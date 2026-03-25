Дуран больше помогает Соболеву, а не «Зениту». И уже столкнулся с последствиями такой игры

В матче с «Динамо» Джон Дуран медленно переоделся, подошёл к зоне выхода на поле и дождался, пока к нему подбежит Александр Соболев. Россиянин покинул поле только на 87-й минуте – спасать результат уже не требовалось. Просто выйти и потолкаться за мячи. С этой задачей Дуран справился, но особого энтузиазма в его действиях не считывалось. Три передачи, одна потеря и два единоборства. При этом ни одного выигранного. Вскоре прозвучал финальный свисток, Дуран порадовался вместе со всеми, а потом показал себя журналистам. Один из коллег спросил у Дурана: кто лучше – Криштиану или Соболев? Тот расхохотался, предложил подойти к Александру, а потом с театральной гримасой вышел из беседы. Вообще, креативные перформансы в микст-зонах пока запоминаются даже больше, чем сама игра звезды. Можно вспомнить поцелуй Джона Джона в лысину. Или попытки внедриться в интервью к Луису Энрике и Евгению Латышонку. В эти моменты колумбиец больше похож на шоумена, чем на футболиста. Но ведь надо хоть как-то оправдывать своё подписание?

По-футбольному пока получается не очень. Хотя кто-то скажет, что у форварда уже два гола! Это правда, но оба мяча забиты с пенальти (в РПЛ – «Спартаку», в Кубке – Махачкале). Остальная статистика совсем не впечатляет: 215 минут на поле (в среднем по 36 за матч), ни одного мяча с игры и ни одной голевой передачи. При том что в двух кубковых встречах Дуран получал по 65 минут. Казалось бы, выходи и подтверждай свой уровень. Тем более если учитывать, что соперники не использовали основные сочетания. Но тоже нет: с «Балтикой» ситуацию спас вышедший на замену Соболев, а с Махачкалой – странный пенальти на Кондакове. Его реализовал Дуран, однако в игре с динамовской обороной ему было сложно.

Возможно, Джону чуть не повезло. Очевидно, Семак рассматривал нападающего как первую опцию на весну. Это мы видим по решениям главного тренера в двух стартовых матчах с «Балтикой». Но в них Дуран испытал проблемы, как и вся команда. А потом вышел Соболев – и забил победный. Странно было бы игнорировать россиянина после такого выступления. А ведь всё могло сложиться иначе. Не будь у «Зенита» такого вязкого соперника в первую неделю или реализуй Дуран какой-нибудь момент, мы говорили бы об игроке в другой тональности. Возможно, он сейчас был бы основным с более впечатляющей статистикой. А его конкурент – вторым выбором.

Но всё это гипотетические рассуждения. Фиксируем мы два тезиса:

Дуран не особо помогает «Зениту»; Зато сильно помогает Соболеву.

У Александра весной четыре гола и одна передача за 322 минуты. Для сравнения: за всю осень у него пять мячей. Можно сколько угодно шутить по поводу «плохого мальчика», однако при этом важно констатировать: Александр действительно стал играть иначе. С другим старанием и мотивацией . Теория странная, но, может, и правда конкуренция с нападающим мирового уровня заставила россиянина чуть иначе взглянуть на себя и что-то переосмыслить. Видимо, уровень Лусиано и Кассьерры не был достаточным, чтобы встряхнуть Соболева. Для создания лучшей версии себя потребовался действительно большой мастер.

Важно и то, как ведёт себя Семак. Кто-то из тренеров мог вообще не париться и продолжать ставить Дурана. Ведь все понимают, что это футболист, который может сделать гол из ничего. И по своим индивидуальным качествам колумбиец точно не слабее своего конкурента. Однако главный тренер понимает: посадить на скамейку футболиста, который забивает почти в каждой встрече (не получилось только после двух выходов на замену – с «Балтикой» и Махачкалой) – значит спровоцировать вопросы. В том числе – внутри коллектива. А так – действительно здоровая конкуренция. Один в ней пашет и даёт результат, второй – мотивирует к работе первого, а сам пока даёт базовый минимум – то есть голы с пенальти.

Сергей Семак главный тренер «Зенита», «Соболев сыграл хорошо. Отчасти с этим и связан поздний выход Дурана. Для нападающего, который забил, отдал, двигается, много старается, есть желание… Что ещё требуется? То есть мы видим, что он выкладывается. Что касается Дурана, то он тоже, я думаю, поборолся, сохранил для команды результат. Учитывая то время, которое у него было, он сыграл абсолютно нормально, исходя из ситуации, исходя из того, как складывалась игра. Поэтому не думаю, что Дуран вышел плохо. Он вышел хорошо. А дальше посмотрим, времени много. Кто следующий будет начинать, будет зависеть от того, как ребята будут тренироваться. Конкуренция: здесь ничего личного нет. Кто лучше готов — тот и играет».