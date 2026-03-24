«Зенит» и «Локо» заимствуют «чемпионскую» фишку «Арсенала». Но это не чит-код

Это статья тактического автора «Чемпионата» Антона Михашенка в нашей регулярной рубрике «1442».

Защитники бывают двух видов. Первые попадают к Джанпьеро Гасперини и становятся центральными. Даже если ты всю жизнь до этого был крайним защитником с достаточно высоким ростом, Гасперини сделает из тебя одного из крайних центральных в оборонительной тройке. Для парадигмы тотального персонального прессинга ему нужны очень мобильные центральные защитники. В какой-то момент Гасперини (справедливо) прикинул, что заводские настройки скорости крайних защитников обычно выше, чем у центральных.

Второй вид защитников попадает к Микелю Артете. Неважно, кем ты был до этого: у Артеты ты станешь крайним защитником. Баскский тренер идёт от обратного: у меня нет жёстких персональных ориентировок, мы удерживаем оборону в 4-4-2. Между линий всё контролируется, и единственное, что есть у соперников, – фланги, откуда могут идти подачи. Если подача пойдёт на дальнюю штангу, то как с ней справится традиционно невысокий крайний защитник? Ему будет сложно. Поэтому нужно найти таких центральных защитников, которые умеют доходить в атаке до чужой штрафной, но при этом антропометрически способны бороться на дальней штанге. Мы рассказывали об этом подробнее в одном из текстов серии «Футбол-2026».

«Динамо» забило «Зениту» в минувшем туре РПЛ мяч, который очень сильно разозлил бы Артету. Если говорить языком фактов, у такого мяча не было почти никаких шансов влететь в ворота «Арсенала». В момент подачи Густаво Мантуан запускает своего соотечественника Артура Гомеса из-за спины на дальней штанге. Мантуану не хватает умения выбрать момент для прыжка, как у центрального защитника, умения прочитать игрока за спиной, как у центрального защитника, и умения поставить корпус, которое есть у центрального защитника для пожарного выхода из ситуации: ты можешь проиграть эпизод, но нельзя дать сопернику выиграть его чисто, дать пробить в полную силу . Мантуан допускает возможность нанести акцентированный удар.

Похожий эпизод из матча «Арсенала»? Коди Гакпо из «Ливерпуля» выше Артура Гомеса почти на 20 см, но добраться до мяча акцентированно ему не дают. Воспитывавшийся центральным защитником Юрриен Тимбер научился справляться с такими эпизодами даже против нападающих выше, чем он (Гакпо выше не только Артура, но и Тимбера). Юрриен проверяет, что происходит у него за спиной, вовремя выпрыгивает и – самое главное – не позволяет сопернику манипулировать собой. Напротив: он усложняет Гакпо жизнь так, что тот не может сыграть на опережение, вынужден тянуться, и даже если пробьёт, то мяч долетит до вратаря спущенным.

Именно поэтому в матчах со «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» заимствовал у Микеля Артеты совет по предотвращению подобных ситуаций: в позицию правого защитника по ходу двух важных игр выходил Ванья Дркушич. C «Динамо» это имело смысл не только в контексте гола, которому позволил состояться Мантуан. Сергей Семак хорошо видел, что у «Динамо» активно разминается Иван Сергеев – мощный центральный нападающий, который умеет находить зоны между дальними от мяча центральным и крайним защитником. Использовать Мантуана в позиции одного из таких крайних защитников становилось опасно.

Когда Сергеев появился в зоне, откуда производятся замены, там же возник и Дркушич. На поле они вышли одновременно, и несколько раз за оставшееся время происходила одна и та же ситуация: Сергеев пытался открыться в штрафной, но его партнёр по «Динамо», готовый сделать навес, понимал, что всё перекрыто – Дркушич здорово контролировал нападающего перед собой и был готов не проиграть контактную борьбу.

Дркушич и «Зенит» – не единственный пример заимствования хорошо действующего приёма. Высокий левоногий центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон окончательно переехал на левый фланг обороны и часто выручает «Локомотив» в подобных ситуациях. Бразилец в позиции номинального крайнего защитника выигрывает больше верховых единоборств, чем в привычной ему роли центрального защитника. Это становится особенно важным для «Локо», потому что в некоторых ситуациях после потери они оставляют свободными фланги, где можно развить атаку и подать в штрафную.

Однако этот ход не является чит-кодом. У него есть очевидные преимущества, но и возможные недостатки тоже присутствуют.

Во-первых, этот защитник должен быть не просто высоким, но и хорошим с мячом – не тратить много времени между касаниями, обладать достаточной техникой.

Во-вторых, из-за специфики расположения крайних защитников их проще прессинговать, чем центральных защитников. Если ты играешь в центре, то даже если нападающий летит активно давить на тебя с одной стороны, ты всегда можешь развернуться в другую и сыграть туда. В позиции крайнего защитника вещи складываются иначе: с одной стороны – прессингующий соперник, а с другой – боковая линия. Сыграть становится некуда.

Именно так возникают ситуации, когда прессингующий соперник может залезть тебе под кожу в отборе. Пользуясь своим преимуществом в мобильности (центральные защитники в позиции крайних обычно проигрывают в этом прессингующим вингерам) и тем фактом, что у защитника ограниченный спектр вариантов, вингер может буквально отжать мяч у Дркушича или любого другого центрального защитника в позиции крайнего.

