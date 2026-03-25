Салах покидает «Ливерпуль» по канонам Клоппа. Финал, который ещё может получиться красивым

Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля». Без скандалов и шума. Хотя казалось, что вся эта история закончится ещё зимой – с поганым и токсичным послевкусием. Однако в клубе сумели справиться с назревающим пожаром. Египтянин извинился перед командой, вернулся в состав. Скатался на Кубок Африки. А теперь по канонам Юргена Клоппа поблагодарил всех за работу и «незабываемое время». Записал видео в окружении трофеев, в завоевании которых Салах принял самое непосредственное участие. Мрак сменился на романтику «дембельского аккорда». Ну или на заход под The Last Dance, тут кому как угодно.

Впрочем, ещё после декабрьского выступления Салаха было понятно, что ситуацию как-то надо решать. На одной чаше весов – легенда со свежим контрактом до 2027 года и большим влиянием на партнёров. На другой – стареющий футболист на спаде и токсичный актив, который нельзя держать на скамейке. Это же не Джеймс Милнер. В итоге стороны приняли максимально мудрое решение. У Салаха остаётся возможность уйти красиво – «Ливерпуль», к примеру, всё ещё в борьбе за Лигу чемпионов. В дополнение есть Кубок Англии и борьба за попадание в зону ЛЧ в АПЛ.

Будут красивые проводы на «Энфилде». Трогательные ролики. Зимний демарш превратится лишь в дополнительную главу автобиографии Салаха (если захочет написать). Ну а мы будем вспоминать великое наследие. Египетская сила!

Мало кто ждал от Салаха такого прорыва

Просто формальное упоминание цифр Салаха. 255+122 по системе «гол+пас» в 435 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Девять трофеев. Четыре «Золотые бутсы» АПЛ. Если бы в 2017-м кто-то предположил, что Мо настолько прорвёт – мало бы кто поверил. Даже сам Юрген Клопп на старте сезона признался: «Салах играет даже лучше, чем мы могли себе представить». Это когда Мохамед стартовал с 1+1 с «Уотфордом» (3:3) и 1+1 с «Арсеналом» (4:0).

Пол Джойс из The Times писал, что Салах был едва ли не четвёртым в списке «Ливерпуля» на усиление флангов. Клопп хотел Юлиана Брандта из дортмундской «Боруссии». Также выше Салаха шли Юлиан Дракслер и Кристиан Пулишич. Бывший директор «Ливерпуля» по исследованиям Иан Грэм рассказывал: «Юргену больше нравился вариант с Брандтом. Поэтому аналитикам пришлось хорошо поработать, чтобы убедить Клоппа по Салаху. Ему не нравилось рассматривать таблицы с цифрами или диаграммы. То есть я не мог просто подойти и сказать: «Юрген, смотри, вот у Салаха 95-й перцентиль по данному показателю».

В итоге аналитики попробовали такой заход – показали Клоппу конкретные комбинации из матчей «Ливерпуля» и сравнили их с подобными моментами у Салаха в «Роме». Сработало.

Многих смущал провал египтянина в «Челси», но в «Ливерпуль» приехал уже заматеревший футболист (а не зелёный бегунок из «Базеля»), который встал на путь самосовершенствования и прокачки сильных сторон.

32 гола в дебютном сезоне – мощнее в АПЛ заходил только Энди Коул с безумными 34+13 за «Ньюкасл» в чемпионате-1993/1994. После Салаха был ещё Эрлинг Холанд, наколотивший в Премьер-лиге 36 мячей в дебютный год. Однако это центральные нападающие. Салах же уничтожал с позиции правого вингера.

Мохамед Салах с трофеем ЛЧ в окружении радостных товарищей по команде Фото: VI Images via Getty Images

Клопп собрал один из самых культовых пазлов в истории современного футбола – тройку Мане — Фирмино — Салах, в которой сильные качества Мохамеда (скорость, дриблинг, удар с левой ноги) оказались выкручены на максимум. Тренер передвинул египтянина ближе к воротам и освободил его от жутких оборонительных объёмов (те же сенегалец и бразилец пахали в прессинге гораздо чаще). Идеальный пример, как можно формировать атакующую тройку – сразу в учебники. Без партнёров и тактических настроек Клоппа мы, возможно, никогда бы и не увидели такого Салаха.

Салах – полезный эгоцентрик

Выше уже было про самосовершенствование. Клопп называл Салаха топ-профессионалом – Мохамед редко ломался и почти всегда был доступен. Всего семь небольших повреждений за девять лет – фантастика в условиях энергозатратного футбола «Ливерпуля». Максимальный срок отсутствия – 26 дней в начале 2024-го, когда футболист травмировал бедро. Вот что делают грамотный режим и удобная подушка.

Мохамед Салах и Криштиану Роналду Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В этом плане Салаха можно сравнить с Криштиану Роналду – тренировки и вечное стремление к бесконечному идеалу. При этом Мо регулярно соблюдал пост во время Рамадана (хотя было несколько исключений – например, перед финалом ЛЧ-2017/2018 с «Реалом»).

Есть и ещё одна черта, которая роднит Салаха с Роналду. Оба – эгоцентрики на поле. «Дай пас», «я сам пробью» – это всё про них. Когда уровень завершения атак находится на идеальном уровне – ни у кого нет вопросов. Вы точно помните слаломные проходы Мохамеда (гол в ворота «Сити» в октябре 2021-го) и его потрясающие удары с левой в дальнюю девятку (гол в матче с «Челси» в апреле 2019-го). Человек брал на себя игру и делал результат. Не всем в команде это нравилось – особенно горел Мане.

Впрочем, до определённого времени это был здоровый эгоцентризм. Да и всё-таки сложно отрицать уровень работы Салаха на команду – 122 ассиста вылезли не на пустом месте. Просто у Мохамеда была тёмная сторона, которая при первых неудачах пробилась наружу.

Идеальный момент для расставания

С возрастом Салах потерял прежнюю скорость (хотя она у него и сейчас приличная), а «золотой» проект Клоппа окончательно ушёл в перестройку. Откололись многие прежние элементы плюс развалилось легендарное атакующее трио. Было интересно, как Салах проявит себя при новом тренере и в новых условиях.

Проявил нехило – был главным претендентом на «Золотой мяч» и вышел на второй пик в карьере.

Еще один пример – как пересобрать себя после 30 и выбрать трудный путь вместо лёгкого. Салах в любой момент мог свалить в Саудовскую Аравию, где есть только деньги и нет никакого давления. В итоге же он помог команде взять ещё один титул АПЛ. Выбил новый контракт. Конечно, к «Ливерпулю» есть вопросы. Продлили возрастного футболиста, который во второй части чемпионского сезона как-то слишком быстро сдал. Не угадали. Зато вовремя всё поняли – наверное, и сам Салах понимает, что его эпоха в «Ливерпуле» завершена. Он отдал этому клубу всё. Возможно, ещё что-то найдёт в карманах на финальный отрезок.

История Салаха в «Ливерпуле» – пример настолько удачного союза, что его не испортил даже откровенно плохой последний год. Главное – считать все сигналы и красиво попрощаться.