Вагнер Лав завершил карьеру – чем запомнился в РПЛ Вагнер Лав: главные события карьеры в ЦСКА, лучшие голы, рейтинг, голосование

Вагнер Лав уходит из футбола. Какой момент его карьеры в России запомнили больше всего?
Анатолий Романов
Вагнер Лав уходит из футбола
Встречу с собакой на поле в «Лужниках»? Хет-трик «Спартаку»? Или, может, гол в финале Кубка УЕФА? Выбирайте!

Вагнер Лав объявил о завершении карьеры! Возможно, лучший легионер в истории РПЛ прощается с футболом в 41 год. Бразилец отыграл за ЦСКА в общей сумме семь лет, дважды уходил и возвращался в московский клуб. Более того, в 2020-м был близок к тому, чтобы вернуться и в третий раз, но тогда армейцы по решению Евгения Гинера отказались от трансфера уже возрастного нападающего.

Вагнер Лав сыграл за ЦСКА и в 2025 году, но в ретроматче:
ЦСКА забил пять голов 20 лет спустя! Это было ретролегендарно! Видео

Провожая Вагнера Лава из футбола, вспоминаем самые яркие моменты его карьеры в России. Что вам запомнилось больше всего? Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга, пишите в комментариях, почему считаете экс-нападающего ЦСКА сильнейшим легионером в нашем футболе. Мы же выбрали для списка не только голы бразильца.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самое запоминающееся событие с Вагнером Лавом в России
Фото: Matthew Ashton — PA Images via Getty Images
1 место

Гол в финале Кубка УЕФА со «Спортингом»

Гол в финале еврокубка – мечта любого футболиста. У Вагнера Лава она сбылась. В 2005 году бразилец забил третий мяч ЦСКА в матче со «Спортингом» в Лиссабоне. На 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу армейцев Даниэль Карвальо и Вагнер убежали в контратаку, и полузащитник вывел своей передачей форварда фактически на пустые ворота – голкипер, выйдя на перехват, не дотянулся до мяча. После этого «Спортинг» был окончательно сломлен.

«Мой самый важный гол за ЦСКА? В финале Кубка УЕФА», – признавался Вагнер. По словам бразильца, его особенно мотивировало и завело перед финалом то, что в день игры болельщики хозяев уже праздновали завоевание трофея. Лиссабон ждал крупной победы «Спортинга», а закончилось всё сенсационным успехом ЦСКА.

Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
2 место

Как приласкал собаку в дерби со «Спартаком»

В мае 2007 года ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в «Лужниках», но то дерби чаще вспоминают не из-за игры, а в связи с забавным случаем по ходу встречи. За несколько минут до конца матча на поле внезапно появилась собака. Она чувствовала себя как на лужайке у дома и смело бегала по газону. Вагнер Лав подошёл к ней, хотел унести животное. Но не тут-то было! Собака не поддавалась, легла на спину. Бразильский форвард приласкал её. Судья Игорь Захаров в шутку показал псу жёлтую карточку, и вскоре незваный гость всё же покинул поле.

«Я пытался убрать собаку с поля, – говорил Вагнер. – Пытался, ласково зовя, вытащить её с поля, но, мне кажется, собаку долгое время никто не ласкал, так как она легла и уже не хотела уходить. Потом подошли ребята и унесли пёсика. Считаю, собака стала частью армейского фольклора… Вспоминаю это с улыбкой. Даже необычно — не каждый день собака выбегает на поле, тем более на таком большом стадионе, как «Лужники». По правде говоря, о матче мало что помню, больше — о собаке».

Фото: ПФК ЦСКА
3 место

Празднование с фуражкой после гола «Осеру»

Когда ЦСКА в 2005 году летел к Кубку УЕФА, Вагнер Лав забил в плей-офф до финала трижды – в домашних матчах с «Бенфикой», «Партизаном» и «Осером». Гол в ворота французов особенно запомнился благодаря тому, как нападающий его отпраздновал. Послав мяч в ворота «Осера», Вагнер на радостях надел фуражку, которую армейцы стянули с головы сотрудника правоохранительных органов!

«Игнашевич схватил у полицейского фуражку и отдал её мне, – вспоминал то празднование Вагнер в интервью для пресс-службы ЦСКА. – Полицейский тоже с нами начал дурачиться. Все были очень счастливы. Думал, нас в тюрьму посадят после такого, но нет».

