«Урал» Березуцкого валится – шансов на РПЛ всё меньше. В чём проблема?

У молодого тренера пока ничего не получается. Но дело не только в нём.

В первой части сезона Лиги Pari было много тренерских перестановок. Какие-то из них выстрелили. Например, «Факел» Игоря Шалимова был настолько унылым, что против тренера выступил даже губернатор Воронежской области. Хотя с точки зрения турнирного положения у команды всё было в порядке. В итоге «Факел» вернул Олега Василенко – он быстро освежил игру и оторвался от конкурентов. Видимо, нечто подобное хотел сделать «Урал». В конце прошлого года клуб расстался с Мирославом Ромащенко, которого заменили на Василия Березуцкого.

Всего месяц назад картина выглядела так: «Урал» на втором месте в Первой лиге в зоне прямого выхода, отставание от «Факела» – семь очков. Впереди – очная встреча.

Что сейчас? «Урал» откатился на третью строчку, пропустив вперёд «Родину». Отставание от «Факела» – всё ещё семь очков. Но у воронежцев есть игра в запасе. Чемпионская интрига, по сути, мертва. Кто виноват в произошедшем и что делать?

Березуцкий изначально выглядел странным кандидатом

За что убрали Ромащенко – у «Урала» вылезли два сложных отрезка: в октябре (когда получили 1:5 от «КАМАЗа» и вылетели из Фонбет Кубка России) и в ноябре (три матча подряд без побед). В остальном команда исправно набирала очки. Да, «Уралу» иногда не хватало яркости и изобретательности. Но если «Факел» вместо Шалимова привёз Василенко, у которого уже были опыт выхода в Мир РПЛ (с тем же «Факелом») и гениальный прошлый год в «Черноморце», то чем Григория Иванова впечатлил Василий Березуцкий?

Комментатор ФНЛ Сергей Курманов считает, что «Уралу» был нужен «сговорчивый» тренер: «Почему именно Березуцкий? Я ломал себе голову вплоть до закрытия трансферного окна, когда стало понятно, что «Урал» остался без усиления состава. Арендовали двух игроков [Богомольского и Иванисеню] вместо выбывших по разным причинам Воронова и Кордейро. Мне кажется, что «Урал» по какой-то причине и не планировал усиливаться. А на подобные сложные условия быстрее согласится тот, у кого мало козырей для переговоров с руководством».

По зимним встречам сложно было составить картину нового футбола «Урала». На сборах команда работала в закрытом режиме. В общий доступ попал только матч с «Локомотивом» (2:3). Понятно, что по одной игре трудно было судить об уровне готовности «Урала».

Матч с «Факелом» (0:1) был, по сути, решающим для всего сезона. И Березуцкий его провалил. Выставил странный стартовый состав (в запасе остались Юрий Железнов, Илья Ишков и Мартин Секулич – одни из лидеров «Урала») и ничего не придумал против организованной обороны Василенко.

Игра с «Ротором» (1:1) должна была закончиться поражением. Волгоградцы сдулись во втором тайме, а «Урал» на 90+4-й минуте спас вышедший на замену Никита Морозов (которого зимой хотели скинуть в аренду). По домашней встрече с «Арсеналом» (2:0) тоже были вопросы. Туляки почти вернулись в игру – «Урал» от неприятностей уберёг молодой вратарь Иван Кузнецов (заменил травмированного Александра Селихова).

Казалось, что «Урал» выздоравливает, однако в последнем туре случился коллапс. В домашнем манеже команда вела со счётом 2:1 у «Енисея» Сергея Ташуева. А потом пропустила три мяча за 15 минут. Березуцкий назвал это «хаосом».

Сергей Курманов комментатор ФНЛ «Это практически тот же «Урал», который мы видели летом-осенью под руководством Ромащенко. Только ставший чуть слабее. И с точки зрения кадров, и с точки зрения игры в обороне. Особенно на её флангах. Вот что с «Уралом» не так. Да, есть попытки прессинга, да, меняются позициями. Да, появился чуть более вертикальный футбол. Но в итоге всё сводится к базовым по сезону условиям: либо Железнов, Секулич и компания организуют что-нибудь впереди, либо нет».

