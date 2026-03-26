История команды Суринама уникальна. Раньше за неё должны были играть звёзды Нидерландов, а сейчас состав собирают по всей Европе.

«Пять лет назад у нас не было нормальных мячей». Сборная-андердог — в двух шагах от ЧМ

Сборная Суринама находится всего в двух шагах от попадания на чемпионат мира. Команде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть отборочную группу и напрямую попасть в финальную часть. Впереди — тяжёлая рубка в стыках. Матч с Боливией пройдёт уже 27 марта. Сборная Суринама раньше никогда не играла на чемпионате мира.

Почему Суринам не играет в КОНМЕБОЛ

Суринам территориально располагается в Южной Америке, но, как Гайана и Французская Гвиана, входит в состав КОНКАКАФ, а не КОНМЕБОЛ. Решение вполне логичное. Выступление в Южной Америке на фоне гораздо более квалифицированных сборных не дало бы ничего хорошего. Скромная команда наверняка болталась бы внизу таблицы. Плюс нельзя забывать о факторе логистики. В прошлом веке футболистам сборной Суринама было бы гораздо тяжелее добираться до некоторых стран Южной Америки, в том числе с финансовой точки зрения. А так страну с Карибским регионом связывают история, культура и традиции.

Суринам был нидерландской колонией и обрёл суверенитет в 1975 году. Правда, чуть позже в стране произошёл военный переворот, в результате чего власть захватил Дезире Баутерсе. Диктаторский режим растянулся на 10 лет, а потом в Суринаме снова воцарилась демократия. Нидерландский язык — официальный в стране.

Как сборная выступила в отборе ЧМ-2026 в КОНКАКАФ

В заключительном раунде отбора в зоне КОНКАКАФ Суринам оказался в одной группе с Панамой, Гватемалой и Сальвадором. Команда шла на первом месте, однако проиграла в заключительном туре и пропустила вперёд Панаму. В итоге та отобралась на чемпионат мира, а Суринам теперь ждут стыки. Естественно, сборная этой страны считается андердогом. Боливия и Ирак — таких соперников нужно обыграть на пути к финальной части турнира. Шансов, как вы понимаете, немного.

Сборной Суринама не хватило совсем чуть-чуть, чтобы напрямую отобраться на ЧМ-2026 Фото: ISI Photos via Getty Image

Команде тяжело переманить игроков суринамского происхождения

Суринам стал независимой республикой в 1975 году, но получил автономию в 1954-м (Нидерланды занимались только обороной и иностранными делами). По новой Хартии королевства Нидерландов все жители колонии автоматически получали голландское гражданство. На этом фоне началась массовая миграция людей из Суринама в Нидерланды.

Руд Гуллит, Франк Райкард, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс, Патрик Клюйверт, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум — у всех этих людей есть суринамские корни. Но каждый из них играл (а кто-то ещё играет) за сборную Нидерландов. После обретения суверенитета Суринама все жители бывшей колонии могли спокойно переехать в Нидерланды. Это и сделали примерно 200 тыс. человек.

Но мигрантам пришлось непросто в Нидерландах. Жизнь на окраине, нищета, постоянная оскорбления на расовой почве — с этим регулярно сталкивались те, кто перебрался из Суринама. В 70-х годах прошлого века коренные голландцы считали мигрантов людьми, которые не учатся и не работают. Появились стереотипы и предрассудки.

Эдгар Давидс в составе сборной Нидерландов Фото: Mark Leech/Getty Images

Чернокожим игрокам было тяжело попасть в нидерландский футбол, но со временем ситуация изменилась. «Аякс» в 90-х годах XX века дважды доходил до финала Лиги чемпионов с несколькими игроками с суринамскими корнями в составе. А вот сборная Нидерландов на Евро-1996 вылетела в четвертьфинале. В местной прессе писали, что в команде был конфликт, поскольку «суринамцы» держались отдельно от остальной команды. Давидс поругался с главным тренером Гусом Хиддинком и поехал домой раньше остальной сборной. Через два года команда доберётся до полуфинала на ЧМ-1998.

Сейчас в Европе выступает достаточно много футболистов с суринамскими корнями. Но заиграть их за команду достаточно тяжело. Почему? В законодательстве страны прописано, что любой человек, получивший другое гражданство, автоматически теряет суринамское. То есть условные ван Дейк с Вейналдумом, по сути, перестали быть суринамцами сразу после того, как получили нидерландский паспорт.

Вирджил ван Дейк в форме сборной Нидерландов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дети беженцев, которые родились в других странах, для получения гражданства Суринама должны прожить на его территории два года. Но кто прервёт карьеру в Европе ради игры за скромную сборную? Относительно недавно появились исключения. Спортсменам с суринамским происхождением разрешено иметь двойное гражданство для привлечения их к выступлению в национальной команде.

Что изменилось в сборной Суринама за последние годы

Четыре года назад Брайан Тевреден занял пост стратегического советника сборной Суринама. В 2024-м его назначили на должность исполнительного директора. С того момента национальная команда прошла серьёзный путь.

