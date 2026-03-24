Громкая отставка в «Серебре». Почему «Зенит» убрал тренера, мечтавшего занять место Семака

Коноплёв подготовил ярких игроков, но результаты второй команды на старте года явно не понравились Андрею Аршавину.

Первая отставка в Leon-Второй лиге «А» получилась максимально неожиданной. В прошлом сезоне «Зенит-2» катком прошёлся по своей группе в дивизионе «Б» и оформил повышение в классе. Старт в «Серебре» не удался – команда набрала всего одно очко в четырёх матчах. Итог – главный тренер Константин Коноплёв уволен.

Неужели от «Зенита-2» ожидали большего?

Кто такой Коноплёв?

Раньше у «Зенита-2» были тренеры с громкими именами – Владислав Радимов и Константин Зырянов. Коноплёв пусть и не так известен, но фанаты из Санкт-Петербурга хорошо помнят хавбека, который провёл в «Зените» пять лет. Он выигрывал бронзовые и серебряные медали чемпионата России, завоевал Кубок Премьер-Лиги, застал Юрия Морозова и Властимила Петржелу. И даже вызывался в сборную России (когда тренером был Валерий Газзаев), хотя так за неё и не сыграл.

Карьеру Коноплёва испортили травмы. К концу 2010-х он окончательно завязал с профессиональным с футболом. С 2011 года начал работать в академии «Зенита».

Константин Коноплёв в роли игрока «Зенита» Фото: Игорь Уткин/ТАСС

В какой-то степени молодому тренеру повезло, что его назначили работать с ребятами 2005 года рождения. Получился довольно сильный поток. Среди уже известных игроков – Данила Козлов (ЦСКА), Никита Лобов («Рубин»), Алексей Барановский («Уфа»), Александр Дёгтев («Сочи»), а также игравшие с командой на год старше Матвей Бардачёв («Урал») и Никита Базилевский («Акрон»).

Коноплёв предложил игрокам большую свободу действий на поле и погружал в дополнительные детали, чтобы футболисты пробовали себя в разных амплуа. Например, на протяжении пары лет его команда играла по схеме 3-4-3 вместо привычных 4-3-3, по которой играли юношеские составы «Зенита» и другие футбольные школы.

Константин Коноплёв экс-тренер «Зенита-2» — в интервью «Спорту день за днём» «Есть распространённое мнение, что в первую очередь тренеры должны вырастить хороших и воспитанных людей. Но у меня другая позиция. Понятно, что это сопутствует обучению, но главная цель — вырастить своего Де Брёйне».

Команда Коноплёва побеждала в разных всероссийских соревнованиях по своему возрасту и стала чемпионом ЮФЛ-2. После этого тренер пошёл на повышение и возглавил молодёжную команду «Зенита». Три сезона подряд перед Коноплёвым ставили задачу выиграть МФЛ, однако все три раза парни останавливались в шаге от титула. Сначала помешал «Краснодар». Потом – «Локомотив» и ЦСКА. Кстати, в 2025-м молодёжка «Зенита» всё-таки взяла золотые медали. Но уже без Коноплёва.

Хотел возглавить «Зенит», взял титул во Второй лиге

Несмотря на три серебра МФЛ подряд, в клубе высоко оценили работу Коноплёва. По нашей информации, его даже рассматривали в качестве потенциального сменщика Сергея Семака в долгосрочной перспективе. В 2024-м Коноплёв возглавил «Зенит-2», который уже давно изучает пространство за пределами Первой лиги (в последний раз играли там в сезоне-2018/2019). Перед командой поставили задачу – чемпионство в группе 2 дивизиона «Б».

Под это дело в «Зенит-2» вернули Кирилла Столбова, который оформил 6+7 по «гол+пас» в 22 матчах. Также приехали футболиты постарше – Илья Булыгин, Александр Егурнев и Кирилл Косарев. Также в команду попали опытные Денис Терентьев и Дмитрий Барков.

«Зенит-2» проиграл лишь один матч из 28 (уступили «Спартаку-2» со счётом 0:2) и обеспечил титул за три тура до финиша. На результатах не сказались даже изменения в составе – по ходу сезона уехали Никита Лобов («Рубин»), Кирилл Обонин («Балтика») и Евгений Пшёнников («Волга» Ульяновск). Основной «Зенит» иногда отдавал Сергея Волкова и Дмитрия Васильева. Также во Второй лиге иногда бегал Вадим Шилов. Самым результативным игроком стал 20-летний Тимур Иванов – на его счету 13+7 в чемпионском сезоне.