На «Урал» сильно влияет травма Лео Кордейро. В первой части сезона бразилец диктовал темп в центре поля и управлял опорной зоной. Вместо него приехал Дмитрий Иванисеня из «Крыльев» – поломанный и возрастной футболист, у которого всего 1083 минуты на поле за последние 3,5 года в РПЛ. То есть у Березуцкого просто не было ресурсов для прокачки. Когда нет ресурсов – нужны идеи. С ними в Екатеринбурге тоже напряжёнка.

Березуцкий близок к увольнению. Главный кандидат на замену — Сторожук

В битве за РПЛ сейчас многие теряют очки (да и не многие хотят наверх – тут можно посмотреть новости по лицензированию). «Урал» мог бы и не париться – можно на голом классе игроков заехать в Премьер-Лигу со второго места. Однако из-за спины выскочила очень амбициозная «Родина» – одна из самых забивных команд Первой лиги (39 мячей, больше только у «КАМАЗа» – 41).

У «Родины» самый сильный в лиге набор атакующих игроков + Хуан Диас делает ставку на быстрый стиль. Команды уже встречались в августе – «Урал» на своём поле победил 2:1. С тех пор «Родина» сильно изменилась. Очная встреча состоится как раз в 26-м туре – на этих выходных. Вполне возможно, что поражение станет приговором для Березуцкого. Придётся опять менять тренера – с «Уралом» в последнее время это происходит слишком часто.

«Смена главного тренера не может быть ответом на вопрос «Что делать «Уралу?» – продолжает Сергей Курманов. – Руководство клуба уже пыталось решить проблему постоянными перестановками. Команду возглавляли абсолютно свои для Екатеринбурга (или для самого клуба) люди, у которых в лучшем случае был минимальный самостоятельный опыт работы со взрослой профессиональной командой. Свой Аверьянов, свой Шатов, свой Ромащенко. Вот теперь есть с огромной натяжкой условно свой Березуцкий. Он долгое время работал с Виктором Гончаренко. Но это детали. Проблема «Урала» вообще не в тренере».

Может, состав команды не соответствует поставленной задаче? Если верить Transfermarkt – «Урал» обладает самым дорогим ростером в Первой лиге (€ 13,45 млн). Дальше идут «Родина» (€ 12,93 млн), «Торпедо» (€ 12,85 млн) и «Факел» (€ 11,3 млн). В каждой линии есть футболисты с большим опытом на высоком уровне. Есть группа молодых игроков (Бардачёв, Бондарев, Ишков, Морозов), которые уже сильные по меркам Первой лиги.

Впрочем, слабые места тоже существуют – маленькая глубина на флангах обороны. Ситуация стала ещё хуже после травмы Дмитрия Прищепы (бывший фулбек «Ротора» в четырёх матчах отдал три голевые передачи и сломался). Зимой клуб мог доработать по провисающим позициям. Однако почему-то «Урал» ничего не сделал.

Если вернуться к теме тренеров, то у клуба есть несколько вариантов. «РБ-Спорт» пишет про Александра Сторожука. Журналист Сергей Ильёв упоминает Сергея Юрана – он до сих пор без работы после турецкого вояжа.

Сергей Курманов комментатор ФНЛ «Если «Урал» проведёт рокировку в пользу Сторожука либо Юрана – это будет сигнал, что руководство клуба осознаёт всю критичность ситуации. Добавлю по критичности. Может, отсутствие зимних трат – тоже часть происходящего в клубе? И если условный Сторожук не справится с задачей выйти в РПЛ, то все вопросительные взгляды будут направлены на руководство «Урала». Тот случай, когда результаты нельзя будет компенсировать локальными успехами в работе с молодёжью и собственными воспитанниками».

Ещё один штрих по нынешнему «Уралу» – клуб ищет нового пресс-атташе. По информации «Чемпионата», прежнюю команду сократили. Школа сэра Джима Рэтклиффа.

Екатеринбург хочет вернуться в РПЛ. Есть стадион + финансовые возможности клуба всё ещё намного больше, чем у многих команд Первой лиги. Летом 2024-го министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, например, в эфире Четвёртого канала вот так сформулировал цель «Урала» на сезон: «Губернатором поставлена прямая задача — вернуться в РПЛ. Иначе расстрел. Я эту фразу в этой студии говорю уже не первый раз и не только футболистам, но пока до крайней меры мы не доходили».

«Урал» в Премьер-Лигу так и не вышел. А сейчас ворота команды расстреливают футболисты «Енисея». Следующими могут стать игроки «Родины».