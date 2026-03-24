Изменения в топ-2, мощный «Ротор» и шедевр Уткина. Самый голевой тур сезона Первой лиги

«Родина» вырвалась на вторую строчку, а «Челябинск» впервые проиграл дома. Главное о каждом матче — в этом обзоре.

Лига Pari обычно воспринимается как не самый результативный чемпионат. Иногда, конечно, бывают завалы по голам. Но не сейчас! 31 гол в девяти матчах – рекорд сезона. Ниже – все детали прошедшего тура.

«Ротор» остановил «Факел»

Команда Дмитрия Парфёнова прервала серию без побед (она длилась шесть матчей). Причём сделала это в максимально ярком стиле. В первом тайме «Ротор» просто смял «Факел» – давление, быстрые атаки, удары с разных позиций. Три попадания в каркас и тотальное доминирование. Помогла смена схемы от Парфёнова – «Ротор» перешёл на 4-2-3-1, где роль «десятки» исполнил Артём Симонян.

Таким слабым «Факел» в этом сезоне болельщики не видели даже при Игоре Шалимове. На 22-й минуте Абу-Саид Эльдарушев конвертировал преимущество хозяев в гол. Если бы не спасения Игоря Обухова, то «Ротор» по итогам первого тайма точно вышел бы на разгромную разницу.

После перерыва «Факел» ожил, однако волгоградцы грамотно закрылись в обороне. Василенко пытался поменять игру заменами (даже выпустил трёх профильных форвардов), но «Ротор» удержал нужный счёт. Воронежцы проиграли впервые с октября. На турнирное положение это никак не повлияло – у «Факела» пока что огромный запас по очкам. А вот волгоградцы сократили отставание от зоны стыков.

«Уфа» оживает

Тут нужна картинка с Омари Тетрадзе и подписью «Уфу» похоронить хотели? Наааааа!». Всего пару недель назад реально казалось, что команда летит в пропасть. Травмы, дефицит игроков на ключевых позициях, не самая мощная зимняя трансферная кампания. Однако каким-то образом Тетрадзе взбодрил своих футболистов – уже вторая победа подряд.

Во встрече с ульяновской «Волгой» хозяева продемонстрировали удушающий прессинг и хорошую реализацию на стандартах – на 20-й минуте розыгрыш углового закончился голом Дениса Кутина. Вскоре «Уфа» могла забить ещё, но Егор Бабурин спас гостей.

«Волга» ответила несколькими опасными атаками, однако в дело вмешался арбитр Владимир Шамара. Он просто проигнорировал два момента, когда футболисты «Уфы» сыграли рукой в своей штрафной. После одного из таких эпизодов хозяева убежали в контратаку и забили второй. Владислав Камилов зарядил издали.

Во втором тайме «Волга» окончательно вернулась в игру. Были моменты у Айдара Хабибуллина и Дмитрия Каменщикова, когда мяч попал в штангу после углового. На 85-й минуте гости всё-таки отыграли один мяч – Артур Мурза сложился и красиво прошил Александра Беленова.

Важнейшие три очка для «Уфы» – теперь она всего на одно очко отстаёт от «Волги». Но в Ульяновске надолго запомнят такое судейство.

«КАМАЗ» наконец-то победил

Безвыигрышная серия челнинцев растянулась до семи матчей. Если бы не осечки конкурентов, «КАМАЗ» давно сполз бы в середину таблицы. Да и матч с «Черноморцем» начался не по плану. Уже на четвёртой минуте Олег Николаев забил курьёзный гол – навесил в штрафную, однако мяч свалился с ноги и влетел в ближний угол ворот Евгения Замерца. Школа Юрия Ковтуна.

Впрочем, «Черноморец» зря разбудил зверя. Главным героем встречи стал Мухаммад Султонов. 33-летний полузащитник сначала забил сам, а потом выдал голевую на Руслана Аюкина.

