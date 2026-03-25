Расписание спортивных матчей 26 марта 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: стыковые матчи ЧМ-2026, плей-офф КХЛ, теннис и УНИКС — «Зенит»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 марта 2026 года
Насыщенное 26 марта: Бразилия — Франция, «Локо» — «Спартак» в Кубке Гагарина, чемпионат мира по фигурному катанию, НБА, волейбол и биатлон!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 марта в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 2:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Хейли Баптист (США), Майами, 1/4 финала

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2026, четверг. 02:00 МСК
Интрига: одержит ли Соболенко 10-ю победу подряд??

Первая ракетка мира Арина Соболенко в марте одержала уже девять побед подряд с учётом титула на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Причём она отдала за это время лишь сет — Елене Рыбакиной как раз в финале того самого турнира WTA-1000 в Калифорнии. Теперь белорусская теннисистка сразится в 1/4 финала Майами с американкой Хейли Баптист. Теннисистки ранее на корте не пересекались, а будущая победительница сыграет за место в финале с кем-то из пары Елена Рыбакина — Джессика Пегула.

«Не зацикливаюсь на рекордах». Соболенко продолжает победную серию на «тысячнике» в Майами
🏀 2:30: «Бостон Селтикс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «кельты» навяжут борьбу лучшей команде НБА?

Ни для кого не секрет, что «Оклахома» в своём нынешнем состоянии является лучшей командой НБА как по результатам, так и просто потому, что взяла последнее чемпионство. «Бостон» две недели назад навязал борьбу лидеру Запада на его паркете (102:104 ОТ). Может быть, дома «кельтам» удастся прервать 12-матчевую победную серию «Тандер»?

Неужели «Денвер» даже с Йокичем уже не ровня «Оклахоме» и «Сан-Антонио»?
🎯 12:00: Биатлон, чемпионат России, Уват, суперпасьют, мужчины, 7,5 км, финал

Интрига: как себя проявят лидеры сезона?

В Увате состоится финал сезона для стреляющих лыжников. Там в рамках чемпионата России — 2026 пройдёт суперпасьют. Этот старт внезапно стал финальным для лидеров сезона и тех, кто всю зиму бегал и стрелял. Из-за отмены этапа Кубка Содружества в Мурманске им всем пришлось менять планы, поэтому болельщики вправе рассчитывать на то, что спортсмены покажут свой максимум. Нас ждёт увлекательная борьба!

Снег в России закончился, биатлона не будет! Внезапные итоги Кубка Содружества — 2025/2026
🥇⛸️🎦 13:30: Фигурное катание, чемпионат мира — 2026

Интрига: Малинин — снова топ?

После кошмарного выступления сильнейшего фигуриста текущего олимпийского цикла на Олимпиаде увидеть его вновь будет крайне интересно. Илья Малинин стал чемпионом в команде, но провалился в личном турнире. Новоиспечённый олимпийский чемпион Михаил Шайдоров в Праге не выступит, поэтому у американца есть все шансы реабилитироваться.

До чемпионата мира в принципе не доехало огромное количество спортсменов — вероятно, сказалась усталость от олимпийского сезона. Прокаты в Милане показали, что даже такой гений, как Малинин, вполне может ошибаться. Поэтому Илье психологически будет важно выступить хорошо и доказать в первую очередь самому себе — он по-прежнему топ. А в парном катании уже предстоит битва за медали — дуэты первыми на мировом первенстве разыграют комплекты наград.

Сакамото идеальна и недосягаема на последнем ЧМ! А Петросян могла бы быть в тройке LIVE
🏒 16:30: «Авангард» — «Нефтехимик», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: «Нефтехимик» зацепит матч в Омске?

«Нефтехимик» бодро провёл первую игру с «Авангардом»: давил, атаковал, и у него были шансы победить. Однако лидеры омского клуба оказались беспощадными: Окулов и Маклауд набрали по два очка, принеся победу команде. От того, как нижнекамцы закроют результативных нападающих, зависит исход серии. Но получится ли это сделать на переполненной арене в Омске?

Ги Буше: «Авангард» ждёт тяжёлая серия с «Нефтехимиком». В ней возможен и седьмой матч

Интрига: «Металлург» одержит вторую победу?

«Металлург» выиграл регулярку, получил высший посев и попал на «Сибирь» в первом раунде. От новосибирцев ждали самоотверженной игры, которая будет заставлять подопечных Разина нервничать. Но этого не вышло: магнитогорцы спокойно расправились с соперником, а связка Ткачёв – Канцеров была на высоте. Лидеры «Металлурга» вновь огорчат ворота команды Люзенкова?

Сенсации не случилось. Суперсвязка «Металлурга» разорвала «Сибирь»
🏀 19:00: УНИКС — «Зенит», Winline Basket Cup

Интрига: кто выйдет в главную часть турнира?

«Финал четырёх» нового турнира Basket Cup совсем не за горами. В группе B интрига жива до последнего. «Зениту» необходима только победа для прохода в главную стадию. Даже если УНИКС проиграет, у него будут шансы пройти дальше по дополнительным показателям. Всё зависит от результата матча, который решит всё.

Сочные интриги и яркие вывески. Новая таблица топов Единой лиги
🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Динамо-Ак Барс», Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала, третий матч

Интрига: получится ли у московского «Динамо» зацепиться за серию?

