Гонка бомбардиров РПЛ интригует не меньше чемпионской. Как же всё поменялось за один тур!

Ещё неделю назад казалось, что как минимум до апреля дискуссия о лучшем бомбардире сезона МИР РПЛ будет приостановлена. Нападающий «Балтики» Брайан Хиль к 20-м числам марта забил 12 мячей и вышел на единоличное первое место. Сальвадорец опережал Эдуарда Сперцяна и Алексея Батракова – двух полузащитников – на один гол. И трёх статусных нападающих – Джона Кордобу, Дмитрия Воробьёва и Мирлинда Даку – на три. Балтийцам предстояло сыграть с «Сочи», и преимущество могло только увеличиться. Но вместо этого за один уикенд всё перевернулось.

Открываем актуальную таблицу бомбардиров и смотрим: на первом месте уже Кордоба, который впервые в краснодарской карьере оформил покер (в матче с «Пари НН»).

С Хилем по количеству голов сравнялся Батраков. Сперцян в последней игре только раздавал (у него уже 14 ассистов). Так что остался с 11 мячами.

А ещё к лидерам приблизился Дмитрий Воробьёв – у него 10 голов. Да и Глушенков отстаёт от форварда «Локо» всего на один мяч – как и Даку.

Дальше есть несколько развилок. Первая – букмекерская. Букмекеры убеждены, что наибольшие шансы стать лучшим бомбардиром сезона у нападающего «Краснодара». В принципе, это логично. Команда борется за чемпионство, то есть предельно мотивирована, сам Джон в отличной форме и тоже очень хочет забрать второй титул в России. Единственный смущающий фактор – долгий перелёт в США со сборной. Колумбия проведёт там сбор и сыграет товарняки с Хорватией и Францией. Да, второй матч запланирован на воскресенье.

Но по «доброй» для возвращенцев традиции мы не очень понимаем, в каком состоянии страйкер прилетит обратно. Хиль отправился в сборную Сальвадора, так что Брайан в похожей ситуации. У Сперцяна только один матч с Беларусью – и без перелётов на другой конец мира. Так что в его случае шанс обойтись без травм и эмоциональных перегрузок и сохранить клубный тонус выше.

Вторая развилка – календарная. У «Краснодара» после международной паузы сразу же непростой вылет в Грозный, а потом чемпиона в гости ждёт «Зенит». Поэтому, несмотря на хорошее состояние команды Мурада Мусаева в последних матчах, просто ей точно не будет. Кстати, затем состоится встреча с той самой «Балтикой», за которую выступает Хиль.

У калининградцев сюжет вроде бы попроще: сначала гостевая игра с Махачкалой, потом – домашняя с «Пари НН». В них Брайан точно может проявить себя. Тем более он точно чувствует ответственность, ведь Андрей Талалаев не раз даже весной подчёркивал зависимость от его голов.

«Локомотив» ожидают встречи со «Спартаком», Махачкалой и «Оренбургом». Батраков и Воробьёв определённо могут улучшить свои личные показатели. Тем более команда Михаила Галактионова последним матчем с «Акроном» доказала, что её рано выбрасывать из числа претендентов на титул. Особенно если оборона соперника совсем плывёт.

Но ещё мы должны констатировать: столь интенсивная бомбардирская гонка не самое частое явление в РПЛ. Возьмём прошлый сезон: Манфред Угальде к зимней паузе забил 15 мячей. То есть больше, чем нынешний лидер к апрелю. У Даку, к слову, как и сейчас было девять голов. У Батракова – 10, а у Кордобы – восемь. Так что нападающему «Спартака» хватило всего пары мячей весной, чтобы утвердиться в статусе лучшего снайпера сезона с 17 голами.

За год до того суперотрезок выдал Маттео Кассьерра. К зимней паузе в его активе было 14 мячей, а весной ему для победы хватило одного перформанса во встрече с «Ахматом», когда нападающий оформил пента-трик. Ещё по голу в матче с «Уралом» и «Краснодаром» – и крайне убедительная победа в бомбардирской гонке с 21 мячом. Плюс завоёванное чемпионство. На данный момент последнее для «Зенита».

В сезоне-2022/2023 сиял Малком с 23 голами. Как ни пытался с ним тогда конкурировать Квинси Промес, спартаковец всё равно отстал (20). А сезон-2021/2022 вышел дико странным с бомбардирской точки зрения. Ведь лучшим стал нападающий вылетевшей в ФНЛ «Уфы» Гамид Агаларов – помните его 19 голов? Также в тройку тогда вошли Кассьерра, который на тот момент выступал за «Сочи» и заслужил приглашение в «Зенит», и Дмитрий Полоз, настрелявший 14 мячей за «Ростов».

Реальная борьба за звание лучшего бомбардира развернулась в сезоне -2020/2021, когда в «Зените» окончательно укрепилась связка Артём Дзюба – Сердар Азмун. Они шли вплотную друг с другом до последнего тура. А там уже выигравший чемпионство «Зенит» играл с тонущим «Тамбовом». Дзюба принял участие в матче и сделал покер, Азмун – нет. Это помогло россиянину закончить сезон с 20 мячами. У иранца осталось 19. Ближайший преследователь Джордан Ларссон остановился на 15 голах. Интересно, что «Зенит» в том чемпионате забил 76 мячей. В последующие годы только раз ему удавалось приблизиться к этой цифре. «Краснодар», например, закончил чемпионский сезон с 59 голами. Плюс-минус такие же цифры можно ожидать и по итогам нынешнего сезона.

В общем, тенденция очевидна: в РПЛ стали меньше забивать. Однако в этом сезоне нас ждёт интереснейшая гонка. И будет здорово, если кто-то из претендентов преодолеет отметку хотя бы в 20 мячей.