После перерыва «КАМАЗ» захватил контроль над игрой. 1,44 xG против 0,82 у «Черноморца», 17:9 по ударам – очень уверенный футбол от команды Антона Хазова. На 89-й минуте вышедший на замену Андрей Солодухин поставил точку, забив свой первый гол за челнинцев. Удивительно, но «КАМАЗ» до сих пор располагается в непосредственной близости от стыков. Правда, клуб не подавал документы на лицензию РФС-1. Будет просто биться за свой престиж.

«Черноморец» же в опасности – «Уфа» благодаря двум победам подряд подобралась очень близко.

«Арсенал» с помощью стандартов сломал «СКА-Хабаровск»

Давно мы не видели такой яркий «Арсенал». Два весенних матча получились слишком унылыми, поэтому никто не ждал от Тулы каких-либо подвигов в Хабаровске. Тем более уже на 23-й минуте хозяева вышли вперёд. Хакобо Алькальде реализовал пенальти (на счету воспитанника «Атлетико» шесть голов в этом сезоне). «Арсенал» быстро отыгрался – заработал свой пенальти. Милош Брнович не промахнулся с «точки».

Черногорец вообще выдал матч жизни. На 34-й минуте именно он навесил от углового флага на Даниила Пенчикова. Пятый гол защитника туляков – в 28 лет у воспитанника «Зенита» прорезался бомбардирский талант. Во втором тайме Брнович оформил ещё одну голевую передачу – разыграл штрафной и нашёл пасом Илью Азявина.

Из «СКА-Хабаровск» после третьего пропущенного выпустили воздух – хозяева так и не вернулись в игру. После матча Алексей Поддубский в фирменном стиле подвёл итоги встречи: «Безобразно играли, полностью проиграли единоборства. Но при такой безобразной игре два пенальти чистых должны были ставить – не поставили. Могли спастись, однако большего мы недостойны были сегодня. Команда – благотворительный фонд. «Черноморцу» нужны очки – пожалуйста, Туле нужны были очки – забирайте. Так нельзя».

Кашчелан ушёл, но проблемы остались

Матч с «Нефтехимиком» стал для «Сокола» первым после отставки Младена Кашчелана и прихода Евгения Харлачёва. Спойлер – ничего не поменялось. Даже схема с тремя центральными защитниками осталась прежней. Хотя Харлачёв всё-таки попробовал 3-5-2 вместо привычных для «Сокола» 3-4-3.

Уже на пятой минуте Ислам Машуков открыл счёт, спокойно перебросив вышедшего из ворот Тимура Крайкова. На 23-й минуте бывший форвард «Алании» оформил дубль, реализовав пенальти.

После перерыва «Сокол» немного прибавил в движении на чужой половине поля и создал несколько моментов. Однако Алексея Голиянина в очередной раз подвела реализация. В этом сезоне форвард саратовцев нанёс 20 ударов по чужим воротам. Забил всего один гол. У Харлачёва есть причина окружить себя пивом (безалкогольным).

На 87-й минуте Андрей Никитин оформил разгром. «Сокол» уже сыграл 13 таймов без забитых мячей. И если при Кашчелане хотя бы можно было забетонировать свою штрафную (иногда), то сейчас нет даже примерного понимания, за счёт чего команда сдвинется с последнего места.

«Урал» доигрался – нарвался на Сергея Ташуева

Манежное дерби закончилось в пользу «Енисея». Хотя старт матча остался за «Уралом» – на 15-й минуте счёт открыл Силвие Бегич. Хозяева могли добить соперника, но Роман Акбашев и Мартин Секулич не реализовали свои шансы.

Ближе к перерыву «Енисей» перехватил инициативу. Ташуев постепенно меняет команду – сейчас пробует схему 4-2-3-1 с Егором Ивановым в роли «десятки». Появляется компактность в центре поля, а 33-летний хавбек на топовом (по меркам Первой лиги) уровне связывает линии полузащиты и атаки.

Именно Иванов сравнял счёт на 43-й минуте. После перерыва Евгений Харин снова вывел «Урал» вперёд. Кстати, за этот гол Ташуев на пресс-конференции персонально разнёс Оливье Кенфака: «Конечно, он виноват – не уследил за Хариным. Проспал. Я ему ещё сказал: «Ты что, по Сахаре в этом моменте гулял, на верблюдов смотрел?» Будет наказан».

