйдет на ЧМ?

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Северная Ирландия
Сборная Италии пропустила два последних чемпионата мира в России и Катаре. Хотя итальянцы – четырёхкратные чемпионы мира, чаще побеждала только Бразилия (5). В обоих случаях Италия оставалась без ЧМ после стыков. В 2017-м они уступили Швеции, в 2022-м – Северной Македонии. Теперь команда под руководством Дженнаро Гаттузо совершит третью попытку преодолеть квалификацию. В полуфинале плей-офф итальянцам предстоит домашний матч с Северной Ирландией. А в случае победы они сыграют в гостях с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной. Тяжёлый жребий.

Дженнаро Гаттузо Подробнее

Хотя Италия – всё равно фаворит своей сетки. Но и в прошлых стыках, во встречах с Швецией и Северной Македонией, от команды также не ждали поражений. Настрой, конечно, будет максимальный, третий подряд ЧМ пропускать никак нельзя. Но только его не хватит.

От Дель Пьеро, Буффона и Мальдини — к мучениям:
Италию в стыках за ЧМ ждёт жесть. Как и почему великая сборная стала средненькой?
Италию в стыках за ЧМ ждёт жесть. Как и почему великая сборная стала средненькой?

Будут ли ещё дебютанты на чемпионате мира?

Мирлинд Даку в сборной Албании

Фото: Armando Babani/Getty Images

Сразу у пяти сборных есть шанс попасть на чемпионат мира впервые. Северная Македония, Албания и Косово постараются преодолеть европейскую квалификацию. А Новая Каледония и Суринам зарубятся в межконтинентальных стыках. Северомакедонцы в полуфинале сыграют с Данией (если пройдут, то далее – Чехия/Ирландия), албанцы – с Польшей (Украина/Швеция), косовары – со Словакией (Турция/Румыния). Все потенциальные дебютанты проведут первые встречи в гостях. Новую Каледонию ждёт 1/2 финала с Ямайкой (в случае победы встретятся с ДР Конго), Суринам – с Боливией (далее – Ирак).

Турция со звёздами воспользуется шансом?

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Не начался
Румыния
У сборной Турции собралась очень мощная команда. Вратарь Угурджан Чакыр, защитники Зеки Челик, Ферди Кадыоглу, Мерих Демирал, полузащитники Арда Гюлер, Хакан Чалханоглу, а также форварды Кенан Йылдыз, Барыш Алпер Йылмаз и Керем Актюркоглу. Классный состав! Турки уже выходили в четвертьфинал Евро-2024, теперь же команда хочет попасть на ЧМ-2026.

Кенан Йылдыз

Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Сетка у команды Винченцо Монтеллы не самая трудная. Сначала турки сыграют дома с Румынией, а если одержат победу, то встретятся со Словакией/Косовом (в гостях). Турция по составу на порядок круче любой из этих трёх сборных. Так что у команды отличные шансы попасть на первый за 24 года чемпионат мира!

Два мегаталанта сборной Турции вытащат команду на ЧМ?
«Реал» против «Юве» — батл Гюлера и Йылдыза. Таких талантов в истории Турции ещё не было
«Реал» против «Юве» — батл Гюлера и Йылдыза. Таких талантов в истории Турции ещё не было

Сыграет ли Левандовски на ещё одном ЧМ?

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Польша
Не начался
Албания
Сборная Польши в XXI веке сыграла на четырёх чемпионатах мира из шести (2002, 2006, 2018 и 2022). Главная звезда команды Роберт Левандовски принял участие в двух последних турнирах. За семь встреч форвард забил всего два мяча: Саудовской Аравии (2:0) на групповом этапе ЧМ-2022 и в 1/8 финала – Франции (1:3). В 2018 году поляки не вышли в плей-офф, а в 2022-м остановились в первом раунде.

Роберт Левандовски Подробнее

Теперь у Левандовского есть третий шанс отобраться на чемпионат мира с Польшей. Для этого команде сначала нужно обыграть дома Албанию, а затем – разобраться в гостях с победителем матча Украина – Швеция. Тяжёлая, но проходимая сетка. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Кевин Де Брёйне и Лука Модрич едут на свой последний ЧМ. Составит ли им компанию польская суперзвезда?

Швеция исправится после провала в отборочном турнире?

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Швеция
Сборная Швеции обладает шикарным подбором футболистов в атаке. У команды есть Виктор Дьёкереш, Александер Исак, Энтони Эланга и Руни Барджи. Однако команда провалилась в отборе ЧМ-2026, набрав всего два очка в шести турах в группе со Словенией, Косовом и Швейцарией. Но благодаря Лиге наций шведам предоставляется второй шанс квалифицироваться на турнир.

Виктор Дьёкереш

Фото: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

Сетка у команды Грэма Поттера очень непростая. В полуфинале ждёт матч с Украиной, а в случае победы – домашняя встреча в Стокгольме с Польшей/Албанией. Швеции в стыках не поможет Александер Исак, восстанавливающийся после перелома ноги. Без звёздного форварда «Ливерпуля» шведы постараются пройти на ЧМ-2026. Напомним, команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России, однако пропустила следующий турнир в Катаре.

Как шведы попали в стыки:
Топовая Швеция проваливает отбор ЧМ — 1 очко и последнее место. Но в стыках 100% сыграет
Топовая Швеция проваливает отбор ЧМ — 1 очко и последнее место. Но в стыках 100% сыграет

От каких сборных ждём камбэк после долгого отсутствия?

Сборная Чехии

Фото: Christian Hofer — UEFA/UEFA via Getty Images

Выше мы отметили, что спустя долгое время на чемпионат мира могут выйти Италия (впервые с 2014 года) и Турция (2002). Но этот список намного больше. Также на турнире давно не выступали Босния и Герцеговина (с 2014-го), Северная Ирландия (1986), Украина (2006), Словакия (2010), Румыния (1998), Чехия (2006) и Ирландия (2002). Из межконтинентальных стыков на чемпионат мира впервые за 28 лет может отобраться Ямайка, а также Боливия (впервые с 1994-го), Ирак (1986) и ДР Конго (1974). В общем, нас гарантированно ждут несколько камбэков спустя длительный срок.

Кто пробьётся на чемпионат мира через межконтинентальные стыки?

Тео Бонгонда

Фото: Visionhaus/Getty Images

26 и 31 марта состоятся встречи в межконтинентальных стыках. Матчи пройдут в Мексике. В полуфиналах мини-турнира сыграют Новая Каледония – Ямайка и Боливия – Суринам. Победитель первой пары далее встретится с ДР Конго, второй – с Ираком. Мы же отдельно следим за сборной ДР Конго: за неё выступает вингер «Спартака» Тео Бонгонда. Потенциально ещё один представитель РПЛ на чемпионате мира!

Хотя ещё месяц назад стыки в Мексике были под угрозой:
До ЧМ-2026 несколько месяцев, а в Мексике ад. Турнир правда под угрозой?
До ЧМ-2026 несколько месяцев, а в Мексике ад. Турнир правда под угрозой?
