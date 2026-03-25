Адиев и «Крылья Советов» на грани разрыва! Что движет тренером и чем рискует клуб?

Герои МИР Российской Премьер-Лиги ушли на пару недель с полей футбольных, но продолжают зажигать в инфополе. Теперь бомбануло в «Крыльях Советов». Самарская команда может потерять своего главного тренера Магомеда Адиева.

Во вторник, 24 марта, инсайдер Иван Карпов выдал неожиданную новость – Адиев находится в Казахстане и обсуждает назначение в «Актобе». Сообщалось, что стороны договариваются о соглашении до конца июля с возможностью продления на год. При этом казахстанцы готовы выплатить самарскому клубу неустойку за разрыв действующего контракта экс главного тренера сборной Казахстана. Утверждается, что она составляет два оклада – 4,4 млн рублей, поскольку Адиев зарабатывает в «Крыльях Советов» 2,2 млн рублей в месяц. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. В «Актобе» зарплата российского специалиста может вырасти в три раза.

Клуб из Актобе – пятикратный чемпион Казахстана, правда, в последний раз выигрывал титул ещё в 2013 году. Сезон-2025 команда завершила на пятом месте. А в межсезонье «Актобе» наделал шуму трансфером экс-полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани, который ради щедрого предложения из Казахстана даже возобновил карьеру. Были подписаны в зимнее окно и другие высококлассные для местной лиги игроки, в частности, экс-защитник московского «Динамо» Иван Ордец. Тем не менее стартовал «Актобе» неудачно: в первых трёх турах чемпионата одержал только одну победу при двух поражениях. Отстаёт от группы лидеров уже на четыре очка. Адиеву хотят поставить задачу попасть в топ-2, и от того, как она будет решаться, зависит возможное продление контракта с тренером в августе.

Сам Адиев (чьи слова привёл в своём телеграм-канале Карпов) так прокомментировал новость:

«Я никуда не сбегал! Да, я в Астане и общаюсь с представителями «Актобе». Они, как ты правильно написал, хотят, чтобы я возглавил команду уже сейчас. Но у меня есть обязательства перед «Крыльями Советов» и перед Яковлевым, который в меня поверил. Пока непонятно, чем закончится эта история, однако лично я веду разговор о назначении на лето. Думаю, что завтра вопрос так или иначе решится. Но по-человечески мой переход в «Актобе» может произойти сейчас, а не летом, только если Дмитрий Николаевич меня отпустит».

Магомед Адиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очевидно, что для «Крыльев Советов» уход главного тренера перед решающим отрезком сезона станет шоком. Команда ведёт борьбу за выживание – занимает 13-е место, то есть находится в зоне стыков, за восемь туров до конца. До зоны прямого вылета – всего три очка. «Пари НН» и «Оренбург» поджимают. С другой стороны, по набранным очкам самарцы делят 12-ю строчку с махачкалинским «Динамо», а теоретически могут завершить чемпионат и вовсе в топ-10.

А вот до топ-8 «Крыльям Советов» уже объективно не дотянуться. Именно такая задача, по словам председателя совета директоров клуба Дмитрия Яковлева (на которого и ссылается Адиев), стояла перед командой на весну. На зимнюю паузу самарцы, напомним, ушли 12-ми, но находились всего в пяти очках от восьмого места. Тем не менее у тренера явно были другие взгляды на перспективы «Крыльев Советов». В декабре Адиев сказал как отрезал – если клуб не подпишет четыре-пять новичков, то «с этим составом бессмысленно входить в весну».

Зимой взяли как раз пятерых – защитников Гонсало Рекену и Дани Фернандеса, полузащитника Кирилла Столбова, нападающих Артёма Шуманского и Джеффри Чинеду. И это несмотря на трансферный бан, наложенный на клуб в январе из-за долгов перед «РТ-Капитал». В феврале его сняли после того, как «Крылья Советов» погасили задолженность. Адиев оценил селекционную кампанию как «довольно-таки неплохую». Тем не менее по первым матчам 2026 года не складывается впечатление, что кто-то из новичков реально усилил команду, кроме Чинеду, оформившего дубль во встрече с махачкалинским «Динамо».

«Крылья Советов» остаются нестабильными при Адиеве. Некоторые матчи откровенно проваливают, например, весной потерпели уже два крупных поражения – в матчах с московским «Динамо» (0:4) и «Пари НН» (0:3). Причём нельзя сказать, что незаслуженных. А в первой части сезона были два разгрома от «Краснодара» с общим счётом 0:11. Больше «Крыльев» пропустил только «Сочи», хотя на бумаге команда Адиева играет по оборонительной схеме с пятью защитниками, включая тройку центральных.

Несомненно, от назначенного летом тренера ждали в Самаре большего, исходя из его достаточно успешной работы со сборной Казахстана. Но нет стабильности ни в игре, ни в составе. В нынешнем чемпионате в основе «Крыльев Советов» выходили уже 29 (!) игроков. Всего же Адиев задействовал 33 человека. Если постоянная ротация футболистов – способ поддерживать конкуренцию, то пока это не совсем работает.

По ходу сезона слухи уже не единожды «увольняли» Адиева. Сам тренер говорил, что подавать в отставку не собирается, но примет любое решение руководства. Тем не менее Магомед всё ещё в «Крыльях Советов», и клуб, судя по всему, даже сейчас не горит желанием расставаться с ним. Потому что двигать фигуры на скамейке перед решающим отрезком – огромный риск. Придёт новый тренер, начнёт ломать сделанное предшественником и строить что-то своё в условиях дефицита времени – и команду может зашатать.

Впрочем, и сам Адиев не в безвоздушном пространстве живёт. Тренер знает, что летом его могут убрать из «Крыльев Советов» за невыполнение задачи, даже если команда выживет в РПЛ, и, вполне возможно, устал от неопределённости в клубе. Топтаться на месте ему вряд ли хочется, но готова ли Самара сделать шаг вперёд? А тут – такое выгодное предложение из Казахстана, с перспективами вплоть до борьбы за чемпионский титул и участие в Лиге чемпионов. С этой точки зрения понять внезапный отъезд Адиева можно.

Какое бы решение ни приняли «Крылья Советов» и тренер, обе стороны могут как выиграть, так и проиграть. Самара рискует потерять даже тот скромный багаж, что оставит Адиев. Сам тренер в случае ухода из «Актобе» уже в июле, возможно, не скоро получит новое предложение из РПЛ, которого ждал несколько лет после первого захода в «Анжи».