Казалось, всё идёт ко второй домашней победе подряд. Однако на 82-й минуте Иванов подхватил мяч в центре поля и мощным ударом отправил его под перекладину. Один из лучших голов этого сезона!

Видимо, «Урал» после такого улетел в глубокий нокаут. Астемир Хашкулов спустя три минуты сделал счёт 3:2 в пользу «Енисея». А на 90+5-й минуте Александр Надольский обозначил окончательные 4:2. Гениальный перевёртыш от Ташуева. «Урал» сам отдал матч. Третье место, четыре очка в четырёх матчах, провалы в обороне – всё это в программе «Березуцкий. Итоги».

Ничейный синдром «Спартака»

Четвёртая ничья подряд, восемь матчей без побед – такая полоса сейчас у костромского «Спартака». При этом команда всё равно держится на четвёртом месте. «Шинник» приехал на «Арену Химки» в боевом настроении и открыл счёт на 16-й минуте. Артур Галоян с линии штрафной пробил прямо в Даниэля Саппу. Аргентинский вратарь передал привет Роберту Санчесу – плохо зафиксировал простой мяч и запустил его в сетку.

Впрочем, «Спартак» быстро вернулся в игру. Особенно постарались Марат Тлехугов и Амур Калмыков. Саппа исправился за свою ошибку – именно после его заброса со стандарта костромичи разогнали голевую атаку. На счету Калмыкова уже 12 голов в этом сезоне. До повторения персонального рекорда в Первой лиге (13) остался всего один мяч.

В начале второго тайма «Спартак» мог выйти вперёд, однако Тимофей Митров справился с ударом Джордже Пантелича. После этого игра быстро затухла, всех устроила ничья.

Кононов увёз победу из Челябинска

Матч между «Торпедо» и «Челябинском» получился довольно вязким. Роман Пилипчук выкатил схему с тремя центральными защитниками – хозяева много владели мячом, но редко создавали моменты. Ситуация изменилась на 20-й минуте, когда Вильфрид Эза зацепился за мяч в штрафной и сделал передачу на Дениса Самойлова, который пробил прямо во вратаря.

Ответ «Торпедо» был намного острее. После передачи Даниила Уткина обязан был забивать Александр Юшин, однако Даниил Голиков спас «Челябинск». Кстати, отметим, что Пилипчук поменял основного вратаря. Тренер ещё после матча со «Спартаком» (3:3) критиковал Илью Тусеева. Видимо, 2:2 с «Волгой» стали для Пилипчука последней каплей.

Голиков проявил себя здорово – отразил семь ударов. Всего их было восемь – на 81-й минуте Уткин всё-таки забил с передачи Юшина. Получился мини-шедевр. До этого «Челябинск» упустил выгодный момент – Хетаг Кочиев после розыгрыша углового опасно пробил под перекладину. Ростислав Солдатенко отразил удар и перевёл мяч в каркас ворот.

Уверенный матч от «Торпедо» – футболисты неплохо поздравили Олега Кононова с 60-летием.

«Родина» разнесла «Чайку»

Заключительный матч тура превратился в настоящий голевой фестиваль. Гости сами ввязались в открытый футбол. Играть в такое против «Родины» – тактика камикадзе.

Причём «Чайка» снова выдала крутой стартовый отрезок. На седьмой минуте Артём Соколов дальним ударом вывел гостей вперёд. «Родина» проснулась и размазала соперника по газону. 4:1 к перерыву – такие разгромы редко попадаются в Первой лиге. Голами отметились Андрей Егорычев, Иван Тимошенко, Магомедхабиб Абдусаламов и Артём Максименко. Во втором тайме Хуан Диас выпустил зимних новичков – Теодоро Арсе и Керфалу Сиссоко. Они и организовали пятый гол.

На 89-й минуте «Чайка» отыграла один мяч. Станислав Библик забил пятый гол в сезоне. «Родина» опередила «Урал» и закрепилась на втором месте – если бы не осечка в Хабаровске, то у команды Хуана Диаса был бы 100-процентный результат весной. Но даже так хватило для долгожданного прорыва в топ-2.