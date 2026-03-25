«Это не Станкович. У «Спартака» появилось лицо». Никитин раскидал всё по топ-клубам РПЛ

МИР Российская Премьер-Лига ушла на международную паузу. Но обсуждение чемпионата не прекращается. Бывший футболист «Амкара», «Уфы» и «Химок», а ныне эксперт Алексей Никитин пришёл на подкаст «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским он обсудил основные события 22-го тура РПЛ.

О конфликте Челестини и Мойзеса

— Это многогранная ситуация. Думаю, если Мойзес высказался, то это накапливалось не первый день. Если «рвануло», то это следствие затяжного процесса. Сомневаюсь, что только Мойзес так думает. Он общается с людьми. И когда выражает мнение, то наверняка не только своё. Если бы Мойзес общался с партнёрами, а они говорили нет-нет, то эти ростки идеи не прошли бы. А если он высказался, то, значит, нашёл понимание среди одноклубников. Да, возможно, Мойзес перешёл грань. Но эти эмоции нужны, они пойдут на пользу ЦСКА. Самое плохое после поражения – тихо пожать руки. Что-то здесь должно было произойти. Когда эти новости появились, то я подумал, что они обыграют махачкалинское «Динамо».

О будущем Челестини в ЦСКА

— Челестини выплывет? Почему нет? Состав качественный, а сейчас есть пауза. Ничего не потеряно. Да, упущены многие шансы в борьбе за первое-второе места. Зато есть возможность взять бронзу. Третье место и Кубок – думаю, цель для ЦСКА. Интересно, как развернётся ситуация с Мойзесом. Возможно, он перешёл линии, которые не стоило. Однако лучше такие футболисты, чем те, у которых «хата с краю». На эмоциях можно сказать многое. Мудрость проявляется в том, чтобы разделить позитивные и негативные эмоции. Мойзес не имел права говорить это. Но если сказал, значит, радеет за команду.

О том, что изменилось у ЦСКА в сравнении с осенью

— Команды стараются не прессинговать ЦСКА сильно, а садиться на свою половину. Глебова видим только эпизодически, потому что он не так хорош между линий. Круговой более органичен, однако и его сильные качества развиваются на дистанции. Баринов? Тут дилемма. Не согласен с огульной критикой: он играет ниже осеннего уровня, но тогда Дмитрий действовал выше и выдал лучший отрезок в карьере. Не всегда получается держать высокий уровень. Тем более играя чуть ниже. Я жду, что Челестини подстроится и поднимет Баринова выше. Гонду? Есть ощущение, что на сборах он был более заряжен. Сейчас Лусиано инертен, без огня в глазах.

Об игре против Кордобы

— Тяжело с такими форвардами, как Кордоба. Защитник должен обладать критическим мышлением и действовать с минимальными потерями для своей команды. Это где-то жёлтая карточка, где-то фол, а где-то нужно сыграть на опережение. [Играя] против таких форвардов, ты зависим от них. А если ещё уступаешь в габаритах, то предъявлять защитнику бессмысленно. Кордоба – очень разносторонний: он может одновременно вести силовую борьбу вверху и внизу, ещё и бежать за спину. И ты не знаешь, как быть с ним.

О недооценке работы Мусаева

— Общественность недооценивает Мурада Мусаева. А когда ещё кто-то говорит, что он не тренер, то меня просто разрывает. Ребят, Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом и идёт в лидерах второй год подряд. Если ты будешь слабым тренером, то тебя быстро раскусят и уберут через пять матчей. Мусаев – человек с правильными ценностями, не стесняется в выражениях. По нему видишь, что он может быть чем-то недоволен.

Об игре «Динамо» Москва — «Зенит»

— «Зенит» не позволил «Динамо» проявить сильнейшие качества. У москвичей не было лица в этой игре. Бителло и Тюкавин сильны, когда у них есть пространство, в переходных фазах. У «Зенита» был контроль, даже если теряли мяч, то были готовы к ответной атаке. Находясь бо́льшую часть времени в нападении сами, они нашли свои моменты. Игра Соболева? Она хороша. Плохо вышел на замену с «Балтикой», но затем произошло преображение. Уверенность очень многое значит для футболиста.

О том, подошёл ли к концу цикл «Зенита»

— Если бы можно было не смотреть на контракты, то «Зенит», возможно, и начал бы их разрывать. Но эти футболисты до сих пор приносят пользу, и у них соглашения на три-пять лет. Не думаю, что будет глобальная перестройка. Однако нужны и новички. Приобретение двух-трёх молодых футболистов, которые с ходу вольются в состав, может дать новое лицо команде. Но не таких, как Дуран.

О будущем Гусева в «Динамо»

— Если ты хочешь стать чемпионом, то должен приглашать тренера, который уже выигрывал. Потому что это повышает твои шансы. Только один Сергей Галицкий доверил своему тренеру такой состав. То, что Ролан Гусев что-то понимает – однозначно. Мне нравятся его решения: он добавил надёжности в обороне, команда смотрится цельнее. Гусев адекватно оценивает возможности игроков. Пока что его работа весной хорошая. Но делать выводы раньше лета нет смысла.

О шансах «Локомотива» в борьбе за золото РПЛ

— Не вижу их в гонке и даже в топ-3. Думаю, что ЦСКА будет третьим. Даже в «Балтику» больше верю. Я не вижу у «Локомотива» запаса прочности. Они могут проиграть любому. «Локо» играет достаточно красиво, зрелищно, но будто бы всё зыбко. Эта команда пугает, только когда ты теряешь мяч, а сзади 50 метров свободного пространства. Но в целом – нет.

О «Спартаке» и работе Карседо

— Если есть поставленная идея и структура игры, то даже если ты четыре-пять человек меняешь, ничего не меняется. Перестановки от Хуана Карлоса Карседо меня не пугают. Это не Деян Станкович, который жонглировал стилистикой игры. Не было понятно, за счёт чего следующий матч проведёт «Спартак». По мне, у нынешней команды алгоритм практически всегда одинаковый. У неё крайние защитники заходят в центр и атакуют полуфланги, вингеры в широкой позиции, Барко ищет мяч в центре.

Нападающий также может быть хоть Угальде, хоть Гарсия, хоть даже Мартинс. С «Зенитом» не было чистого центрфорварда, но был Мартинс, бежавший с центра поля. Эти функции всё равно на поле проявляются. По мне, у «Спартака» появилось лицо. Также на новый уровень вышли стандарты в атаке за счёт блоков Умярова. Плюс из-за того, что Литвинов может выходить в опорной зоне, это бо́льшая надёжность при контратаках. Оцениваю Карседо сдержанно, но оптимистично.