«Это как сказка, — утверждал Тевреден. — Перед заключительными встречами отбора в зоне КОНКАКАФ чувствовалось серьёзное напряжение. Билеты на матч с Сальвадором раскупили за 30 минут. Представьте, если мы пройдём отбор на чемпионат мира? Это будет настоящим безумием. Жизнь в стране остановится на месяц. Никто не мог представить себе подобный расклад. На первой тренировке после моего назначения у нас даже не было подходящих мячей. Я тогда рассмеялся и подумал: «Чёрт возьми, это будет очень долгий проект».

После того как в Суринаме появились варианты с двойным гражданством для спортсменов, задача Тевредена заключалась в том, чтобы убедить их приехать на Карибское побережье.

«Игроки суринамского происхождения не хотели приезжать к нам, — вспоминал Тевреден. — Они слышали истории о непростых условиях, знали, что команда занимает очень низкое место в рейтинге ФИФА. Люди говорили мне: «Брайан, ты испортишь собственную репутацию». Но у меня было своё видение. Понял, что пришло время поменять менталитет и профессионализм. Нужно было улучшить всё, начиная от еды и заканчивая отелем для проживания игроков».

Сборная Суринама по-прежнему претендует на поездку на ЧМ-2026 Фото: Omar Vega/Getty Images

Для поиска новых игроков пришлось вложить немало денег и потратить много усилий. Тевреден занялся своеобразной пиар-кампанией.

«У нас есть база с большим количеством игроков. В моём распоряжении целая команда по подбору футболистов. Плюс мы работаем с компанией, которая занимается обработкой данных. У нас было много презентаций в Нидерландах. Дело не только в игроках. Нужно убедить жён, родственников, близких людей. Мы пригласили двух-трёх молодых футболистов, а они с позитивом делятся впечатлениями с другими игроками. Один парень сказал мне, что приехал бы сюда много лет назад, если бы знал, как здесь хорошо. Это было приятное чувство».

Но надо сказать, что не все в Суринаме в восторге от притока игроков из Нидерландов. «СМИ выражали недовольство. Было огромное сопротивление. Сначала нам говорили: «Мы здесь уже около 30 лет, чему вы можете нас научить?» Однако результаты изменили общественное мнение. У нас в каждом отделе есть один сотрудник из Суринама и один — из Нидерландов. Местные люди получают знания и развиваются».

Мать Тевредена, уроженка Суринама, умерла от рака два года назад. Но он до сих проверяет свой телефон, когда приезжает в Парамарибо — столицу страны. «Когда я прилетал, мне всегда писала или звонила мама. Она спрашивала, в безопасности ли я. Ужасно, что её больше нет с нами. Мама всегда говорила мне, чтобы я следовал за мечтой. Я назвал поездку на ЧМ-2026 своей мечтой. А мама сказала: «Ты добьёшься успеха». Никто не ставил на Суринам, однако сейчас пришло наше время».

Кто сейчас играет в составе команды

В составе немало футболистов, у которых двойное гражданство — Суринама и Нидерландов. Этьен Вассен родился в Бреде, Дьяван Андерсон, Дорасо Морео-Клас, Шеральдо Бекер — в Амстердаме, Ридгесиано Хапс — в Утрехте, Кеннет Пал — в Арнеме, Стефано Денсвил — в Зандаме. Бекер за свою карьеру отыграл 111 матчей в Бундеслиге и 46 — в испанской Примере. Сейчас он представляет немецкий клуб «Майнц».

Шеральдо Бекер играет за «Майнц» Фото: picture alliance via Getty Images

Есть и знакомые болельщикам РПЛ ребята. К примеру, бывший защитник «Спартака» Миэнти Абена сейчас представляет турецкий клуб «Газиантеп». Экс-игрок «Локомотива» Гирано Керк выступает в Бельгии за «Антверпен». Достаточно много футболистов из Нидерландов, что, понятное дело, вообще не удивляет. Но есть человек из Англии — Радинио Балкер представляет «Хаддерсфилд Таун».

Несколько игроков приезжают в сборную Суринама из Турции. Андерсон представляет «Аль-Иттифак», Шакилль Пинас — «Аль-Холуд». То есть эти два футболиста выступают в Саудовской Аравии. Хапс играет в Италии за «Венецию», а Морео-Клас с февраля 2026-го бегает за «Шериф» из Молдавии. Недавно спортивное гражданство в пользу Суринама поменял Жоэль Пироэ из «Лидса».

Кстати, в декабре 2025 года пост главного тренера Суринама занял 71-летний нидерландец Хенк тен Кате. Под его руководством команда пока не провела ни одного матча. В своё время он работал помощником главного тренера сборной Суринама, а перед этим трудился на Ближнем Востоке. В его резюме есть такие клубы, как «Аль-Вахда», «Аль-Джазира», «Аль-Ахли» (все — из ОАЭ) и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Плюс он тренировал греческий «Панатинаикос» и китайский «Шаньдун Лунэн».