Шутка с фуражкой стала настолько легендарной, что форвард повторил её в прошлом году в ретроматче, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
4 место

Хет-трик в ворота «Спартака»

«Спартак» был одним из любимых «клиентов» Вагнера Лава. В 18 матчах с принципиальным соперником ЦСКА бразилец забил девять мячей. Самый яркий перформанс нападающий выдал в чемпионате-2008, когда оформил хет-трик в выездной игре в «Лужниках». Команды Станислава Черчесова и Валерия Газзаева встретились в 15-м туре – армейцы отставали от красно-белых на пять очков при двух матчах в запасе. Вагнер своими голами решил исход дерби за 44 минуты. Сначала нанёс точный удар с линии вратарской после розыгрыша штрафного, затем использовал навес юного Алана Дзагоева, а после этого реализовал выход один на один. В результате ЦСКА крупно победил – 5:1.

«Я был счастлив стать частью противостояния со «Спартаком». Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошёл в историю бомбардиров этого дерби. Никогда не забуду победу со счётом 5:1, когда я сделал хет-трик. Мне кажется, та встреча не только вошла в историю моей карьеры, но и осталась в памяти фанатов», – говорил Лав.

Фото: Сергей Федосеев, «Чемпионат»
5 место

Дубль, сорвавший «золотой матч» «Зениту»

В сезоне-2010 ЦСКА сорвал «Зениту» чемпионский банкет, а главным виновником этого стал именно Вагнер Лав. Санкт-Петербург готовился праздновать титул – после 27-го тура команда Лучано Спаллетти опережала на восемь очков «Рубин» и на девять – самих армейцев. При игре в запасе. В случае ничьей с красно-синими в перенесённом матче 18-го тура сине-бело-голубые официально становились обладателями золота. Но ЦСКА стремился в Лигу чемпионов, и его мотивация оказалась даже выше. Команда Леонида Слуцкого выиграла на «Петровском» со счётом 3:1. Вагнер выдал топ-матч – поучаствовал во всех трёх голах! Бразилец забил первый мяч дальним ударом уже на 14-й минуте, после чего организовал голы Марка Гонсалеса и Сейду Думбия. Победа на «Петровском» помогла ЦСКА финишировать в топ-2, а «Зенит» всё же забрал чемпионство.

Фото: РИА Новости
6 место

Как жонглировал мячом на приёме у Владимира Путина

После победы в Кубке УЕФА в 2005 году игроки и штаб ЦСКА были приглашены на приём к президенту РФ Владимиру Путину. Армейцы бурно отметили ту победу, и 20-летнему Вагнеру Лаву, по его собственным словам, не хотелось ехать на официальное мероприятие. Тем не менее пропускать встречу с главой государства было нельзя, так что, даже находясь не в самом оптимальном состоянии, нападающий вместе с другими чемпионами отправился в Кремль. ЦСКА поехал без переводчика, поэтому Вагнер не понимал, что говорит Путин. Бразилец заскучал. И вдруг выкинул трюк – взял мяч, стал чеканить его и затем передал президенту России. Секундный испуг одноклубников Лава от его неожиданного поступка сменился улыбками.

«Путин что-то говорил, все улыбались и хлопали. Там на столе лежал листок бумаги и карандаш. Мы с Даниэлом играли в крестики-нолики и вообще ничего не понимали. Я ещё немного был пьян после прошлой ночи. Потом я сказал Карвальо, что как-то скучно на этой встрече. Пришла идея взять мяч и поиграть с Путиным в футбол. Все русские игроки офигели. Подумали, что это хорошим не кончится. Но когда я взял мяч и показал его Путину, он улыбнулся и попробовал набить несколько раз».

Фото: Getty Images
7 место

Хет-трик в ворота «Нанси»

В еврокубковом сезоне-2008/2009 Вагнер Лав громко пошумел – стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА. В ходе того розыгрыша нападающий ЦСКА забил 11 голов. Оформил дубли в ворота «Славена» и «Фейеноорда», ещё два мяча положил «Астон Вилле» (но в двух матчах), по разу огорчил «Депортиво» и «Шахтёр». А во встрече с «Нанси» во Франции бразилец и вовсе сотворил свой единственный еврокубковый хет-трик в составе ЦСКА. Вагнер оторвался в заключительном для красно-синих матче группового этапа. В первом тайме нападающий отыграл быстрый гол хозяев, в середине второго тайма сделал счёт 3:1, а в концовке забил победный мяч. Этот матч, кстати, стал последним во главе армейцев для Валерия Газзаева. Лав красиво проводил тренера, сыгравшего значимую роль в его карьере.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Любовь Cысоева
8 место

Гол в дебютном матче за ЦСКА

Вагнер Лав сверкнул в первом же матче за ЦСКА после перехода из «Палмейраса» летом 2004-го за € 6,2 млн, по данным Transfermarkt. Бразилец забил в дебютной игре в августе того года. Причём в Лиге чемпионов. Точнее, в квалификации. 20-летний на тот момент нападающий вышел на замену в перерыве ответной игры с «Нефтчи» при счёте 0:0 (первая встреча также завершилась нулевой ничьей), а менее чем через полчаса стал автором второго гола армейцев. Фактически убил интригу. Вагнер Лав классно решил эпизод благодаря индивидуальным действиям: получил мяч у штрафной с висевшим на плечах соперником, резко развернулся, ушёл от другого защитника и неотразимо пробил низом из полукруга. В итоге ЦСКА победил – 2:0. Вышел в следующий этап отбора – на «Рейнджерс», которому бразилец тоже забил и в Москве, и в Глазго.

Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
9 место

Покер в ворота ФК «Москва»

Самый результативный матч Вагнера Лава в России – дерби с ФК «Москва» на финише сезона-2008. В ноябре, в 28-м туре того чемпионата бразилец сотворил покер в ворота «горожан». Всего за час! Армейцы боролись за второе место и путёвку в Лигу чемпионов, опережали на три очка своего главного преследователя – «Динамо». В важнейшей для красно-синих встрече на стадионе имени Стрельцова болельщики увидели шоу одного актёра. Вагнер открыл счёт уже на 6-й минуте, реализовав передачу Алана Дзагоева. В середине первого тайма бразилец сделал дубль – после розыгрыша углового. В начале второго тайма на счету нападающего ЦСКА был уже хет-трик: третий гол Лав забил после сольного прохода. А на 61-й минуте он отличился с паса Милоша Красича. Благодаря куражу форварда армейцы крупно победили – 4:1.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин
10 место

Гол «Спартаку» в финале Кубка России

Вагнер Лав шесть раз завоевал с ЦСКА Кубок России, а победа в 2006-м была особенно сладкой, ведь армейцы разгромили в финале «Спартак» (3:0). Собравший более 60 тыс. болельщиков матч в «Лужниках», несмотря на крупный счёт, сохранял интригу до самого конца. Армейцы до 90-й минуты вели с преимуществом в один мяч, а затем Вагнер убежал с центра поля и своим голом снял все вопросы об исходе дерби. В остальных финалах ЦСКА с Лавом побеждал соперников, которые не были настолько сильным раздражителем для красно-синих – «Химки», «Амкар», «Рубин», «Аланию» и «Анжи».

«Дерби со «Спартаком» — тот матч, который я обожал больше всего. Эту атмосферу и накал страстей. Я понимал, что этот матч значит для всех. Игры со «Спартаком» действительно всегда были особенными для меня», — рассказывал Лав (в интервью для Legalbet).

Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»
11 место

Хет-трик в ворота «Рубина»

В сезоне-2008 ЦСКА выиграл на финише чемпионата борьбу за второе место и путёвку в Лигу чемпионов у московского «Динамо». Армейцы гарантировали себе попадание в топ-2 в предпоследнем туре, когда разнесли дома уже ставший чемпионом «Рубин» (4:0). Шестью днями ранее Вагнер Лав оформил покер в ворота ФК «Москва», но на этом не остановился и продолжил свою ноябрьскую феерию хет-триком во встрече с казанцами. Все три гола бразилец забил во втором тайме – в течение 26 минут. Сначала выиграл у защитников «Рубина» воздушную дуэль, затем сделал дубль, изящно перекинув голкипера Сергея Рыжикова, а в третьей голевой атаке ловко оставил в дураках всю оборону соперника. Тот сезон-2008 Вагнер завершил лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, наколотив 20 мячей.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Крутов
12 место

Ссылка в дубль по решению Валерия Газзаева

По ходу успешного для Вагнера Лава сезона-2008, в котором он стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, бразилец пережил и неприятные дни из-за конфликта с Валерием Газзаевым. Летом главный тренер ЦСКА внезапно решил перевести нападающего в дубль. Старт чемпионата форварду не удался (впрочем, на это повлияла и травма) – после 12 туров у Вагнера было всего два забитых мяча. В тот период у Газзаева накопились претензии к бразильцу, тренера ЦСКА не устраивало поведение звезды и его отношение к делу.

«Мы сделали это из-за слабой игры и недостойного поведения футболиста. Любой игрок должен уважать команду, партнёров и болельщиков», – так объяснил своё решение Газзаев.

Тренер армейцев идеально почувствовал момент, когда требовалось зажечь Лава. Перед матчем со «Спартаком»! Бразилец мог пропустить дерби, но после нескольких тренировок с дублем, Газзаев вернул форварда в первую команду. Педагогический ход сработал. Вагнер сделал хет-трик и выдал блестящий сезон.