Тимур Иванов из «Зенита-2» Фото: fc-zenit.ru

Многие ждали, что «Зенит-2» покажет такое же качество футбола и в «Серебре». Коноплёв строил аккуратные прогнозы – в интервью для «Спорта день за днём» говорил о задаче сохранить прописку в буфере. И параллельно объявил о желании когда-нибудь возглавить первую команду «Зенита».

Константин Коноплёв экс-тренер «Зенита-2» «Мечта возглавить «Зенит»? Как её не может быть? Конечно же, есть. Я представляю для себя, что это будет достаточно трудно. Но, наверное, у каждого тренера, который прошёл 16-летний путь в структуре «Зенита», есть мечта в какой-то момент оказаться в первой команде и приносить своими знаниями и действиями пользу родному клубу. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, поэтому, конечно же, такая цель есть».

Однако зимой команда сильно поменялась. Снова разъехались лидеры – Столбов перешёл в «Крылья Советов», Иванов отправился в «Витебск» (чемпионы Беларуси). Из-за травм Коноплёв не мог рассчитывать на Терентьева, Косарева, Баркова и Никиту Вершинина. Также подтянулись ребята из МФЛ вроде Андрея Касаджикова – им точно потребовалось бы время на адаптацию к новым условиям.

Травмы, спорная селекция и разговор с Аршавиным

Вместо дерзкого молодёжного фурора «Зенит-2» обидно закопался на дне «Серебра». Осталась фирменная скорость, но исчезла надёжность в обороне. Чем-то ситуация похожа на «Чайку», которая идёт в подвале Первой лиги. Там собраны бывшие игроки «Спартака-2» и «Сатурна» – классно атакуют, но пропускают в среднем 2,12 гола за игру.

В заявке «Зенита-2» присутствуют опытные футболисты – не только Терентьев, но и Богдан Москвичёв, Арсен Адамов и Александр Ерохин из основы. Впрочем, пока они помогают лишь формально. В действительности даже продление контракта с Булыгиным, который выходит с капитанской повязкой, и подписание защитника «Кубани» Данилы Гайворонского сейчас выглядят ошибкой. На фоне соперников это не те центральные защитники, которые дают команде надёжность. Они так же плывут в тяжёлых матчах. А усиления искать уже негде.

Андрей Аршавин Фото: fc-zenit.ru

Приговором для Коноплёва стали домашние поражения от брянского (1:2) и кировского (2:4) «Динамо». Оба раза «Зенит-2» уверенно начинал игру, забивал первым. В матче с командой Андрея Канчельскиса (речь о Брянске) сломались в концовке. С кировским «Динамо» вообще вели 2:0 (забили Андрей Касаджиков и Максим Хохлов), но развалились во втором тайме. Две грубые ошибки допустил вратарь Максим Зайцев.

На этой же игре состоялся эмоциональный разговор между Коноплёвым и Андреем Аршавиным. Сейчас он занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивным вопросам. Бывший полузащитник «Арсенала» курирует всё, что касается развития молодых игроков и клубной вертикали от детей до второй команды.

Важная ремарка. В эпоху Fan ID активные болельщики из Санкт-Петербурга ходят на все встречи второй команды. Представьте – манеж, фанатские кричалки и барабаны, а Аршавин сидит прямо возле трибуны. 90 минут вам бьют барабаном по голове и настойчиво напоминают, что мусор надо выбрасывать вовремя. Гнев фанатов передался по воздуху. Они уходили с матча, бормоча под нос: «Позорище».

А ведь между двумя домашними играми было ещё и поражение от «Алании» (1:3), которая без денег, без стадиона и без Спартака Гогниева. «Зенит-2» пропустил три мяча в первые 10 минут (!).

Фанаты «Зенита-2» Фото: fc-zenit.ru

При этом после игры с кировским «Динамо» ещё не было решения об отставке Коноплёва. Однако разговор с Аршавиным, видимо, пошёл таким путем, что иного решения не осталось. Буквально на следующий день «Зенит» официально объявил об уходе Коноплёва.

Новым тренером «Зенита-2» назначен Александр Селенков. Именно он руководил молодёжкой, которая взяла золотые медали МФЛ-2025. В Академии «Зенита» Селенков работает с 2005 года. Через него прошли как нынешние игроки «двойки», так и более опытные футболисты – например, Дмитрий Скопинцев, Алексей Гасилин и Дмитрий Чистяков. Селенков уже работал со второй командой, когда был ассистентом Андрея Почепцова. И свои способности ему придётся показывать уже в субботу, 28 марта, на выезде во Владивостоке, где «Зенит-2» сыграет против местного «Динамо».