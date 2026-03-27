Весенняя таблица РПЛ. «Спартак» – в топе, ЦСКА — в зоне стыков

В МИР РПЛ наступило время первого в 2026 году перерыва на матчи сборных. С момента рестарта сыграно четыре тура. Если посчитать очки, которые клубы набрали в весенней части сезона, то можно обнаружить много интересного.

Лидеры

Сразу четыре клуба возглавляют таблицу по итогам первой части весеннего отрезка. «Краснодар», московское «Динамо», «Зенит» и «Спартак» набрали по девять очков из 12 возможных. Команды Мурада Мусаева и Ролана Гусева забили по 10 мячей — больше всех после рестарта. У них и лучшая разница — «+6». «Зенит» забил меньше всех из этой четвёрки, но и пропустил всего трижды. К тому же у команды Сергея Семака был самый сложный календарь. Весной сине-бело-голубые обыграли «Балтику» (1:0), «Спартак» (2:0) и московское «Динамо» (3:1). Все эти соперники располагаются в верхней части таблицы за весь сезон.

Непобеждённый «Ахмат»

Единственная команда, которая ни разу не проиграла весной. Две победы, две ничьих — неплохой показатель для первых туров после рестарта. Однако «Ахмат» вполне мог прыгнуть с пятого места на первое по итогам весеннего отрезка. Не упусти команда Станислава Черчесова победу в Самаре («Акрон» отыгрался в концовке), у неё было бы на одно очко больше, чем у нынешней четвёрки лидеров. Интересно, что грозненский клуб забил всего пять мячей. По этому показателю он не входит даже в топ-8.

«Балтика» по-прежнему мало пропускает, «Локомотив» много забивает

Сразу три команды — «Балтика», «Рубин» и «Локомотив» — набрали по семь очков после рестарта. Казанцы и калининградцы хорошо играют в обороне. «Балтика» и вовсе пропустила меньше всех в лиге после рестарта — всего два мяча. Неудивительно, что у команды по-прежнему самая надёжная в РПЛ оборона. «Рубин» пропустил после рестарта трижды, причём два раза — на заснеженном поле в Каспийске.

Железнодорожники идут другим путём — много забивают, но и много пропускают. Красно-зелёные отметились девятью голами — больше только у «Краснодара» и московского «Динамо» (по 10). Пять раз от «Локомотива» пострадал «Акрон», а вот «Рубин» отыграл «на ноль» во встрече с командой Михаила Галактионова. Однако «Локо» пропустил семь мячей во второй части сезона — многовато для отрезка в четыре матча.

«Оренбург», «Пари НН» и махачкалинское «Динамо» набрали по шесть очков, все — дома

Эти три клуба, по всей видимости, постараются не вылететь из РПЛ благодаря очкам, которые наберут на своих стадионах. Весной каждый из них одержал по две победы, все — дома. «Пари НН» дважды обыграл конкурентов — «Сочи» (2:1) и «Крылья Советов» (3:0). «Оренбург» сенсационно одолел «Зенит» (2:1), а вот победа во встрече с «Акроном» (2:0) вышла более ожидаемой. Махачкалинцы на этом отрезке нанесли поражение «Рубину» (2:1) и «Оренбургу» (1:0).

«Крылья Советов» совсем не впечатляют в гостях

Самарская команда провела две выездные встречи после рестарта. Получилось очень плохо — два поражения с общим счётом 0:7. Особенно болезненной получалась поездка в Нижний Новгород, где «Пари НН» трижды огорчил соперника. Всё-таки в матчах конкурентов должна быть куда менее крупная разница в счёте. А вот в Самаре «Крылья» собрали четыре очка. Правда, игра с «Рубином» получилась такой, что её и не хочется вспоминать. Скучнейшие 0:0.

ЦСКА — одна победа, семь пропущенных мячей

Перед 22-м туром ЦСКА не набрал ни одного очка на весеннем отрезке. В таблице после рестарта красно-синие находились в зоне вылета. Но победа во встрече с махачкалинским «Динамо» (3:1) немного улучшила положение команды Фабио Челестини. Впрочем, армейцы всё равно не впечатлили весной. Одна победа, четыре забитых мяча, семь пропущенных, всего три очка. Хуже дела обстоят только у трёх команд. Да, у московского клуба был достаточно непростой календарь, однако вряд ли это должно служить оправданием.

Три команды не одержали весной ни одной победы

Аутсайдерам весенней таблицы есть чем «похвастать». «Сочи» не набрал ни одного очка после рестарта. «Акрон» пропустил больше всех в лиге (12 мячей), а «Ростов» забил меньше всех – наряду с «Крыльями» (по два гола). Из-за неудачной игры после рестарта команды Заура Тедеева и Джонатана Альбы оказались в опасной близости от зоны стыков, а «Сочи» максимально приблизил себя к вылету в Первую лигу. И «Акрон», и «Ростов» добывали ничьи в одинаковом стиле – уходили от поражения на последних минутах домашнего матча.