Казань выглядит пока явным фаворитом в динамовской дерби. Команде Зорана Терзича необходимо одержать всего одну победу, чтобы преодолеть полуфинальный рубеж. И вполне возможно, что уже в четверг «Динамо-Ак Барс» закроет серию и станет обладателем первой путёвки в финал. У москвичек положение не столь оптимистичное. Команда Аркадия Козлова пока не может найти аргументы, которые способны остановить казанскую машину. Получится ли у столичноого клуба изменить ситуацию на своей площадке или «Динамо-Ак Барс» завершит серию уже в трётьем матче?

«У нас есть все шансы на золото». Блистательная Гончарова — о целях московского «Динамо»
🏒 19:30: «Локомотив» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: Георгиев способен спасти «Спартак»?

В первой встрече «Спартак» быстро повёл со счётом 2:0, но «Локомотив» собрался и одержал волевую победу. Ярославцы прилично нагружали ворота соперника, однако Александр Георгиев провёл качественный матч, отразив 40 бросков по воротам. Во второй встрече команда Боба Хартли не позволит себе такой расслабленности на старте игры?

«Локомотиву» пришлось спасаться на старте плей-офф! «Спартак» рано списывать?
🏒 19:30: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: проснутся ли лидеры московского «Динамо»?

Московское «Динамо» в первом матче серии с минским «Динамо» разочаровало уровнем игры. У команды Козлова совершенно ничего не получалось, а лидеры испарились. Отметился только Дилан Сикьюра хлёстким броском с кистей, да и это было уже поздно. Владислав Подъяпольский не доиграл предыдущий матч до конца, выйдет ли он на вторую встречу?

Вячеслав Козлов назвал причины поражения в первом матче серии с минским «Динамо»

⚽️ 20:00: Турция — Румыния, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: кто сделает ещё один шаг на пути к чемпионату мира?

Турки заняли второе место в отборочной группе. Они провели шесть матчей, набрали 13 очков и пропустили вперёд только испанцев. На секундочку, действующих чемпионов Европы. А что румыны? Они оказались только третьими в компании с Австрией, Боснией и Герцеговиной, Кипром и Сан-Марино. Впрочем, успешное выступление в Лиге наций позволило команде сохранить шансы на поездку в Северную Америку. Румыны трижды обыгрывали Турцию в пяти предыдущих матчах.

Испания должна была раскрошить Турцию. А вместо этого спасалась от поражения! Видео
⚽️🎦 22:45: Чехия — Ирландия, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: продолжится ли ирландская сказка?

Чехи без вариантов проиграли борьбу за первое место в квалификационной группе — хорваты опередили соперника на шесть очков. При этом чешская сборная не без проблем обошла сенсационную команду Фарерских островов. Ирландцы безобразно стартовали в отборе, но затем одержали три победы подряд и поднялись на второе место. Они уступили только португальцам, а вот венгры остались позади. Трой Пэрротт забил пять мячей в двух ноябрьских матчах квалификации. Ирландцы ни разу не обыграли чехов в трёх предыдущих встречах.

Главный герой финала отбора ЧМ. Не поверили в АПЛ, а он прибил двух фаворитов пятью голами
⚽️ 22:45: Италия — Северная Ирландия, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: итальянцы снова проиграют в стыках?

Италия рискует пропустить очередной чемпионат мира. Команда не играла в финальной части, страшно сказать, с 2014 года. Сейчас нужно одержать две победы в стыках, иначе можно пропустить уже третий турнир подряд. Итальянцы трижды обыгрывали Северную Ирландию в пяти прошлых матчах. Кстати, соперник попал в стыки через успешное выступление в Лиге наций, поскольку занял только третье место в отборочной группе с Германией, Словакией и Люксембургом.

Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии

⚽️ 22:45: Украина — Швеция, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: кто победит на нейтральной территории?

Матч, который пройдёт на нейтральном поле. Украинцы набрали 10 очков в шести матчах квалификации и заняли второе место в группе вслед за французами. Шведы опозорились в отборе — последнее место в квартете с двумя очками. Как они вообще тогда оказались в стыках? Хорошо выступили в Лиге наций. В итоге скандинавская сборная получила ещё один шанс поехать на чемпионат мира. Украина четыре раза обыграла соперника в пяти прошлых встречах.

«Если нужно — буду стоять в воротах». Шведский вингер «Барселоны» — о матче с Украиной

⚽️ 22:45: Польша — Албания, ЧМ-2026 — Европа, плей-офф, 1/2 финала

Интрига: поляки снова одолеют албанцев?

Этот путь — один из самых интригующих в европейских стыках. Победитель пары Польша — Албания затем сыграет либо со шведами, либо с украинцами. На всякий случай напомним: три из этих четырёх команд играли на предыдущем чемпионате Европы. Правда, в плей-офф не вышел никто. С 2021 года поляки и албанцы встречались друг с другом четыре раза. В трёх случаях побеждала сборная Польши.

Левандовски: я ошибался, думая, что в сборной Польши игроки будут на уровне моих клубов

⚽️ 23:00: Бразилия — Франция, товарищеский матч

Интрига: сколько времени получат футболисты из РПЛ?

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил в заявку на предстоящие товарищеские матчи сразу двух футболистов «Зенита». Интересно, сколько времени получат Дуглас Сантос и Луис Энрике в игре с французами? Обе сборные отобрались в финальную часть чемпионата мира, поэтому сейчас их ждут товарищеские матчи, а не стыковые. Команды не играли друг с другом с 2015 года. Тогда бразильцы справились с французами (3:1) в товарищеской встрече. У победителей забивали Оскар, Неймар и Луис Густаво, у европейской команды — Рафаэль Варан.

Дуглас Сантос и Луис Энрике опоздали на сборы Бразилии из-за отмены рейсов — Globo
Новости. Футбол
